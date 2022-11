Maior liga de basquete do mundo, a NBA oferta diversas opções para os fãs brasileiros acompanharem os melhores times dos EUA e do Canadá ao vivo.

ESPN, Sportv, Band, TNT, Vivo e o streamer Gaules compartiham as transmissões de determinadas partidas, dependendo do calendário.

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors segue em busca do oitavo título, mas teve um início difícil na temporada, vencendo 10 de 20 partidas disputadas.

Confira abaixo as partidas da NBA com transmissão no Brasil e onde assistir.