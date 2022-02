Alerta de medalha: Noruega é ouro no revezamento misto do biatlo em Beijing 2022

O Centro de Biatlo de Zhangjiakou foi palco de uma emocionante disputa do revezamento misto (4x6km) do biatlo no final da tarde deste sábado.

Emoções à prova

Foi uma competição repleta de emoções, do começo ao fim. A Itália começou bem, com Lisa Vitozzi, mas ao final da primeira perna foi superada pela norueguesa Marte Olsbu Roeiseland, que deu a liderança provisória para o país. Dorothea Wierer (ITA) voltou a dar o primeiro lugar para a Itália a partir da terceira parada de tiro, mas sempre seguida de perto por Tiril Eckhoff (NOR).

O forte vento era determinante no estande de tiro, e grande responsável por alternar quem estava no primeiro lugar.

Na terceira troca, quando as equipes partiram para os homens, tudo mudou, com a França assumindo a liderança com Emilien Jacquelin. A Itália caiu muitas posições, os Estados Unidos flertaram com as primeiras colocações, assim como a Suécia. Já o ROC havia chegado para buscar uma medalha, assumindo o primeiro lugar com Eduard Latypov.

Final eletrizante

Na última perna Latypov já abria 15 segundos de vantagem, mas na última sessão de tiros, o francês Quentin Fillon Maillet encostou no biatleta do ROC, seguido muito de perto pelo terceiro colocado, o norueguês Johannes Thingnes Boe - guardem este nome.

A diferença, a centenas de metros do fim, era de apenas 1s3 entre o primeiro e o terceiro colocado!

Na descida antes da reta de chegada, o norueguês ganhou alcançou velocidade e ultrapassou Latypov, que acabou sendo também superado por Fillon Maillet.

Dessa forma a Noruega voltou a conquistar o ouro (tinha sido na primeira edição deste evento em Sochi 2014), depois de ser prata em PyeongChang 2018. A França havia ficado com o ouro há quatro anos. Desta vez, as posições se inverteram: Noruega em primeiro, França em segundo.

A norueguesa Tiril Eckhoff conquistou a sua sexta medalha em Jogos, a segunda de ouro.

Em segundo lugar ficou o quarteto francês e, em terceiro, o ROC.

Resultados finais

1º - Noruega (Marte Olsbu Roeiseland - Tiril Eckhoff - Tarjei Boe - Johannes Thingnes Boe) - 1h06min45s6

(Marte Olsbu Roeiseland - Tiril Eckhoff - Tarjei Boe - Johannes Thingnes Boe) - 1h06min45s6 2º - França (Anaïs Chevalier-Bouchet - Julia Simon - Emilien Jacquelin - Quentin Fillon Maillet) - 1h06min46s5 (+0,9s)

(Anaïs Chevalier-Bouchet - Julia Simon - Emilien Jacquelin - Quentin Fillon Maillet) - 1h06min46s5 (+0,9s) 3º - ROC (Ullana Nigmatullina - Kristina Reztsova - Alexander Loginov - Eduard Latypov) - 1h06min47s1 (+1,5s)

O biatlo em Beijing 2022

O biatlo continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 na próxima segunda-feira dia 7 de fevereiro, com a prova individual de 15km para as mulheres, às 17:00 hora local (6:00 hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do biatlo de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.