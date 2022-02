Alerta de medalha: Áustria é ouro no slalom paralelo por equipes mistas em Beijing 2022

O 16º e último dia dos Jogos de Inverno em Pequim começou com uma novidade.

No encerramento do esqui alpino em Beijing 2022, a Áustria é medalha de ouro em evento que estreia nestes Jogos Olímpicos de Inverno. A Alemanha terminou com a prata e a Noruega ficou com a medalha de bronze.

O Centro Nacional de Esqui Alpino em Yanqing recebeu nesta manhã de domingo o evento do slalom paralelo por equipes mistas. Quatro esquiadores por equipe, duas mulheres e dois homens. Um de cada equipe desce o percurso "Arco Íris" desde o topo até a base (diferença de 116m de altura), paralelamente. Quem chega primeiro à base, vence. Se o placar termina empatado, a equipe que na soma dos tempos é menor que na do adversário, avança para a fase seguinte.

O Olympics.com conta mais sobre a prova que deu o primeiro título Olímpico do evento para os austríacos.

Semifinais

Na primeira semifinal, a equipe austríaca enfrentou a Noruega. Com duas vitórias para cada time, classificou-se a Áustria por ter feito o menor tempo na soma das descidas.

Na outra semi, Estados Unidos e Alemanha duelaram em busca de um lugar na primeira final Olímpica do evento. A Alemanha vencia por 2 a 1 e os americanos podiam empatar, mas sua esquiadornão conseguiu completar a prova. Na sequência, Alexander Schmid (GER) garante o acesso dos alemães à grande final.

Noruega e Estados Unidos passam para disputar o bronze (conhecida como "pequena final"), enquanto que Áustria e Alemanha vão pelo ouro ("grande final").

A pequena final: bronze

No primeiro confronto, Paula Moltzan (USA) venceu Maria Therese Tviberg (NOR) por 0s74. Na sequência, empate da Noruega, com Fabian Solheim (NOR) chegando à frente de Tommy Ford (USA). Na terceira descida, mais uma vitória dos europeus, com Thea Louise Stjernesund (NOR) em cima de Mikaela Shiffrin (USA) por 0s52. Placar parcial a favor da Noruega por dois a um.

Nem mesmo o triunfo do americano River Radamus (USA) garantiu o bronze para os Estados Unidos, porque no somatório das descidas, a Noruega foi a mais rápida e assegurou o bronze.

A grande final: ouro e prata

No primeiro duelo, Lena Duerr (GER) venceu Katharina Truppe (AUT) por 0s52. Empate austríaco logo em seguida de Stefan Brennsteiner (AUT) sobre Julian Rauchfuss (GER) chegando 0s61 à frente.

Katharina Liensberger (AUT) colocou a Áustria em vantagem no terceiro confronto, favorecida pela queda de Emma Aicher (GER) que não terminou a descida.

Por mais que Alexander Schmid (GER) empatasse para os alemães ao chegar na frente de Johannes Strolz (AUT), o ouro ficou com a Áustria, que terminou todas as corridas.

Os austríacos são os primeiros campeões Olímpicos do evento. A prata ficou para a Alemanha e o bronze com a Noruega.

O que disseram os campeões Olímpicos

"Sempre acreditei em mim mesmo, que eu era capaz de competir no mais alto nível, mas três medalhas nos Jogos Olímpicos, dois ouros e uma prata, nunca imaginei que seria possível justo um ano depois de perder o lugar na equipe. Hoje sou muito grato e feliz de alcançar este feito com a minha equipe", disse Johannes Strolz (AUT) após o evento, meses depois de ter sido cortado da equipe Olímpica austríaca.

"Não foi nada fácil hoje e isso me deixa ainda mais feliz", comentou Kathatina Liensberger (AUT) sobre o título Olímpico.

"Foi uma difícil e apertada decisão. Havia muita pressão em cada descida. Pensava comigo: 'não estrague as coisas para a equipe, apenas faça um bom trabalho'", lembrou Stefan Brennsteiner (AUT).

"Foi inacreditável. Fomos um time bem forte hoje. Eu estou muito feliz e orgulhosa em ser medalhista de ouro", concluiu Katharina Truppe (AUT), campeã Olímpica deste inédito evento.

Resultado final