Tudo o que você precisa saber sobre o slalom paralelo de equipes mistas em Beijing 2022

A fim de aumentar a igualdade de gênero nos Jogos, os eventos mistos se tornaram um elemento-chave no Programa Olímpico. Em Beijing 2022, serão nove eventos mistos, incluindo os novos.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo ano, as equipes mistas do slalom paralelo serão parte novamente do programa Olímpico de Inverno.

Após sua estreia em PyeongChang 2018 que deixou boas impressões, este será o último evento do esqui alpino que vai acontecer em Beijing 2022 e ninguém poderá perder!

Equipes mistas do slalom paralelo em Beijing 2022

O torneio de equipes mistas do slalom paralelo está pouco a pouco se tornando uma tradição dos esportes de inverno. É uma característica dos campeonatos mundiais há mais de uma década e fez sua estreia Olímpica em PyeongChang 2018.

O formato é igual ao dos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, com as 16 melhores equipes no esqui alpino dispostas em uma mesma chave eliminatória. O evento começa com as oitavas de final, depois as quartas, as semis e a final.

Cada equipe deve incluir até seis esquiadores e durante todas as rodadas, quatro esquiadores de cada país - dois homens e duas mulheres - enfrentam outros quatro de um outro país. Assim como outras competições do slalom paralelo, dois adversários esquiam ao mesmo tempo em duas pistas idênticas, que ficam lado a lado na descida. O ganhador de cada corrida fatura um ponto para a sua equipe. Se ambos esquiadores caírem ou perderem um poste, o esquiador que avançou mais ganha o ponto.

Vence o país com mais pontos depois de quatro corridas. Se o placar ficar empatado em 2 a 2, vence a equipe com o melhor tempo agregado.

Como acompanhar o slalom paralelo entre equipes mistas em Beijing 2022

O evento de equipes mistas do slalom paralelo vai acontecer no dia 19 de fevereiro, no Centro Nacional de Esqui Alpino em Yanqing.

As oitavas de final começam às 11 a.m. pelo horário local, com as quartas e semis em seguida. As corridas finais são agendadas para as 12:46 p.m. (hora de Pequim).

Por que o slalom paralelo entre equipes mistas é tão especial?

Na paisagem do esqui alpino, o slalom paralelo entre equipes mistas é um evento único. Pegue a intensidade de um duelo entre dois esquiadores que correm lado-a-lado, some a emoção de um evento por equipes e depois acrescente a emoção de este ser o evento final do esqui alpino nos Jogos, assim você terá todos os ingredientes para uma prova imperdível.

"Eu acho que é um evento muito divertido. É novo e nós ainda estamos tratando as torções. Mas poder correr lado-a-lado e ser capaz de treinar e correr com os meninos é super divertido," disse a norte-americana Megan McJames para a Reuters em PyeongChang 2018.

"A pista é curta, então você tem que ser mais preciso do que o slalom e o slalom gigante. É um evento bacana e que deve continuar," disse o austríaco Michael Matt após faturar a medalha de prata em PyeongChang.

Em quem ficar de olho no slalom paralelo por equipes mistas em Beijing 2022?

A Suíça conquistou o primeiro título de sempre no evento em PyeongChang 2018. Na final, Denise Feierabend, Daniel Yule, Wendy Holdener e Ramon Zanhaeusern derrotaram a Áustria. Eles tentarão manter o título em Pequim.

Entretanto, há muitos candidatos ao título para os próximos Jogos Olímpicos de Inverno. A Noruega a foi campeã do mundial de 2021, e há quatro anos foi medalhista de bronze em PyeongChang.

Suécia e Alemanha também estiveram no pódio no mundial de 2021 em Cortina d'Ampezzo e tentarão lá permanecer durante os Jogos. É preciso mencionar a França, que poderá contar com o vencedor do grande globo de cristal de 2021, Alexis Pinturault, nas suas fileiras.