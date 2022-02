Mikaela Shiffrin não deixará dúvidas diminuírem seu amor pelo esqui alpino

Na quinta-feira (17 de fevereiro), Mikaela Shiffrin, a esquiadora alpina americana que veio a Beijing 2022 com grande esperança de múltiplas medalhas, postou um texto emotivo em suas redes sociais.

Nele, a atleta de 26 anos, três vezes medalhista Olímpica, com dois ouros, um no seu evento favorito, o slalom, em Sochi 2014, e outro no slalom gigante em PyeongChang 2018, ofereceu uma resposta emotiva aos que a criticam.

Disposta a se reerguer "de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo", apesar das críticas dos haters, Shiffrin diz, "Não é sempre fácil, mas não é o fim do mundo cair".

Referenciando seus cinco eventos individuais até o momento, com três "Did Not Finish" (não completou), um nono lugar no super-G e um 18º no downhill, que ela raramente disputa, Shiffrin pergunta por que ela continua retornando. A resposta: ela ama o esporte.

"Eu volto porque aquelas nove primeiras voltas hoje foram espetaculares, realmente divinas. É onde eu devo estar e eu sou teimosa para c...."

Além disso, Shiffrin tem um evento restante, o de equipes, e você sabe quem estará torcendo pelo melhor para a triste colega que trouxe tanta alegria para o time de esqui alpino nos últimos anos - uma carreira que inclui seis títulos mundiais e três títulos gerais de Copa do Mundo? Seus companheiros de equipe, que querem ganhar a medalha por ela, por eles, pelo Time EUA e, acima de tudo, querem ganhar juntos.