Alerta de medalha: Michelle Gisin é bicampeã no combinado alpino feminino; Mikaela Shiffrin não completa novamente

Mantendo a tradição de campeãs Olímpicas do combinado alpino feminino que se repetem, a suíça Michelle Gisin conquistou a segunda medalha de ouro consecutiva no evento nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, em Beijing 2022. O combinado é a soma dos tempos de uma descida de downhill (prova de velocidade) e outra de slalom (prova técnica).

Com tempo combinado de 2min25s67, Gisin saiu do 12º tempo no downhill para o topo do pódio no slalom. Outras esquiadoras que foram bicampeãs consecutivas do combinado foram a croata Janica Kostelic (Salt Lake City 2002 e Turim 2006) e a alemã Maria Hofl-Riesch (Vancouver 2010 e Sochi 2014).

"Há quatro anos eu fiz isso com o downhill e desta vez foi com o slalom", disse Gisin sobre a perna do evento que mais a favoreceu. "Estou tão feliz por ter feito essa descida no slalom, não faço ideia de onde ela veio".

Com a prata de Wendy Holdener (a 1s05 de Gisin), que também havia levado o bronze no slalom em Beijing 2022 e no combinado em PyeongChang 2018, a Suíça conquista medalhas nos cinco eventos individuais do esqui alpino feminino, repetindo o feito de Calgary 1988. As outras atletas que contribuíram com a marca foram Corinne Suter (ouro no downhill) e Lara Gut-Behrami (outro no super-G e bronze no slalom gigante). Nenhum outro país fez o mesmo.

"Não me arrisquei o suficiente para ganhar, porque a Michelle esquiou de forma incrível, mas também foi especial porque soube que a Mikaela [Shiffrin] estava fora e isso não foi fácil", afirmou Holdener.

O bronze ficou com a italiana Frederica Brignone (a 1s85 de Gisin), que conquista sua terceira medalha Olímpica, segunda em Beijing 2022 e primeira em um evento que não é o slalom gigante.

Brignone superou a decepção de ter ficado fora do pódio de seu evento favorito, o super-G. "Pensei, 'ah quero ir para casa, estou muito cansada'. Mas descansei por dois dias, treinei slalom e pensei 'Estou aqui também, provavelmente são meus últimos Jogos e vou fazer tudo que puder'", contou a italiana.

Ledecka quase faz história de novo e Shiffrin erra pela terceira vez

Quarta colocada, a tcheca Ester Ledecka quase repetiu o feito de PyeongChang 2018, quando subiu ao pódio em dois esportes diferentes, esqui alpino e snowboard. Há quatro anos, ela foi ouro no slalom gigante paralelo e no super-G. Desta vez, repetiu a vitória no snowboard, mas ficou a uma colocação do bronze em Beijing 2022 no combinado.

A americana Mikaela Shiffrin teve mais um dia difícil em Beijing 2022, cometendo um erro na descida do slalom e não terminando a prova. Em busca de cinco medalhas individuais no esqui alpino, a maior vencedora de Copas do Mundo da história continua sem nenhuma em Pequim.

"Não cheguei ao fim novamente... 60% dos meus DNF [did not finish, não finalizou em inglês) na minha carreira inteira aconteceram nestes Jogos Olímpicos", lamentou Shiffrin. "Não senti pressão aqui. Sempre há pressão, mas não senti... estava solta e relaxada, sabia o meu plano. Estava focada, esquiando bem, fazendo tudo certo e mesmo assim não deu certo".