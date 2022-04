Make Life Skate Life: Inspirando jovens carentes de Trípoli com um novo parque de skate

Algo emocionante está prestes a acontecer para a comunidade de skate em Tripoli, na Líbia.

A Make Life Skate Life (MLSL) é uma organização que constrói parques de skate em comunidades carentes e está trazendo sua mais recente criação para a capital da nação norte-africana.

Seu objetivo é simples: proporcionar um espaço seguro e inclusivo onde as pessoas possam se reunir e construir uma comunidade feliz sem distinção de etnia, gênero ou religião.

“Os esportes e, em particular, o skate, são muito poderosos. Acho que a razão mais evidente pela qual as pessoas são atraídas pelo skate é o benefício que você obtém para si mesmo”, disse o fundador da MLSL, Arne Hillerns, ao Olympics.com.

“Ao andar de skate, você está do lado de fora, está se movendo e se sente vivo. Mesmo apenas andar pela calçada é uma sensação muito boa. Acho que a principal razão pela qual o skate pode aproximar as pessoas é que é novo e desperta curiosidade. Não há preconceito no skate, não é de ninguém e ao mesmo tempo é super acessível.”

Para comemorar o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz, analisamos mais de perto como a equipe da MLSL é capaz de realizar seu incrível trabalho e como está mudando positivamente a vida das pessoas por meio do esporte.

Os líbios desfavorecidos poderão aprender a andar de skate através do novo projeto da Make Life Skate Life, em Trípoli.

A MLSL nasceu em 2012, quando Hillerns e seus amigos viajavam pela Índia com seus skates.

Eles conheceram um grupo de moradores locais que queriam construir uma pista de skate para sua comunidade, mas não tinham experiência em construção. Hillerns decidiu fazer algo a respeito e nasceu o primeiro parque de skate público da Índia.

Nos últimos oito anos, a organização não governamental da Alemanha construiu 10 pistas de skate em todo o mundo, desde comunidades de refugiados no Iraque até em comunidades do Brasil. Eles são capazes de fazer isso através de uma combinação de crowdfunding e patrocínio privado.

“Só trabalhamos com comunidades de patinação que já existem, que estão ativas e realmente querem criar algo”, disse Hillerns.

“Estamos basicamente conectando construtores de pistas de skake com comunidades de skate e isso cria algo louco.” - Arne Hillerns

Proporcionando aos jovens líbios uma saída positiva

A Líbia sofre com uma taxa sísmica de desemprego juvenil de 50%, condições de vida precárias para os deslocados e uma situação política instável.

Ficou claro para a MLSL que a geração mais jovem do país precisava urgentemente de uma saída positiva, e eles decidiram construir uma pista de skate na cidade.

“Parte do que nos atraiu para Trípoli são os recentes desenvolvimentos na Líbia com a primavera árabe seguida pela guerra civil”, revelou Hillerns.

“Quando fomos abordados sobre este projeto e ouvimos que havia skatistas na Líbia, percebemos o quão pouco sabíamos sobre o país e seu povo e ficamos curiosos para descobrir mais. ”

Como o skate supera as diferenças

Com o apoio da Embaixada dos EUA na Líbia e seus patrocinadores, a MLSL garantiu terreno suficiente para criar uma instalação de 800m² que será gratuita e acessível ao público em geral.

“A obtenção de vistos costuma ser uma das principais dificuldades que encontramos nos projetos. Lembre-se de que também há pouco ou nenhum turismo na Líbia”, disse Hillerns.

“Mas tivemos a sorte de que o município de Trípoli é um forte apoiador do nosso projeto e entende completamente os benefícios do skate."

“A Líbia é provavelmente o país mais conservador em que já trabalhamos e não há dúvida de que há uma alta barreira de gênero. No entanto, a coisa com o skate é que é tão novo e excitante que, através do skate, as pessoas tendem a superar as diferenças.”

Após a construção, o plano é apresentar os participantes ao esporte por meio de aulas de skate com igualdade de gênero, voltadas principalmente para refugiados, deslocados internos e requerentes de asilo. Um equipamento de skate gratuito e um sistema de aluguel de equipamentos de segurança serão implementados para garantir a acessibilidade para todos.

O parque de skate e os equipamentos de aluguel serão de livre utilização, a fim de aumentar a acessibilidade.

Capacitando a comunidade local

Por fim, o parque de skate oferecerá oportunidades de emprego locais por meio de lojas de mercadorias administradas localmente e do recrutamento de treinadores de skate e gerentes de parque.

“A propriedade dos skatistas locais sobre os projetos é provavelmente o aspecto mais importante para nós. Os jovens locais já fazem parte do processo de planejamento e projeto e também ajudarão na construção com o objetivo de adquirir habilidades básicas em madeira, concreto e metal”, disse Hillerns.

“Pela nossa experiência, o envolvimento em todas as etapas do projeto levará a um sentimento de propriedade sobre o parque de skate”.

A MLSL está atualmente realizando uma campanha de crowdfunding, com o objetivo de iniciar a construção em maio de 2022.

Se tudo correr conforme o planejado, eles planejam expandir seu alcance no país e oferecer oportunidades para ainda mais indivíduos fazerem parte de sua emocionante comunidade.

“Quem sabe, talvez um dia possa haver mais parques de skate em outras partes da Líbia e essa pode ser uma maneira de unir a cena do skate em todo o país e contribuir para mais unidade da Líbia em geral. ”