Zainab Hussaini: A ex-refugiada que fez história ajudando os outros através do skate

Nascida refugiada na República Islâmica do Irã, Zainab Hussaini sabe como é a falta de oportunidades.

Mas ela não deixaria que suas circunstâncias a impedissem de participar e desfrutar do esporte. Através de determinação e perseverança, ela passou a desfrutar de uma carreira notável como corredora.

Através de suas lutas, ela se apaixonou por ajudar outras mulheres e refugiados a praticar esportes, o que a levou a se tornar a gerente nacional do Skateistan no Afeganistão.

A organização sem fins lucrativos capacita crianças por meio do skate e da educação em comunidades carentes em todo o mundo. O papel de Hussaini é ajudar a próxima geração no Afeganistão a permanecer na escola à medida que a popularidade do esporte continua a crescer.

Em reconhecimento ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz, analisamos mais de perto como ela está trabalhando agora para aumentar as oportunidades para que indivíduos carentes também desfrutem de uma vida mais positiva por meio do esporte.

Skateistan oferece oportunidades para crianças carentes de todo o mundo andarem de skate e aprenderem.

Apesar de ter nascido como refugiada na República Islâmica do Irã, Hussaini conseguiu encontrar consolo no esporte como membro do time de basquete da escola.

Mas ela foi forçada a sair ainda adolescente porque o time não tinha os documentos legais necessários para ser registrada em um clube esportivo.

Ela finalmente retornou à sua terra natal, o Afeganistão, mas a situação não melhorou. Sua família não tinha água ou eletricidade e, depois de começar a praticar taekwondo, ela foi forçada a sair novamente depois que a polícia fechou o clube para sessões de meninas.

“A polícia disse que não é adequado que as meninas participem de esportes e pratiquem no mesmo clube que os homens ou usem o mesmo equipamento”, disse Hussaini ao Olympics.com em março de 2021.

Mas não seria negada a Hussaini a oportunidade de desfrutar de uma saída esportiva para si mesma. Ela se juntou ao time de basquete do ensino médio, que oferecia mais oportunidades às mulheres.

“Embora não tivéssemos equipamentos suficientes ou mesmo um terreno de concreto para jogar, praticamos muito e pudemos participar de competições provisórias. Eu tinha interesse em experimentar muitos esportes diferentes para encontrar meu talento e agora sou uma maratonista! ” Ela continuou.

Em 2015, a jovem atleta tornou-se a primeira mulher afegã a correr a Maratona do Afeganistão e, mais tarde, a primeira afegã a completar uma ultramaratona. Ela conseguiu isso apesar de ser inseguro para ela treinar nas ruas de Mazar-e-Sharif.

Ajudar os outros sempre foi tão importante para Hussaini quanto gostar de esporte.

Ela começou a trabalhar com a Women for Women International no Afeganistão, mas depois que o contrato terminou, ela não sabia o que fazer a seguir. Foi quando o Skateistan entrou em sua vida.

“Eu estava pesquisando em sites de empregos e vi que o Skateistan precisava de um Coordenador Esportivo. Candidatei-me e, com a minha formação desportiva, fui bem-sucedida. Depois de dois ou três anos, uma organização chamada Free to Run pediu ao Skateistan que apresentasse algumas candidatas para participar de uma competição de ultramaratona.

“Foi o início de uma nova jornada. Treinamos e enfrentamos muitos desafios para encontrar um espaço para correr; não tínhamos segurança e não podíamos correr nas ruas como atletas de outros países. Tínhamos que correr em torno de nossas pequenas hortas. Tentamos voltar às ruas para treinar, mas era muito perigoso. Percebemos que o Afeganistão ainda não está pronto para aceitar mulheres praticando esportes em público, então nossas casas eram o lugar mais seguro para nós."

“Eventualmente, pudemos terminar a corrida de ultramaratona junto com outros participantes de muitos países diferentes, e o Afeganistão foi para a lista de países que completaram uma ultramaratona.”

Em 2020, o Skateistan decidiu abrir uma nova escola na cidade natal de Hussaini, Bamyan, no centro do Afeganistão, cidade que sofreu graves baixas durante a mudança de regime. Mais de 300 crianças participaram do evento de abertura.

Mais tarde naquele ano, o trabalho inspirador do Skateistan foi reconhecido com o prêmio vencedor mundial no Prêmios Mulheres e Esportes do COI.

“Nosso objetivo é capacitar a população local e criar futuros líderes”, disse ela ao Skateism.

“Em cada aula de skate e criação, os alunos têm a chance de se nomearem líderes de segurança ou membros do conselho estudantil.”

Os alunos eleitos têm a oportunidade de ingressar no programa de Liderança Juvenil e, após seis meses de treinamento, podem transmitir seus conhecimentos como educadores de skate ou em sala de aula.

Por meio do esporte e da educação, Hussaini está ajudando a melhorar a vida de muitos jovens.

Mas ela quer continuar a ultrapassar esses limites e tem um objetivo inspirador em mente.

“Eu realmente quero ver que um dia não haja crianças fora da escola no Afeganistão”, continuou ela para o Olympics.com.

“Existem crianças deslocadas internamente que foram forçadas a fugir de suas províncias e não podem ir à escola porque já passaram da primeira série ou não têm os documentos para serem matriculadas nas escolas públicas. É aqui que entra o apoio e a contribuição do Skateistan; os alunos podem vir aqui e aprender por um ano, e então providenciamos os trâmites legais para que eles voltem a entrar na escola.”

“O skate é um prêmio para todos os nossos alunos. Damos aulas para eles… e depois pedimos que participem de uma hora de skate após cada sessão. O skate se tornou o maior esporte para meninas no Afeganistão e é tudo por causa da oportunidade que as crianças, especialmente as meninas, têm com o Skateistan praticando em um espaço seguro. ”