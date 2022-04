Como a estrela da NBA Luol Deng está promovendo a paz no Sudão do Sul

A maioria das pessoas conhece Luol Deng como uma lenda do basquete, ícone do Chicago Bulls e duas vezes jogador All-Star da NBA.

Mas ele também é um refugiado do Sudão do Sul, um país que agora ele está ajudando a reconstruir fornecendo casas, promovendo a paz e impulsionando o desenvolvimento da comunidade por meio do poder do esporte e de seu papel como presidente da Federação de Basquete do Sudão do Sul.

O trabalho de Deng foi reconhecido com vários elogios, incluindo o prêmio humanitário da Agência das Nações Unidas para Refugiados em 2008. Liderando as homenagens por essa conquista estava um de seus maiores fãs, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama.

"Em um mundo repleto de conflitos", disse o presidente na época, "uma de nossas obrigações mais importantes é cuidar das vítimas inocentes - e poucos entendem isso melhor do que Luol Deng. Sua dedicação em levar esperança a milhões é uma inspiração, assim como a própria vida de Luol. Tanto dentro quanto fora da quadra, ele estabelece um padrão de excelência e serviço que todos os americanos podem buscar inspiração."

No Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz, damos uma olhada na jornada inspiradora do astro do basquete e como ele está usando o esporte para construir um mundo melhor.

Luol Deng (à direita) defende LeBron James durante seus dias no Chicago Bulls. Foto: 2011 Getty Images

Deng nasceu no Sudão do Sul, mas não permaneceu lá por muito tempo. Devido à guerra civil, seu pai mudou a criança de três anos e seus oito irmãos para um pequeno apartamento no Egito.

Foi lá que o jovem conheceu a estrela da NBA, Manute Bol, que se tornou seu mentor e o ensinou a jogar basquete.

“Manute representava as coisas certas. Ele era famoso, jogava basquete, todo mundo falava sobre sua altura, mas Manute sempre voltava para casa e agradecia. Ele era quem ele era e o basquete não o mudou”, disse Deng em uma live no Instagram do Olympics no Dia Mundial do Refugiado (30 de junho) do ano passado.

“Entrei no basquete porque Manute tirou férias para ajudar a comunidade sul-sudanesa de lá. Então, se não fosse por alguém que estava tentando ajudar outras pessoas de seu país de origem, eu nunca teria tido a oportunidade que tive. ”

A jornada de Luol Deng para a NBA

O pai de Deng foi preso e finalmente libertado em 1993. Quando ele se reuniu com a família, eles fugiram para começar outra nova vida em Londres, Inglaterra.

Não demorou muito para que a habilidade de Deng Junior fosse descoberta por um olheiro de basquete americano, que ofereceu ao garoto de 14 anos uma bolsa de estudos para uma academia em Nova Jersey, EUA. O jovem prodígio fez as malas mais uma vez, para começar uma nova vida nos Estados Unidos.

A mudança rendeu frutos. Ele frequentou a Duke University por um ano e foi contratado pelo Chicago Bulls como a sétima escolha geral no Draft da NBA de 2004.

Em 2006, Deng se naturalizou como cidadão britânico e representou seu lar adotivo nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Ao longo dos seus 15 anos de carreira na NBA, o atacante de 2.06m de altura foi duas vezes All-Star e foi nomeado para a equipe defensiva de 2011-12.

Apesar de ser uma estrela global que passou a maior parte de sua vida na Europa e nos EUA, Deng nunca esqueceu suas raízes.

Ao longo de sua carreira, ele teve como objetivo proteger e melhorar a vida dos refugiados onde quer que pudesse.

Em 2005, Deng fundou a Fundação Luol Deng no Sudão do Sul, uma organização sem fins lucrativos que cria oportunidades de basquete para jovens jogadores. O 'Deng Camp' foi posteriormente criado - um acampamento de verão anual de basquete para identificar os jogadores mais talentosos do Reino Unido. O programa foi então estendido ao Sudão do Sul e aos jogadores do Sudão do Sul nos EUA.

Durante os verões de 2006 e 2007, Deng também viajou para a África, Ásia e Europa com a NBA para seu programa comunitário, Basquete sem fronteiras, enquanto atuou como embaixador de várias instituições de caridade, como a instituição de caridade infantil do Reino Unido School Home Support, Lost Boys do Sudão para os refugiados e o Programa Alimentar Mundial.

"Levei lições de minha família para o vestiário e vice-versa. Então é aí que o esporte e a vida muitas vezes se imitam". - Luol Deng para o Olympics.com

O ponto central para as crenças filantrópicas de Deng, é que o comportamento positivo fora da quadra resulta em bons desempenhos, o que, por sua vez, cria mais bons comportamentos fora da quadra.

"Os esportes realmente conectam as pessoas. Seja como esporte de equipe ou como indivíduo, você se une a todos que compartilham seu objetivo. É muito parecido com uma família, onde vocês estão trabalhando juntos para serem o melhor que podem ser", continuou ele ao Olympics.com.

"Assim como na vida, você tem grandes temporadas e tem contratempos, mas você volta, trabalha o máximo que pode e se esforça. Mesmo nos dias em que você estiver pra baixo, os colegas de equipe e os treinadores estarão lá para você e o colocarão em movimento novamente". Tirei lições de minha família para o vestiário e vice-versa. Então é aí que o esporte e a vida muitas vezes se imitam".

Proporcionando mais oportunidades no Sudão do Sul

Após os Jogos Olímpicos de Londres 2012, o basquete britânico recebeu um corte no seu financiamento.

Percebendo que isso reduziria muito as oportunidades para as crianças praticarem o esporte em nível de base, ele fundou a DENG Academy em 2014.

Foi lançado em sua antiga cidade natal de Brixton, Londres, com a missão de inspirar os jovens e dar-lhes um caminho para realizar seu potencial e, possivelmente, seguir seus passos até o topo do esporte.

É notável pensar que Deng encontrou tempo para ajudar tantas pessoas durante sua carreira de jogador. Mas longe de simplesmente manter esses projetos em sua aposentadoria, ele queria aumentar drasticamente seu alcance.

Em novembro de 2019, ele foi nomeado por quatro anos como presidente da Federação de Basquetebol do Sudão do Sul.

Em fevereiro de 2022, a fundação de Deng se uniu à Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), para criar o Campo de Atividades Juvenis do Sudão do Sul. Seu objetivo é melhorar o padrão de vida nas comunidades da nação africana por meio do ensino de basquete, juntamente com habilidades importantes para a vida, como prevenção de conflitos.

Os serviços de Deng ao basquete foram reconhecidos em 2021 com sua nomeação como oficial da Ordem do Império Britânico (OBE).

Fiel à forma, ele optou por não ficar intimidado com a honra, dizendo ao Olympics.com que era simplesmente um subproduto de sua ambição de ajudar os outros em circunstâncias menos afortunadas do que ele.

“Um refugiado é um sobrevivente. Um refugiado é alguém que não tem escolha a não ser tomar uma decisão difícil. Todos nós amamos de onde viemos, mas por causa das circunstâncias tivemos que tomar decisões difíceis para ter uma vida melhor e uma oportunidade.

“Sou famoso porque fiz sucesso na NBA e as pessoas me reconhecem, mas há muitas pessoas ótimas, grandes refugiados que precisam atingir sua capacidade. E esse é o objetivo é continuar fazendo isso. Essa é a nossa cultura e temos que continuar fazendo isso."