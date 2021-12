O sul do mundo também é dos esportes de inverno: veja lugares com neve na América do Sul, África e Oceania

O hemisfério sul nunca na história recebeu uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno. Sequer uma cidade da região foi candidata a recebê-los. Já os Jogos de Verão, foram três edições (Melbourne 1956, Sydney 2000, Rio 2016) e uma quarta que vai acontecer com Brisbane 2032.

Nos Jogos de Inverno, as delegações dos países que são do hemisfério sul - ou que pelo menos onde a maior parte do território está - são cada vez mais numerosas e já conquistaram medalhas de ouro, como a do australiano Steven Bradbury.

Em termos territoriais, a parte meridional do globo é bem menor que a parte setentrional. O seu relevo extremamente acidentado e em alguns casos insular, suscitam hipóteses que podem explicar o fato de não serem lugares tão povoados. Consequentemente, o seu potencial turístico - e esportivo -, também ficam limitados.

Há uma situação de cunho científico. Quando faz frio pelas bandas do sul, o norte torra de calor, assim como do contrário. Talvez soaria estranho os Jogos de Inverno acontecerem em meio ao verão do norte (os povos do sul estão acostumados a isso).

No entanto, o lado meridional do planeta reúne muitos praticantes e bons lugares para a prática dos esportes de inverno. Ainda é preciso percorrer um certo caminho para serem sede de Jogos. Enquanto isso não acontece, o Olympics.com listou alguns lugares ao sul do mundo onde se praticam esportes de inverno.

Uma África da neve

Quando se pensa em África, muitas outras paisagens nos vêm à mente, nenhuma delas associadas à neve. No norte do continente as montanhas do Atlas, no Reino do Marrocos, possuem estações que têm origem na década de 1930. Na vizinha Argélia, as montanhas do Djurdjura também são bastante procuradas por turistas e fãs das modalidades de neve.

Abaixo da linha do equador o continente africano também proporciona muitos lugares para a prática dos esportes de inverno. No pequenino Reino do Lesoto, incrustado em território sul-africano, ficam as montanhas Maloti, a aproximadamente 3000m acima do nível do mar, com estações para a prática do esqui e do snowboard, como o Afriski, no povoado de Letseng-la-Terae.

A cadeia Drakensberg (em africâner "Montanhas dos Dragões") estende-se por mais de 1000km no território da África do Sul. Obviamente é comum encontrar nela alguns lugares para a prática dos esportes de inverno, como a estação de Tiffindell, perto do vilarejo de Rhodes, na província do Cabo Oriental, próxima a Porto Elisabete. Uma lista feita pela CNN colocou-a como 19ª entre as 100 melhores pistas de esqui do mundo.

Desde 2014 o lugar recebe evento da Série Sul-Africana FIS de esqui alpino, sendo que a última edição foi realizada em 2019. "Não se trata de vencer a prova, mas sim de vir e conhecer algo diferente, encontrar pessoas diferentes de vários países distintos e fazer muitos amigos. Essas lembranças de esquiar na África vão ficar para sempre," declarou a britânica Reece Bell, que venceu a prova do slalom em 2018, para a Snowsports South Africa.

Esquiadores no Pico Coronet, em junho de 2021 em Queenstown, Nova Zelândia. Foto: 2021 Getty Images

Lugares com neve na Oceania

O próprio nome do continente sugere a água, o mar...o oceano. Caracterizado por ter vários países que são arquipélagos, muito da geografia da Oceania se assemelha a alguns países do norte da Europa, como a Noruega. Boa parte do litoral neozelandês lembra os fiordes europeus. A 45 graus de latitude, é no sudoeste da Ilha do Sul da Nova Zelândia que está a cidade de Queenstown, conhecido destino dos praticantes e torcedores dos esportes de neve.

A cidade possui uma média de temperatura nos meses de outono e inverno (abril a novembro) que varia dos três aos 11,6 graus celsius. As estações de esqui mais conhecidas são as de Treble Cone, The Remarkables, Cardrona e Pico Coronet, todas elas a quase 2000m de altitude, tendo sido sede de eventos esportivos como os Jogos de Inverno Neozelandeses.

Grant Quinn (AUS) #18 em ação no snowboard slopestyle durante os Jogos Planet X de Inverno em Jindabyne, Austrália

Cruzando o Mar da Tasmânia, em território australiano e mais especificamente na província de Nova Gales do Sul, estão as Montanhas Nevadas (Snowy Mountains), que formam uma cordilheira na parte oriental do país. Está ao sul da capital, Camberra e a aproximadamente 500km de Sydney, sede dos Jogos Olímpicos de 2000.

Os clubes de esqui são antigos na Austrália, sendo os primeiros fundados no início do século 20. No entanto, o potencial turístico e esportivo do local é recente, só começou na década de 1960. As estações de esqui mais conhecidas são as de Charlotte Pass, Thredbo, Perisher e Selwyn. O esqui cross-country é bastante difundido no Parque Nacional de Kosciuszko e a campeã Olímpica do snowboard, a australiana Torah Bright, é natural de Cooma, pequenina cidade das Montanhas Nevadas.

Lugares com neve na América do Sul

A Cordilheira dos Andes é uma das marcas registradas da América do Sul. Corta a região de ponta a ponta e proporciona boas condições para a prática de esportes de inverno. Há várias estações pelo Peru, Bolívia, Chile e Argentina, sendo estes dois últimos países mais tradicionais nessas modalidades, tendo sido inclusive os primeiros a disputarem Jogos de Inverno, em 1948 e 1928, respectivamente - ambas em St Moritz, na Suíça. Também acolheram desde o início campeonatos nacionais de alguns países vizinhos sem tantas condições climáticas para a sua prática, como o Brasil.

Argentina

São aproximadamente 20 estações de esqui espalhadas pelo país em seis províncias (Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Terra do Fogo). Historicamente destaca-se a de San Carlos de Bariloche (Río Negro) e Chapelco (Neuquén), entretanto nas últimas décadas surgiram muitas outras acompanhando o desenvolvimento e popularidade dos esportes de inverno, tais como

Las Leñas: localizada na província de Mendoza, conhecida pela inclinação das encostas para esquiar;

localizada na província de Mendoza, conhecida pela inclinação das encostas para esquiar; Catedral: fica na região da Alta Patagônia, na província de Río Negro e proporciona as ideais condições para o esqui estilo livre;

fica na região da Alta Patagônia, na província de Río Negro e proporciona as ideais condições para o esqui estilo livre; El Calafate: destino turístico que cresceu muito nos últimos anos, localiza-se na província de Santa Cruz e é bastante procurado pelos fãs do esqui alpino;

destino turístico que cresceu muito nos últimos anos, localiza-se na província de Santa Cruz e é bastante procurado pelos fãs do esqui alpino; Ushuaia: cidade mais ao sul do planeta, na Terra do Fogo, é onde fica o glaciar Martial e o Cerro Castor. Além de ser um importante núcleo para o esqui sul-americano, tornou-se também um centro de referência para o snowboard da região.

Seleção chilena de esqui treina em Lo Barnechea, durante a temporada de 2020. Foto: 2020 Getty Images

Chile

Os Andes fazem a fronteira natural entre Argentina e o Chile, que acaba por ocupar um estreito território entre as montanhas e o Oceano Pacífico. Não à toa, Chile significa "no limite do mundo", no idioma Mapuche.

Portillo, El Colorado, Valle Nevado e Chillán são as estações mais conhecidas naquele país, tendo sido Portillo onde, nos anos 1960 do século passado, aconteceram as primeiras provas do campeonato brasileiro de esqui alpino.

Portillo: é a primeira estação de esqui da América do Sul e faz parte da história mundial dos esportes de inverno, cujas origens remontam à construção de uma estrada de ferro para ligar Argentina e Chile, nos anos 1880, que contou com a presença de engenheiros noruegueses que usavam esquis para realizar os seus trabalhos.

é a primeira estação de esqui da América do Sul e faz parte da história mundial dos esportes de inverno, cujas origens remontam à construção de uma estrada de ferro para ligar Argentina e Chile, nos anos 1880, que contou com a presença de engenheiros noruegueses que usavam esquis para realizar os seus trabalhos. El Colorado: a 3300m de altitude e a menos de 50km da capital, Santiago, é o lugar em que se organizou, nos anos 1930 do século passado, o primeiro grupo de esquiadores chilenos, o "Los Pioneros" (Os Pioneiros). Possui mais de uma centena de pistas com diversos graus de dificuldade;

a 3300m de altitude e a menos de 50km da capital, Santiago, é o lugar em que se organizou, nos anos 1930 do século passado, o primeiro grupo de esquiadores chilenos, o "Los Pioneros" (Os Pioneiros). Possui mais de uma centena de pistas com diversos graus de dificuldade; Valle Nevado: também está nos arredores de Santiago, é bastante procurado pelos praticantes de esqui estilo livre e snowboard;

também está nos arredores de Santiago, é bastante procurado pelos praticantes de esqui estilo livre e snowboard; Chillán: a cerca de 500km ao sul de Santiago, é recomendada para os mais experientes nos esportes de neve. São 28 pistas em um desnível vertical de 1100m. Durante o inverno tem a maior pista de esqui da América do Sul, a Las Tres Marias, com 13km de distância.