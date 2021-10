100 dias para Pequim - 100 curiosidades sobre os Jogos Olímpicos de Inverno - Parte 2

34. Cecilia Colledge da Grã-Bretanha foi a competidora mais jovem da história dos Jogos de Inverno aos 11 anos de idade em Lake Placid 1932, alguns dias mais jovem que a compatriota Megan Taylor.

35. Os Jogos de Grenoble em 1968 foram os primeiros a serem transmitidos com cores.

36. A Noruega ganhou mais medalhas nos Jogos de Inverno do que qualquer outro país: 405 (142 ouros, 141 pratas e 122 bronzes).

37. A tocha mais leve de uma edição dos Jogos de Inverno foi a usada em Sapporo 1972. Pesava apenas 460g.

38. Milão Cortina será a sede dos Jogos de Inverno de 2026, a quarta vez que a Itália sediou os Jogos, marcando o 70° aniversário da edição de 1956 (Inverno: Cortina D'Ampezzo 1956, Turim 2006, Verão: Roma 1960).

39. Em 1985, o saltador de esqui sueco Jan Boklov foi o primeiro atleta a colocar seus esquis em forma de 'V'. No início, ele foi ridicularizado. Atualmente, todos usam esse estilo.

40. Com quatro ouros e um bronze, Natalie Geisenberger da Alemanha é a atleta do luge Olímpico mais bem-sucedida da história.

41. Picabo Street, vencedora do Super G no esqui alpino nos Jogos de Inverno Nagano 1998, tem uma pista de esqui com seu nome no Resort Sun Valley em Idaho; chama-se Rua Picabo.

42. Nos Jogos de Inverno de 1960 na Califórnia, quando os oficiais não tinham certeza se um esquiador havia perdido uma porta no slalom masculino, eles perguntaram para a CBS TV se eles poderiam rever a prova, causando a invenção do replay instantâneo.

43. O 'Cubo D'Água', que sediou a natação nos Jogos Beijing 2008, foi transformado no Cubo de Gelo para 2022, que sediará a competição de curling.

44. Na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, ninguém ganhou mais medalhas do que Marit Bjørgen. O esquiador de cross-country norueguês tem 15 medalhas - oito de ouro, quatro de prata e três de bronze.

45. Computadores foram inicialmente usados para calcular as notas da patinação artística nos Jogos de Oslo 1952, permitindo que os resultados fossem vistos em tempo real.

46. A primeira edição dos Jogos de Inverno com revezamento da tocha foi Innsbruck 1964.

47. Matti Nykanen, o 'Finlandês Voador', é o único saltador de esqui que conquistou todos os três títulos Olímpicos na mesma edição, em Calgary 1988.

48. A primeira mascote Olímpica - que não era oficial - foi "Schuss" nos Jogos de Inverno Grenoble 1968.

49. Em Albertville 1992, a neozelandesa Annelise Coberger se tornou a primeira atleta do hemisfério Sul a ganhar uma medalha nos Jogos de Inverno - prata no slalom feminino.

50. Antes de entrar nos Jogos em 1992, o esqui estilo livre já foi chamado de 'hot-dogging'.

51. O juramento Olímpico foi declamado por uma mulher, a esquiadora alpina italiana Giuliana Chenal-Minuzzo, pela primeira vez em 1956 Cortina d’Ampezzo.

52. O saltador de esqui japonês Noriaki Kasai é o atleta com mais participações nos Jogos de Inverno, oito no total (de Albertville 1992 a PyeongChang 2018).

53. A competição do esqui alpino em Nagano 1998 teve que ser remarcada várias vezes... porque tinha neve demais!

54. A palavra biatlo vem do grego e significa duas (bi) competições (atlo): esqui e tiro.

55. Como o basquete e o 3x3 nos Jogos de Verão, o hóquei 3x3 foi testado nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020.

56. Chamonix 1924 foi inicialmente chamado de Semana de Esportes de Inverno, mas depois o COI o proclamou como primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

57. Edward Eagan (EUA) é o único atleta a ganhar ouro nos Jogos de Verão e de Inverno - ouro no boxe peso-meio-pesado em Antuérpia 1920, e no bobsled 4-man em Lake Placid 1932.

58. As mulheres começaram a participar do salto de esqui Olímpico em Sochi 2014.

59. O termo oficial para um torneio de curling entre clubes é 'bonspiel', provavelmente vindo da palavra alemã "spiel", que significa jogo ou partida.

60. Depois de Oslo 1952, Pequim é apenas a segunda capital a sediar os Jogos Olímpicos de Inverno.

61. Depois de uma estreia bem-sucedida nos Jogos Olímpicos da Juventude em Lillehammer 2016, o monobob - o bobsled para uma pessoa - fará sua estreia em Beijing 2022.

62. Em Beijing 2022, haverá sete novos eventos no programa Olímpico, incluindo quatro eventos mistos.

63. Liechtenstein é o único país a ganhar medalhas nos Jogos de Inverno, mas não nos Jogos de Verão.

64. Nos Jogos de 1960, o francês Jean Vuarnet se tornou o primeiro esquiador a ganhar uma medalha em esquis de metal, em vez dos tradicionais de madeira.

65. Richard ‘Dick’ Button dos EUA foi o primeiro patinador artístico a completar com sucesso um salto triplo de qualquer tipo em competição nos Jogos de Oslo 1952.

66. A competição de patinação de velocidade foi realizada ao ar livre nos Jogos de Albertville 1992.

Monobob feminino em Lausanne 2020 Foto: OIS / IOC

