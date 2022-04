Com ouro de Guilherme Schimidt, Brasil soma cinco medalhas em Grand Slam de judô na Turquia

A seleção brasileira de judô teve um forte desempenho no Grand Slam de Antalya, na Turquia, de 1 a 3 de abril de 2022. Após a prata de Willian Lima (66 kg) e o bronze de Jéssica Lima (57 kg) na sexta-feira, a equipe conquistou mais três medalhas no sábado e no domingo, incluindo uma de ouro com Guilherme Schimidt (categoria 81 kg).

Com apenas 21 anos, Schimidt conquistou sua primeira medalha em Grand Slam neste sábado, derrotando grandes nomes do circuito na campanha, incluindo o atual campeão mundial e número 1 do mundo, o belga Matthias Casse. Na final, ele derrotou o turco Vedat Albayrak, terceiro do ranking, com um ippon.

Albayrak conseguiu executar um waza-ari, mas o brasileiro reverteu a situação logo em seguida com um ippon, encaixando uma chave de braço que fez o adversário desistir da luta.

“É muito boa a sensação de estar escutando o hino do Brasil pela primeira vez. Foi um dia bastante difícil, enfrentei grandes adversários. Mas, eu venho me preparando, venho evoluindo dentro do Circuito. Nas duas primeiras etapas no início do ano, infelizmente, não trouxe a medalha, mas serviram de grande evolução para esse Grand Slam e fechar com chave de ouro com a medalha de ouro”, avaliou Schimidt.

Foi a primeira medalha de ouro da seleção masculina de judô do Brasil desde o título de Daniel Cargnin no Grand Slam de Brasília, em outubro de 2019.

Também no sábado, Maria Portela (categoria 70 kg) foi bronze na repescagem, conquistando sua segunda medalha em Grand Slams na temporada.

“Minha segunda medalha do ano, estou muito feliz com minha evolução, com tudo o que eu tenho aprendido e, com certeza, me traz mais confiança, me dá certeza que o trabalho está dando certo e vou com todas as forças para competir o Pan-Americano, dar o meu melhor e sair de lá com mais uma medalha”, projetou Maria Portela.

No último dia de competições, no domingo, o Brasil somou mais um bronze, com Rafael Macedo na categoria 90 kg, chegando a cinco pódios no total.

Portugal também teve desempenho de destaque, com o ouro de Jorge Fonseca na categoria -100 kg. Atual bicampeão mundial, ele subiu ao pódio em Tóquio 2020, com o bronze. O país também teve em Antalya o bronze de Bárbara Timo na categoria 63 kg.