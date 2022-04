Judô brasileiro começa Grand Slam da Turquia com prata de Willian Lima e bronze de Jéssica Lima

O judô brasileiro começou bem no Grand Slam em Antalya, na Turquia, nesta sexta-feira, 1 de abril. Três brasileiros chegaram à fase de disputa de medalhas e dois subiram ao pódio: Willian Lima foi prata no meio-leve (66kg) e Jéssica Lima foi bronze no peso leve (57kg).

Larissa Pimenta (52kg) ficou na quinta posição após perder a disputa do bronze para a francesa Astride Gneto.

O destaque da campanha de Willian foi a vitória contra o mongol Baskhuu Yondonpenrelei, número 3 do mundo, nas quartas de final.

Na semifinal, Willian derrotou o número 8 do mundo, Orkhan Safarov, do Azerbaijão, com um ippon. O brasileiro então parou na decisão diante do líder do ranking, o moldavo Denis Vieru.

Atual número 20 do mundo, Willian conquista sua primeira medalha de Grand Slam. Ele foi campeão mundial juvenil em 2019.

“Senti que fiz uma boa competição, fiz uma evolução bem considerável. Coisas que eu estava treinando há muito tempo consegui executar aqui. Claro que não estou satisfeito com o resultado, mas ver essa evolução é gratificante para mim. Essa medalha eu dedico ao pessoal do Brasil e ao meu pai, que acabou de fazer uma cirurgia e, graças a Deus, está bem”, comentou Willian.

Jéssica Lima: 'Estou extasiada'

No caminho para o pódio, Jéssica Lima passou por duas top 8 do mundo e derrotou a medalhista Olímpica portuguesa Telma Monteiro para conquistar uma das duas medalhas de bronze do peso leve. Sua derrota foi para a canadense Jessica Klimkait, atual campeã mundial.

Jéssica Lima era a número 94 do mundo antes da competição, ranking que deve melhorar consideravelmente após a campanha em Antalya.

“Eu estou muito feliz e emocionada hoje, porque ganhei minha primeira medalha em circuito internacional pela seleção. Na verdade estou extasiada, não sei nem explicar o que estou sentindo, estou muito emocionada. Mas, estou com a sensação de que quero mais, cada vez subir mais alto no pódio”, projetou Jéssica.

Larissa Pimenta, em sua primeira competição após Tóquio 2020 em 2021, perdeu nas quartas de final para a italiana Odette Giuffrida, mas derrotou a medalhista de bronze de Tóquio, a britânica Chelsie Giles, na repescagem. Por fim, parou diante da francesa Astride Gneto na luta pelo bronze.

Campeã Olímpica na Rio 2016, Rafaela Silva parou na segunda rodada dos 57kg diante da canadense Christa Deguchi.

Neste sábado, 2 de abril, o Brasil terá Aléxia Castilhos, Ketleyn Quadros (bronze em Beijing 2008), Maria Portela, Luana Carvalho, Daniel Cargnin (bronze em Tóquio 2020), Jeferson Santos Jr. e Guilherme Schimidt em ação. O SporTV transmite as finais, ao vivo, a partir das 11h, no horário de Brasília.