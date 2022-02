Marcos e feitos inéditos a serem aguardados em Beijing 2022 

Pequim – a primeira dupla cidade Olímpica

A capital da República Popular da China se tornará oficialmente a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno em 4 de fevereiro de 2022.

Quatorze anos depois de sediar as primeiros Jogos Olímpicos em solo chinês, Pequim fará história ao receber o mundo nos Jogos de Inverno.

O icônico Ninho de Pássaro (Estádio Nacional de Pequim) também será o primeiro local a sediar as Cerimônias de Abertura e Encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Durante Beijing 2008, o estádio também foi usado para competições de atletismo.

Richardson Viano competing at the 2021 World Championship giant slalom in Cortina d'Ampezzo Foto: Getty Images

Arábia Saudita e Haiti se juntam à família Olímpica de inverno

A cada Jogos Olímpicos de Inverno, nações não tradicionais de esportes de inverno fazem sua primeira estada no espetáculo do tempo frio.

Beijing 2022 não será diferente com a nação insular caribenha do Haiti e o reino do deserto Arábia Saudita prontos para fazer suas estreias nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O esquiador alpino Richardson Viano conquistou a cota do Haiti para os Jogos e estará hasteando a bandeira de seu país quando competir no evento de slalom gigante masculino.

Fazendo história para seu país e região, Fayik Abdi se tornará o primeiro atleta Olímpico de inverno da Arábia Saudita quando subir nas pistas de esqui alpino em Beijing 2022. O reino árabe será a primeira nação do Golfo a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Sarah Schleper Foto: 2017 Getty Images

A mexicana Sarah Schleper - Sí, se puede

A mexicana Sarah Schleper já é um dos pilares do circuito de Esqui alpino, representando os Estados Unidos e o México nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Schleper, de 42 anos, alcançará status lendário em Beijing 2022, onde se tornará a terceira atleta e a primeira mulher a participar de seis Jogos Olímpicos no esqui alpino. Ela vai igualar o recorde de mais aparições nos Jogos Olímpicos de Inverno de um esquiador alpino com o compatriota Hubertus von Hohenlohe e Marco Buchel do Liechtenstein.

Schleper representou os Estados Unidos em quatro Jogos, fazendo sua estreia em Nagano 1998, antes de mudar de aliança em 2014.

Torger Nergard Foto: 2014 Getty Images

Estrelas do curling

O atual campeão Olímpico americano John Shuster e o norueguês Torger Nergaard se tornarão os primeiros atletas a participar de cinco competições Olímpicas de curling desde que o esporte se tornou um evento de medalhas.

Nergaard tecnicamente fará sua sexta aparição consecutiva nos Jogos, mas 'não foi titular' em Turim 2006. Nergaard, de 46 anos, ganhou o ouro em sua estreia olímpica em Salt Lake City 2002 como suplente de Pal Trulsen. Nergaard e seus compadres de curling ganharam reputação por seus trajes coloridos desde Vancouver 2010. Suas calças multicoloridas e muitas vezes chamativas adicionaram mais intriga a um esporte que já atrai a curiosidade dos fãs olímpicos.

LEIA MAIS: Curler americano John Shuster: Mais uma carga na glória, história em Beijing

Takeuchi Tomoka Foto: 2018 Getty Images

Tomoka e Fischnaller alcançam marco no snowboard

O atleta japonês Takeuchi Tomoka e o italiano Roland Fischnaller aparecerão em seus sextos Jogos Olímpicos de Inverno em snowboard.

Jasey-Jay Anderson, do Canadá, foi o único recordista com mais aparições nos Jogos na disciplina, mas agora compartilhará o marco com Tomoka e Fischnaller.

Takeuchi continua sendo pioneira do esporte em seu país, tornando-se a primeira mulher japonesa a chegar a seis Jogos de Inverno. Ela ganhou a medalha de prata no slalom gigante paralelo em Sochi 2014 – a primeira vez para uma mulher japonesa no snowboard.

LEIA MAIS: Takeuchi Tomoka de olho nos 6º Jogos de Inverno - e mais na vida

Martins Dukurs Foto: 2018 Getty Images

Deslizando para a grandeza do Skeleton

Os irmãos letões Martins e Tomass Dukurs, juntamente com a lenda norte-americana Katie Uhlaender, se tornarão os atletas skeleton mais experientes que vão para seus quintos Jogos Olímpicos no evento.

O hexacampeão mundial Martins, um dos quatro únicos homens que ganharam duas medalhas olímpicas de skeleton, tentará finalmente atualizar a prata para o ouro em Beijing 2022.

O ex-campeão mundial Uhlaender vai, no processo, igualar o recorde de aparições nos Jogos Olímpicos de Inverno de uma mulher americana.

LEIA MAIS: Martins Dukurs: 'Superman' da Letônia em busca de difícil ouro Olímpico

Claudia Pechstein Foto: 2018 Getty Images

Pechstein continua indo, e indo e indo

A patinadora de velocidade alemã, Claudia Pechstein, alcançará várias estreias em Beijing 2022, onde se tornará a segunda atleta depois de Kasai Noriaki do Japão a competir em oito Jogos de Inverno. Pechstein, de 49 anos, que estreou em Albertville em 1992, se tornará a mulher mais velha a competir em Jogos de Inverno, completando 50 anos apenas dois dias após a cerimônia de encerramento. Pechstein tem nove medalhas olímpicas de patinação de velocidade em seu nome – cinco de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Mentes da pista curta

Os italianos Arianna Fontana, Yuri Confortola e Charles Hamelin, do Canadá, vão se juntar a um clube exclusivo – com outros três atletas Olímpicos – para chegar à sua quinta edição Olímpica na patinação de velocidade em pista curta.

Fontana conquistou medalhas em todos os quatro Jogos Olímpicos de Inverno em que competiu desde sua estreia em Turim 2006. Em Turim, ela se tornou a mais jovem medalhista italiana nos Jogos de Inverno aos 15 anos e 314 dias. Suas oito medalhas são o recorde conjunto – que ela compartilha com Apolo Ohno e Viktor An – de mais medalhas Olímpicas de inverno em pista curta.

O cinco vezes medalhista Olímpico, Hamelin, está empatado com os patinadores de velocidade Marc Gagnon, François-Louis Tremblay e o patinador Scott Moir como os atletas olímpicos de inverno masculinos mais condecorados do Canadá.

LEIA MAIS: Arianna Fontana: A lenda da pista curta com sua mente em Beijing e coração em Milano Cortina 2026

Lee Chae-won Foto: 2018 Getty Images

Seis sensacionais para o Lee, do cross-country

Lee Chae-won, da República da Coreia, se tornará apenas a segunda mulher a competir em seis Olimpíadas de esqui cross-country quando se apresentar em Beijing 2022. Lee, que estreou em Salt Lake City 2002, também será a primeira atleta feminina de seu país a participar de seis Jogos de Inverno. Lee se aposentou após PyeongChang 2018, mas voltou a tempo de alcançar um marco especial em Beijing 2022.

Montell Douglas Foto: 2008 Getty Images

Olímpicos de inverno e verão

Existe um clube exclusivo para atletas que detêm a distinção de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão. Mais atletas se juntarão ao seleto grupo em Beijing 2022.

Entre elas está a britânica Montell Douglas que retorna a Pequim, onde estreou como atleta Olímpica de verão em 2008. A atleta de bobsled se tornará a primeira mulher britânica a competir nas edições de inverno e verão do evento global. A ex-recordista britânica dos 100m competiu no revezamento 4x100m em Beijing 2008 e estará em ação no bobsled para duas mulheres em Beijing 2022.

Mikel Thomas, de Trinidad e Tobago, participará de seu quarto Jogos Olímpicos, mas Beijing 2022 será a primeira em climas de inverno. Thomas foi selecionado como suplente para a equipe de bobsled de dois homens do país insular do Caribe. O jogador de 34 anos representou sua nação nos Jogos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 e Rio 2016 nos 110m com barreiras.

Nathan Crumpton, da Samoa Americana, se tornará o primeiro atleta Olímpico duplo de seu país a chegar a Beijing 2022 apenas alguns meses depois de participar dos Jogos de Verão de Tóquio 2020 (realizados em 2021). Crumpton, que representou seu país nos 100m em Tóquio, vai competir no skeleton masculino em Beijing 2022.

LEIA: Veja os atletas brasileiros que competiram em Jogos de Verão e Inverno