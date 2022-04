Jogadores da Seleção brasileira Olímpica de futebol de Tóquio 2020 que podem estar na Copa do Mundo FIFA

Mundialmente reconhecido e com uma vasta galeria de troféus, há não muito tempo ainda faltava um título Olímpico para o futebol do Brasil. De degrau em degrau, tudo mudou a partir do ouro da seleção masculina na Rio 2016, em pleno Maracanã lotado, após tensa decisão nas penalidades máximas contra a Alemanha. Quase cinco anos mais tarde, outro título nos Jogos, desta vez em Tóquio 2020, com gol na prorrogação, contra a Espanha.

LEIA: Seleção de futebol é bicampeã Olímpica em dia dourado para o Brasil

Do bicampeonato Olímpico, os brasileiros vão em busca do hexa na Copa do Mundo FIFA, que será disputada nos próximos meses de novembro e dezembro, no Catar. Pouco mais de um ano separam esses dois torneios, cujos campeões se valem da intensa preparação e do entrosamento. Por isso que muitos dos campeões Olímpicos na capital japonesa ajudaram o Brasil na sua melhor campanha de classificação para uma Copa - inclusive a melhor entre seleções sul-americanas. É, portanto, mais do que certa a presença de vários deles na Copa.

O Olympics.com separou alguns nomes bicampeões dos Jogos em Tóquio no passado mês de agosto, e que poderão ajudar o Brasil na conquista do hexacampeonato do mundo. Confira.

Richarlison

É, sem dúvida alguma, um dos grandes nomes do Brasil no momento. Foi o artilheiro dos Jogos Tóquio 2020, com cinco gols marcados. O atacante , que atua pelo Everton (Inglaterra), foi protagonista da campanha brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2022, tendo sido o vice artilheiro do time, com seis gols. De olho no Catar, ele não vai medir esforços para contribuir em dar mais um título ao país.

"A gente fica um pouco ansioso, mesmo sabendo que faltam meses para chegar a Copa. Mas a gente vai estar de olho, estudando bastante as equipes que caírem na nossa chave. Agora é isso, focar nos amistosos, nos preparamos bem, porque temos tudo para fazer uma grande competição", disse Richarlison para o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

LEIA: Definidos os grupos da Copa do Mundo FIFA em sorteio.

Guilherme Arana

O lateral-esquerdo, prestes a completar 25 anos de idade no próximo dia 14 de abril, foi fundamental para o ouro em Tóquio, com sua solidez e eficiência. Depois dos Jogos, regressou ao Brasil e contribuiu muito para a escalada do seu time, o Atlético Mineiro, conquistar o campeonato brasileiro de futebol, colocando abaixo meio século de jejum na competição. Seu desempenho o fez ser escolhido, por jornalistas especializados, entre os 11 futebolistas da tradicional "Equipe Ideal da América", em votação organizada pelo jornal uruguaio "El País" desde 1986.

Voltou à seleção brasileira nos dois jogos finais das eliminatórias, nas vitórias sobre o Chile (quatro a zero, no Maracanã) e Bolívia (também por quatro a zero, em La Paz), o que faz dele potencial candidato a estar na lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Depois do título Olímpico, ele não esconde o sonho de disputar a Copa: "O próximo sonho, nunca escondi de ninguém, é disputar a Copa do Mundo. O professor Tite já me conhece e sei que ele sempre dá oportunidade para quem trabalha. Vou trabalhar muito para, quem sabe, chegar à principal também", declarou para o site da CBF logo após a conquista do ouro no Japão.

Bruno Guimarães

Grande revelação do futebol brasileiro, o meia carioca defendia o francês Lyon quando foi convocado para o Pré-Olímpico de 2020, na Colômbia. Foi o Capitão do time e fundamental para a conquista da vaga em Tóquio. Em terras japonesas, teve um papel importantíssimo na conquista da medalha de ouro. Depois disso o seu nome passou a ser entre os mais aguardados nas convocações para a seleção brasileira.

Atravessou o canal da Mancha e hoje defende o inglês Newcastle. Sua classe e talento fizeram a diferença na histórica campanha do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA no Catar, sobretudo na desafiadora altitude da cidade de La Paz (Bolívia). Na ocasião, o primeiro gol da vitória por quatro a zero foi dele.

"Para mim é sempre marcante e gratificante estar aqui (seleção adulta), principalmente depois da conquista do ouro Olímpico. Foi marcante o que a gente fez...felicidade de estar vestindo a camisa do meu país, mais perto de conquistar o meu sonho", comentou Bruno Guimarães para o site da CBF.

Antony

Outro futebolista cuja presença nas convocações passou a ser mais frequente é Antony. O ponta que atua no neerlandês Ajax fez parte do projeto Tóquio 2020 da seleção masculina desde o seu princípio. Destacou-se na preparação e no Pré-Olímpico, com seis gols em 22 partidas.

Após a conquista da medalha de ouro, fez a sua estreia pela seleção principal contra a Venezuela, em Caracas, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. Entrou no segundo tempo e fez o terceiro gol do Brasil na vitória por três a um sobre os donos da casa.

Nos dois últimos compromissos da seleção nesta campanha de classificação para a Copa, Antony foi o titular contra Chile - pela primeira vez - e Bolívia. O ouro Olímpico, seu destaque no futebol europeu e as boas apresentações com a seleção fazem dele um potencial candidato que irá em busca do hexacampeonato mundial no fim deste ano, no Oriente Médio:

"Estou vivendo o melhor momento da minha carreira. Poder realizar o sonho de vestir a Amarelinha é muito gratificante para mim e minha família. Eu sou um jogador que trabalha muito. Não tenho pressa de esperar o meu momento. Tenho muitas metas para esse ano. Conquistar títulos, crescer cada vez mais aqui na Seleção, sempre com humildade", disse Antony para o site da CBF.

O Brasil na Copa do Mundo FIFA Catar 2022

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (1º de abril), a seleção brasileira - cabeça-de-chave do do grupo G - conheceu os seus adversários na primeira fase do torneio, em busca do hexacampeonato mundial. São eles:

Sérvia

Suíça

Camarões

A Seleção fará a estreia no dia 24 de novembro (quinta-feira), contra a Sérvia. Depois, no dia 28 de novembro (segunda-feira), jogará contra a Suíça. O último jogo da fase de grupos será contra Camarões, na sexta-feira dia dois de dezembro.