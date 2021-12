Jogadores da NHL estão fora dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 de fevereiro próximo, vão acontecer sem os atletas da NHL (sigla em inglês da Liga Nacional de Hóquei, que organiza o principal torneio de hóquei no gelo da América do Norte).

A entidade, baseada nos Estados Unidos, anunciou a decisão na terça-feira (21 de dezembro), com os organizadores dos Jogos a confirmarem-na no dia seguinte, quarta-feira.

"A Liga Nacional de Hóquei respeita e admira a vontade dos atletas da NHL em representar seus países e participar de um torneio que reúne os melhores do nosso esporte. Portanto, esperamos o máximo para tomar esta decisão enquanto procurávamos pela melhor opção para permitir que nossos jogadores participassem dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022," disse em comunicado nesta quarta-feira, o Comissário da NHL, Gary Bettman.

"Infelizmente, devido à profunda alteração no calendário da temporada regular da NHL causada por eventos recentes relacionados à Covid-19 - 50 jogos já foram adiados até 23 de dezembro -, a participação nos Jogos não é mais viável," continuou o comunicado.

A liga entrou em uma pausa prolongada de feriado, entre 22 e 25 de dezembro, por conta de um aumento do número de casos positivos da variante ômicron da Covid-19.

Os atletas da NHL também não disputaram os Jogos de PyeongChang 2018.

Dirigentes da liga e atletas concordaram com a não-participação nos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional (COI) assim se pronunciou:

"O COI lamenta que o calendário da NHL tenha sido severamente afetado pela pandemia da Covid-19, ao ponto de não ser mais possível ceder seus atletas para fazer parte dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. Nós sabemos que seus atletas estavam bastante ansiosos em participar dos Jogos de Pequim, depois de terem ficado fora de PyeongChang 2018, ao passo que eles foram a grande força por trás do acordo de participação Olímpica definido em setembro, entre a liga e sua Associação de Jogadores. Estamos naturalmente desapontados por eles perderem outra oportunidade de se tornarem atletas Olímpicos."

"No entanto, continuaremos na busca pela participação dos melhores jogadores de hóquei no gelo do mundo em Pequim, vindos de outras ligas de ponta pelo globo. Suas performances em PyeongChang alcançaram uma grande audiência internacional, em que demonstraram um emocionante e apaixonado hóquei no gelo que, como em 2018, será acompanhado por torcedores de todo o planeta."