Hóquei no gelo masculino: Eslováquia elimina EUA nas quartas em Beijing 2022

A Eslováquia cometeu a incrível proeza de eliminar a grande potência do hóquei no gelo mundial, os EUA, nos Jogos Olímpicos de Inverno em Beijing 2022.

A partida das quartas de final foi intensa e épica, já que a menos de um minuto do final do terceiro período eram os EUA que tinham o passaporte para as semifinais na mão.

Os eslovacos arriscaram: tiraram o goleiro Patrik Rybar e passaram a ter seis jogadores de ataque na pista, conseguindo um gol milagroso a 0,43s do final pelo capitão Marek Hrivik. Era o 2–2 e jogo para decidir na prorrogação.

A prorrogação não separou os dois times, por isso a passagem à próxima fase foi decidida no "shootout", os pênaltis do hóquei no gelo. Aí brilhou Patrik Rybar, defendendo as três tentativas dos EUA! Faltava marcar e na terceira tentativa do "shootout" a Eslováquia encontrou outro herói: Peter Cehlarik enganou o goleiro Strauss Mann e correu para o abraço aos companheiros de equipe.

“O mais importante foi termos parado as chances deles no primeiro período e começado a jogar o nosso jogo. É um resultado que nos deixa felizes e levar o jogo para a prorrogação foi muito bom. Um goleiro tem que estar focado sempre porque oportunidades como esta não aparecem todos os dias” - Patrik Rybar, goleiro da Eslováquia.

Último título Olímpico estadunidense foi em Lake Placid 1980

Para a Eslováquia o torneio Olímpico tem sido uma montanha russa de emoções: entraram com derrotas contra Suécia e Finlândia, mas na rodada classificatória de eliminação bateram a Alemanha para acederem às quartas de final. Como nação independente a Eslováquia nunca conquistou uma medalha Olímpica no hóquei no gelo masculino, mas enquanto Tchecoslováquia perdeu quatro finais, a última em Sarajevo 1984.

Desde Vancouver 2010, quando perderam no jogo pelo ouro contra o Canadá, que os EUA não conquistam medalhas no hóquei no gelo masculino nos Jogos Olímpicos. O último título Olímpico estadunidense foi em Lake Placid 1980, no famoso “Milagre no Gelo” – perante um time soviético que vinha de ganhar cinco das seis medalhas de ouro anteriores, com jogadores profissionais, os estadunidenses venceram a competição com o time mais jovem do torneio e um conjunto de jogadores não-profissionais.

“É difícil descrever o momento. Tivemos as nossas chances. Infelizmente acabou. Gostei do meu tempo aqui. Sinto-me abençoado por ter tido esta oportunidade e por ter liderado a equipe” - Andy Miele, capitão dos EUA.

ROC elimina Dinamarca

Sem surpresa, a seleção do ROC conseguiu a classificação para as semifinais após vencer por 3-1 a Dinamarca.

Vadim Shipachyov, Nikita Nesterov e Vyacheslav Voinov marcaram para o ROC, enquanto Frans Nielsen descontou para os escandinavos.

ROC elimina Dinamarca e fica esperando pelos resultados das duas partidas das quartas de final que ainda faltam concluir.

Resultados das quartas de final do evento masculino de hóquei no gelo