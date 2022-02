Quartas de final do hóquei no gelo masculino definidas em Beijing 2022

Os jogos da rodada eliminatória em Beijing 2022, fase que antecede as quartas de final, cumpriram mais ou menos o que estava previsto no guião.

O Canadá teve que trabalhar para quebrar a resistência da anfitriã República Popular da China, mas acabou vencendo por 5-2 com destaque para dois gols cada de Adam Tambellini (mais duas assistências) e Jordan Weal.

A Eslováquia dominou claramente a partida contra a Alemanha, um 4-0 que teve gols de Marek Hrivik, Peter Cehlarik, Libor Hudacek, Michal Kristof.

Mais apertada foi a vitória da Dinamarca, que teve que virar o placar contra a Letônia. Perdendo por 2-1 no final do primeiro período, os escandinavos venceram por 3-2 graças a gols de Julian Jakobsen e Markus Lauridsen entre o final do segundo e o início do terceiro períodos.

Talvez a maior surpresa tenha sido a vitória da Suíça sobre a República Tcheca, medalhista de bronze em PyeongChang 2018 e campeões em Nagano 1998. Mesmo tendo aberto a partida com um gol de Lukas Klok, os tchecos já perdiam 2-1 no final dos primeiros 20 minutos (Andres Ambuhl e Killian Mottet viraram o jogo para os helvéticos). Denis Malgin e o capitão Raphael Diaz confirmaram a vitória da Suíça.

Resultados da Rodada Eliminatória de Classificação

SVK 4-0 GER

DEN 3-2 LAT

SUI 4-1 CZE

CAN 7-2 CHN

Quartas de final definidas. Confira as partidas que dão acesso à disputa pelas medalhas. Os jogos acontecem na quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Clique aqui para conferir a chave do torneio masculino de hóquei no gelo.

Programação das Quartas de Final