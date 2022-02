Beijing 2022: Canadá e EUA disputam ouro no hóquei no gelo feminino

Era a final previsível e agora está confirmada. Canadá e Estados Unidos (EUA) vão jogar pela medalha de ouro do hóquei de gelo feminino em Beijing 2022 na próxima quinta-feira, dia 17 de fevereiro, às 12:10 locais (1:10 hora de Brasília).

O Canadá chega na final só com triunfos e números fortes entre gols marcados/sofridos (54-8).

Após eliminar a Suécia nas quartas (11-0), as canadenses voltaram a mostrar facilidade na finalização ganhando à Suíça por 10-3. O triunfo assentou em boas exibições das figuras da equipe: Brianne Jenner fez seu nono gol no torneio, a capitã Marie-Philip Poulin marcou duas vezes e Sarah Nurse contribuiu com quatro assistências. Veremos se na final Poulin poderá voltar a ser talismã do Canadá, ela que já tem dois ouros e uma prata, marcando em todas as finais que jogou, embora na última tenha falhado no shootout decisivo contra os EUA em PyeongChang 2018.

Já os EUA tiveram que suar um pouco mais para atingir o jogo pela medalha de ouro. Nas quartas de final vitória tranquila por 4-1 frente às tchecas, mas a semifinal foi mais equilibrada e a Finlândia resistiu até aos cinco minutos do segundo período: Cayla Barnes fez o 1-0 em power-play e mesmo na saída para o descanso Hilary Knight marcou o 2-0.

O terceiro período trouxe mais três gols: Hayley Scamurra fez 3-0, Susanna Tapani respondeu com 3-1 e Abby Roque colocou o 4-1 final. A Finlândia fez um jogo sério, com muita qualidade, mas os EUA foram superiores e impuseram o favoritismo para aceder à final Olímpica (quinta-feira à 1:10 de Brasília). Suíça e Finlândia vão jogar pelo bronze no dia 16 às 19:30 locais (8:30 em Brasília).

Rivalidade entre vizinhos tem repercussão global

O último Campeonato do Mundo colocou o sal e a pimenta que faltava nos duelos entre Canadá e EUA. Em um evento disputado em Calgary, as anfitriãs reconquistaram um título que escapava ao Canadá desde 2012, batendo as rivais de sempre por 3-2 na prorrogação.

A rivalidade entre vizinhos tem repercussão global, aliás, só por uma vez houve uma final alternativa: em 2019 os EUA derrotaram a Finlândia por 2-1. O mesmo acontece nos Jogos Olímpicos, onde só por uma vez se quebrou o domínio das duas potências – foi em Torino 2006 quando o Canadá bateu a Suécia pelo ouro por 4-1.

Desde que as mulheres disputam o hóquei no gelo Olímpico – Nagano 1998 foi a estreia – o Canadá tem tido o ascendente (4-2), embora as estadunidenses tenham conseguido vencer em PyeongChang 2018.

Já em Beijing 2022 tivemos o primeiro round desta batalha, com vitória do Canadá por 4-2 sobre os EUA. As derrotadas controlaram o disco, fizeram 53 remates, mas tiveram problemas em situações de inferioridade numérica ao longo do torneio e chegam com um dos piores registos em termos de “penalty kills” (três gols sofridos em sete situações de inferioridade – 57,14 por cento de eficácia são os piores números entre todas as equipes).

Tudo pode mudar com um aumento de eficácia por parte dos EUA. Alguém arrisca um prognóstico?