Final da patinação artística feminina em Beijing 2022: tudo que você precisa saber

A patinação livre feminina nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 está programada para assumir o gelo central na noite de quinta-feira (17 de fevereiro) dentro do Estádio Indoor da Capital em Pequim.

A recordista mundial, Kamila Valieva, lidera após o programa curto do penúltimo evento de patinação artística destes Jogos, com a companheira de equipe do ROC Anna Shcherbakova em segundo e a japonesa Kaori Sakamoto em terceiro.

Os resultados de Valieva, que, de acordo com uma decisão do CAS, continuará participando dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, são provisórios, pois há processos pendentes em relação aos resultados de um teste antidoping da atleta.

A jovem de 15 anos do ROC marcou 82,16 no programa curto na noite de terça-feira (15 de fevereiro), permanecendo na posição vertical em uma tentativa tripla de Axel antes de completar um triplo flip e triplo Lutz-triplo toe-loop em combinação.

Tanto Shcherbakova (80,20) quanto Sakamoto (79,84) estão a três pontos da líder.

Enquanto Shcherbakova é a atual campeã mundial, Sakamoto, de 21 anos, é uma das duas primeiras 10 finalistas (junto com Loena Hendrickx, que está em sétimo) que patinou em PyeongChang 2018. Sakamoto terminou em sexto lá.

A atual medalhista de bronze mundial, Alexandra Trusova, é a quarta (74,60) após uma queda em sua tentativa tripla Axel, enquanto Higuchi Wakaba, do Japão, é a quinta (73,51).

Higuchi se tornou a quinta mulher na história Olímpica a conseguir um triplo Axel nos Jogos no programa curto.

You Young, da Coreia do Sul, está em sexto lugar (70,34) depois que seu triplo Axel foi rebaixado no programa curto, a campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude Lausanne 2020 empatou entre Higuchi e Hendrickx (70,09).

Alysa Liu, de 16 anos, é a melhor norte-americana, estando em oitavo lugar (69,50), menos de cinco pontos atrás de Trusova em quarto.

A sul-coreana Kim Yelim (67,78) e a georgiana Anastasiia Gubanova (65,40) completam o top 10. A patinadora da equipe dos EUA, Mariah Bell, está em 11º (65,38).

Patinação livre: Saltos quads planejados, horário e como assistir

Enquanto seis mulheres tentaram Axels triplos no programa curto - sendo Higuchi a única a conseguir um com sucesso - Valieva, Trusova e Shcherbakova também farão saltos quádruplos na patinação livre para ganhar mais pontos.

Valieva se tornou a primeira mulher a fazer um salto de quadruplo no gelo Olímpico no evento por equipes da semana passada.

Tanto Valieva quanto Trusova planejam pelo menos um Axel triplo também, não esquecendo de Higuchi e Liu que tentarão o salto de três rotações e meia também.

Kawabe Mana, do Japão, que está em 16º depois do curto, também salta o triplo Axel.

Final feminina da patinação artística: onde assistir

Confira o dia e horário da grande final do individual feminino na patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022:

Quinta-feira, 17 de fevereiro - 18:00 (horário local de Pequim), 7:00 da manhã no horário de Brasília - Patinação livre

Em território brasileiro, você acompanha todas as emoções de Beijing 2022 ao vivo nos canais Globo/Sportv e no Olympics.com.