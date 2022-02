Final da patinação artística feminina: cinco mulheres que podem desafiar o domínio do ROC de Valieva, Shcherbakova e Trusova

Enquanto o trio de patinadoras do ROC está fortemente favorecido no evento individual de patinação artística feminina em Beijing 2022, há algumas patinadoras prontas para desafiá-las dentro do Estádio Indoor da Capital quando a grande final acontecer nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, às 18:00 locais, 7:00 da manhã no horário de Brasília.

As notas do programa curto, que aconteceu em 15 de fevereiro, serão somadas às do programa longo (livre) para determinar a classificação final.

A líder após programa curto Kamila Valieva, a atual campeã mundial Anna Shcherbakova e, a medalhista de bronze mundial Alexandra Trusova são as favoritas para conquistar o pódio, por serem as únicas três mulheres a fazerem saltos quádruplos, mas a patinação artística Olímpica teve muitas surpresas ao longo de sua longa história.

Os resultados de Valieva que, de acordo com uma decisão do CAS, continuará participando dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, são provisórios, pois há processos pendentes em relação aos resultados de um teste antidoping da atleta.

A japonesa Sakamoto Kaori é uma das poucas patinadoras competindo pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Inverno e é bicampeã nacional. Em PyeongChang 2018, ela ficou em sexto lugar - e terminou em quinto no campeonato mundial de 2019. No programa curto, ela foi terceira colocada, acima de Trusova.

Enquanto Sakamoto, de 21 anos, lidera o grupo de desafiantes, os fãs também devem ficar de olho em:

Japonesas Sakamoto e Higuchi lideram os esforços das desafiantes

Medalhista de bronze do mundial júnior em 2017, Sakamoto construiu uma carreira estável no circuito internacional sênior com uma patinação clara, envolvente e com saltos consistentes. Embora ela não possua nem o Axel triplo e nem o salto quádruplo, ela é bicampeã nacional no Japão e venceu o NHK Trophy Grand Prix nesta temporada.

Higuchi, por sua vez, fez história no programa curto em Pequim ao ser a quinta patinadora da história a completar o Axel triplo em Jogos Olímpicos. Como Sakamoto, ela tem um currículo estabelecido no circuito internacional e é cinco vezes medalhista nas nacionais japonesas.

"Para a patinação livre, só quero manter o foco em todos os elementos e continuar trabalhando na nota para me dar bem. Posso apresentar o melhor, sem erros e ter uma apresentação que me deixe feliz", comentou Higuchi.

You tentou o Axel triplo no programa curto, mas o salto não foi validado. Embora a paralisação causada pela pandemia em 2020 tenha interrompido sua ascensão aos escalões mais altos, ela ganhou um título nacional na República da Coreia fundamental para conseguir a vaga Olímpica, tendo sido terceira colocada em ambos os eventos do Grand Prix nesta temporada.

You também tem a experiência de seu título nos Jogos Olímpicos da Juventude.

"Acho que é uma boa chance de experimentar o sentimento Olímpico", disse ela sobre os JOJ. "É como os Jogos Olímpicos, a sensação [que dá]. É uma sensação totalmente diferente do Grand Prix [na patinação artística]. Acho que é uma experiência muito boa para qualquer patinadora em sua vida".

Liu e Hendrickx também estão prontas para se apresentar

Há um argumento a ser feito para cada uma das mulheres dos EUA, já que Liu, Karen Chen e Mariah Bell são campeãs americanas. É Bell quem conquistou o título este ano e parece estar aproveitando o momento com o técnico Adam Rippon ao seu lado, enquanto Chen patinou no evento Olímpico por equipes e tem dois quartos lugares em mundiais em seu passado - inclusive em 2021.

É Liu quem tem o teto técnico mais alto, usando seu Axel triplo consistentemente na patinação livre - assim como no programa curto. Saindo de sua temporada de estreia sênior, um forte programa longo poderia colocá-la entre as principais mulheres, especialmente se ela acertar o Axel triplo.

Por último, mas não menos importante, fique de olho na bicampeã Olímpica Hendrickx, que aos 22 anos é pentacampeã belga e treinada por seu irmão, o patinador Olímpico Jorik Hendrickx.

O quinto lugar de Loena no mundial em 2021 foi o melhor de todos os tempos, e ela se tornou a primeira medalhista feminina belga no Grand Prix em novembro de 2021. Seu quarto lugar nos europeus, atrás das três primeiras patinadoras do ROC, seguiu um padrão: um programa curto e forte a colocou na mistura - mas se ela também for capaz de entregar no livre, ela ameaçará qualquer um dos primeiros colocados.

Confira as notas das finalistas no programa curto

Kamila Valieva (ROC) - 82.16 Anna Shcherbakova (ROC) - 80.20 Sakamoto Kaori (JPN) - 79.84 Alexandra Trusova (ROC) - 74.60 Higuchi Wakaba (JPN) - 73.51 You Young (KOR) - 70.34 Loena Hendrickx (BEL) - 70.09 Alysa Liu (USA) - 69.50 Kim Yelim (KOR) - 67.78 Anastasiia Gubanova (GEO) - 65.40 Mariah Bell (USA) - 65.38 Eliska Brezinova (CZE) - 64.31 Karen Chen (USA) - 64.11 Nicole Schott (GER) - 63.13 Kawabe Mana (JPN) - 62.69 Ekaterina Ryabova (AZE) - 61.82 Viktoriia Safonova (BLR) - 61.46 Olga Mikutina (AUT) - 61.14 Alexia Paganini (SUI) - 61.06 Madeline Schizas (CAN) - 60.53 Eva-Lotta Kiibus (EST) - 59.55 Lindsay van Zundert (NED) - 59.24 Alexandra Feigin (BUL) - 59.16 Ekaterina Kurakova (POL) - 59.08 Jenni Saarinen (FIN) - 56.97

Final feminina da patinação artística: onde assistir

Confira o dia e horário da grande final do individual feminino na patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022:

Quinta-feira, 17 de fevereiro - 18:00 (horário local de Pequim), 7:00 da manhã no horário de Brasília - Patinação livre

Em território brasileiro, você acompanha todas as emoções de Beijing 2022 ao vivo nos canais Globo/Sportv e no Olympics.com. Caso não esteja no Brasil, clique aqui.