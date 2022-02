Valieva lidera e ROC sai na frente no individual feminino da patinação artística em Beijing 2022

O ROC dominou o programa curto do individual feminino da patinação artística em Beijing 2022, realizado nesta terça-feira: a equipe teve Kamila Valieva em primeiro e Anna Shcherbakova em segundo. O Japão foi destaque não apenas com a terceira colocação de Sakamoto Kaori, mas pelo Axel triplo feito por Higuchi Wakaba.

Valieva acabou com uma nota 82.16, com Shcherbakova, atual campeã Mundial, fazendo 80.20, e Sakamoto 79.84.

Os resultados de Valieva que, de acordo com uma decisão do CAS, continuará a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, são provisórios, já que há procedimentos pendentes em relação aos resultados de um teste antidoping da atleta.

A quinta colocação ficou com Higuchi Wakaba, que entrou para a história ao se tornar a quinta patinadora a realizar um Axel triplo em uma apresentação em Jogos Olímpicos de Inverno. Sua nota final foi de 73.51.

Alta performance técnica no gelo

As apresentações no Estádio Indoor da Capital foram marcadas pelo alto nível técnico. Ao som de "In Memoriam", por Kirill Richter, Valieva parecia tensa, mas deu mostras do que ainda estaria por vir ao ficar 46 centésimos no ar em seu primeiro salto.

Mais para o fim, ela arriscou um Axel triplo, mas acabou sendo bem-sucedida em um triplo flip e um triplo Lutz com triplo toe loop. Esses e outros movimentos deram a ela a nota de 82.16, a maior entre as classificadas à próxima fase.

A única outra a chegar a mais de 80 pontos foi Shcherbakova, e as seis patinadoras seguintes fizeram ao menos 70 pontos.

Patinadora japonesa realiza Axel triplo

A primeira a impressionar nas apresentações do programa curto foi a japonesa Higuchi Wakaba e seu Axel triplo, que arrancou muitos aplausos da plateia.

Com isso, sua pontuação foi de 73.51, bem à frente de Kim Yelim, da República da Coreia, segunda colocada naquele momento. A segunda a tirar mais de 70 foi a belga Loena Hendrickx, com 70.09.

Outras participantes tentaram realizar a manobra, mas sem sucesso - caso da ucraniana Anastasiia Shabotova, primeira a se apresentar. Ela acabou caindo após o salto.

A bem-sucedida manobra da japonesa influenciou outras, que passaram a se arriscar mais. Foi o caso da norte-americana Alysa Liu, de apenas 16 anos, que conseguiu um Axel duplo em sua apresentação e tirou uma nota de 69.50.

Confira as classificadas

Kamila Valieva (ROC) - 82.16 Anna Shcherbakova (ROC) - 80.20 Sakamoto Kaori (JPN) - 79.84 Alexandra Trusova (ROC) - 74.60 Higuchi Wakaba (JPN) - 73.51 You Young (KOR) - 70.34 Loena Hendrickx (BEL) - 70.09 Alysa Liu (USA) - 69.50 Kim Yelim (KOR) - 67.78 Anastasiia Gubanova (GEO) - 65.40 Mariah Bell (USA) - 65.38 Eliska Brezinova (CZE) - 64.31 Karen Chen (USA) - 64.11 Nicole Schott (GER) - 63.13 Kawabe Mana (JPN) - 62.69 Ekaterina Ryabova (AZE) - 61.82 Viktoriia Safonova (BLR) - 61.46 Olga Mikutina (AUT) - 61.14 Alexia Paganini (SUI) - 61.06 Madeline Schizas (CAN) - 60.53 Eva-Lotta Kiibus (EST) - 59.55 Lindsay van Zundert (NED) - 59.24 Alexandra Feigin (BUL) - 59.16 Ekaterina Kurakova (POL) - 59.08 Jenni Saarinen (FIN) - 56.97

Onde assistir ao programa livre do individual feminino

Em território brasileiro, é possível acompanhar a patinação artística e todas as emoções de Beijing 2022 ao vivo pelos canais Globo/Sportv e pelo *Olympics.com*.

Caso não esteja no Brasil, clique aqui para saber como assistir.