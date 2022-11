Última competição do calendário de 2022 do tênis, a Copa Davis conhecerá o campeão de sua 110ª edição nesta semana, com as finais da competição de 22 a 27 de novembro, no Palácio de Deportes Martin Carpena, em Málaga, na Espanha.

As oito melhores seleções do tênis mundial masculino se enfrentam na quadra dura coberta, com cada equipe formada por cinco tenistas. O formato é eliminatório, com quartas de final, semifinais e final, e cada confronto entre os países é decidido em melhor de três jogos (dois de simples e um de duplas). As partidas são disputadas em melhor de três sets, com tiebreak.

Os países participantes das finais são Itália, EUA, Alemanha, Canadá, Austrália, Países Baixos, Croácia e Espanha. Atual campeã, a Federação Russa de Tênis foi suspensa do evento neste ano.

Os EUA terão a oportunidade de aumentar sua vantagem como país de mais títulos na Davis, com 32. A Austrália está em segundo, com 28 vitórias. No entanto, no século 21, a Espanha é a maior vencedora, com cinco troféus.

As finais contarão com cinco tenistas que figuram no top 20 do ranking mundial: os canadenses Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, o croata Marin Cilic e os americanos Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Saiba quem enfrenta quem na chave das finais, quais são as escalações das equipes e onde assistir ao desfecho da temporada do tênis.