ATP Finals de Tênis 2022: Nadal e Djokovic tentam terminar a temporada em alta

Uma temporada memorável e histórica do tênis masculino culminará no ATP Finals 2022 em Turim, na Itália, na próxima semana (13 a 20 de novembro), com os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas do ano se enfrentam.

O ano teve o primeiro semestre impecável de Rafael Nadal, em que ele venceu o Australian Open e Roland Garros; a continuação da dominância de Novak Djokovic em Wimbledon; uma grande ascensão do espanhol Carlos Alcaraz, de 19 anos, que venceu o US Open e se tornou líder do ranking; e a aposentadoria de um dos tenistas mais icônicos da história, Roger Federer.

O astro suíço se aposentou neste ano com 20 títulos de Slam, enquanto Nadal chegava a 22 neste ano e Djokovic somava 21. O chamado "Big 3" se tornou o grupo mais vencedor da história do tênis nos Slams, marcando seus nomes nos livros de recordes.

Alcaraz não estará no Pala Alpitour, desistindo da competição devido a uma lesão abdominal sofrida no Masters 1000 de Paris e encerrando uma das temporadas mais espetaculares dos últimos anos.

Nadal (ESP) e Djokovic (SRB) são os veteranos da elite em Turim, acompanhados de Stefanos Tsitsipas (GRE), Daniil Medvedev (sem bandeira), Casper Ruud (NOR), Felix Auger-Aliassime (CAN), Andrey Rublev (sem bandeira) e Taylor Fritz (USA).

Os jogadores são divididos em dois grupos e todos se enfrentam uma vez. Os dois melhores tenistas de cada grupo avançam para as semifinais.

Confira o guia do ATP Finals 2022.

Grupo verde: Nadal, Ruud, Auger-Aliassime e Fritz

Um Nadal totalmente em forma pode vencer o Finals pela primeira vez na carreira? O jogador de 36 anos começou a treinar em Turim na quarta-feira (9), um ano após ter se retirado do torneio.

Bicampeão Olímpico (simples em Beijing 2008 e duplas na Rio 2016), Nadal está no Grupo Verde para a fase de grupos junto a Ruud, um embalado Auger-Aliassime e Fritz, que venceu Nadal na final de Indian Wells em março.

Ruud, que treina na academia de Nadal na Espanha, fez história para a Noruega nesta temporada, terminando com o vice-campeonato em Roland Garros e no US Open, subindo para a segunda posição do ranking mundial.

O canadense Auger-Aliassime venceu 16 das suas últimas 17 partidas, com títulos em Florença, Antuérpia e Basileia. Já o americano Fritz, 25, que herdou a vaga de Alcaraz, conseguiu debutar no top 10 neste ano, muito por conta de seu título em Indian Wells.

Grupo vermelho: Djokovic, Medvedev, Tsitsipas e Rublev

Djokovic é tetracampeão do Finals, mas não vence o torneio desde 2015. Em suas últimas três aparições, ele ganhou seis jogos e perdeu cinco. Mas o tenista de 35 anos chega descansado, já que fez apenas 58 jogos neste ano (41 vitórias e 17 derrotas), bem menos do que a média.

Medalhista Olímpico de bronze em Beijing 2008, o sérvio tem jogadores com experiência em seu grupo, incluindo Medvedev, campeão do US Open de 2021 e que foi número 1 durante boa parte do ano, além de Tsitsipas e Rublev.

O grego Tsitsipas já venceu o Finals, em 2019, enquanto Medvedev o fez em 2020. Já Rublev é o único campeão Olímpico do grupo, levando as duplas mistas em Tóquio 2020 ao lado de Anastasia Pavlyuchenkova.

Caso haja alguma desistência no Finals, os reservas são Holger Rune (DEN) e Hubert Hurkacz (POL).

Duplas: Koolhof e Skupski com o favoritismo

O neerlandês Welsey Koolhof e o britânico Neal Skupskiterminarão o ano na primeira posição do ranking, mas gostariam de encerrar os trabalhos com o título do Finals.

Eles estão no Grupo Verde ao lado dos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, dos australianos Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios e da dupla croata-americana de Ivan Dodig e Austin Krajicek.

Já o Grupo Vermelho terá Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR), Marcelo Arévalo (ESA)/Jean-Julien Rojer (NED), Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) e Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN).

O formato das duplas é igual ao de simples: três jogos na fase de grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando às semifinais.

ATP Finals 2022: programação

Os jogos começam em 13 de novembro (domingo), e a fase de grupos acontece até o dia 18. Há sessões diurna e noturna. As semifinais serão no dia 19 (sábado) e as finais em 20 de novembro (domingo).

Horário de Brasília (três a menos em relação a Lisboa e quatro a menos de Turim):

Programação geral

Fase de grupos

13 a 18 de novembro

7:30 duplas, 10:00 simples

14:30 duplas, 17:00 simples

Semifinais

19 de novembro

7:30 semifinal 1 de duplas, 10:00 semifinal 1 de simples

14:30 semifinal 2 de duplas, 17:00 semifinal 2 de simples

Finais

20 de novembro

12:00 - Final de duplas

15:00 - Final de simples

Ordem dos jogos de 13 de novembro

7:30 - Arevalo/Rojer x Glasspool/Heliovaara

10:00 - Ruud x Auger-Aliassime

14:30 - Ram/Salisbury x Granollers/Zeballos

17:00 - Nadal x Fritz

Ordem dos jogos de 14 de novembro

7:30 - Koolhof/Skupski x Kokkinakis/Kyrgios

10:00 - Medvedev x Rublev

14:30 - Mektic/Pavic x Dodig/Krajicek

17:00 - Tsitsipas x Djokovic

Veja o site oficial do evento para saber a programação dos outros dias.

Onde assistir ao ATP Finals 2022

No Brasil, a transmissão é do grupo Disney (ESPN e Star+). Já em Portugal, é possível assistir no Sport TV. Clique aqui para saber sobre outros países.