Downhill feminino nos Jogos Olímpicos de Beijing 2022: prévia, programação e estrelas para ficar de olho

O downhill é considerado o 'evento rei' no programa de esqui alpino e a prova feminina será uma das competições mais esperadas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

O evento está agendado para acontecer na terça-feira (15 de fevereiro) às 11:00 hora local (0:00 em Brasília) e acontece no Centro Nacional de Esqui de Yanqing, localizado a cerca de 100 km ao norte da capital chinesa.

A pista utilizada pelas mulheres tem uma largada mais baixa e é cerca de 400m mais curta (2.704m vs. 3.152m) que a masculina.

As suíças Priska Nufer e Joana Haehlen foram as mais rápidas nos dois treinos realizados no dia anterior ao evento, depois de uma queda de neve ter causado o cancelamento do treino de domingo.

A atual campeã, Sofia Goggia, tentará se tornar a segunda atleta depois da alemã Katja Seizinger (1994-1998) a manter um título Olímpico no downhill.

Em PyeongChang 2018, a italiana se tornou a primeira esquiadora de seu país a vencer o evento desde 1952 (Zeno Colò).

Goggia sofreu um acidente em Cortina, em 23 de janeiro, e teve uma corrida contra o relógio para conseguir competir em seus segundos Jogos de Inverno.

Desde 1948, Kerrin-Lee Gartner do Canadá (1992) e Lindsey Vonn dos EUA (2010) são as únicas esquiadoras não europeias a ganhar o ouro no downhill.

Downhill feminino em Beijing 2022: estrelas a serem observadas

Sofia Goggia (ITA): A atual campeã e vencedora do globo em 2021, tem sido dominante na Copa do Mundo com quatro vitórias em cinco eventos disputados nesta temporada 2021/22, mas não competiu desde seu acidente no final de janeiro.

Lara Gut-Behrami (SUI): Dada a incerteza sobre a forma física de Goggia, a suíça de 30 anos provavelmente será a mulher a ser superada, pois busca sua terceira medalha em Beijing 2022 depois de ouro no super-G e bronze no slalom gigante. Medalhista de bronze em Sochi 2014 e no Campeonato Mundial de Cortina 2021, Gut-Behrami conquistou uma vitória recente em Zauchensee, na Áustria.

Corinne Suter (SUI): A atual campeã mundial teve um início lento devido a uma lesão no treinamento no início desta temporada, mas encontrou sua forma com uma vitória no downhill clássico em Garmisch-Partenkirchen, poucos dias antes da Cerimônia de Abertura de Beijing 2022.

Kira Weidle (GER): Medalha de prata no Mundial de 2021 em Cortina, a alemã de 25 anos conquistou dois pódios nesta temporada.

Ramona Siebenhofer (AUT): A austríaca em boa forma está em terceiro na classificação de downhill depois de conquistar dois pódios em janeiro.

Mirjam Puchner (GER): A velocista alemã espera somar uma medalha à sua prata no super-G: por seus dois pódios no downhill (Lake Louise, Val d'Isere) durante a temporada atual.

Raghnild Mowinckel (NOR): A medalhista de prata de PyeongChang 2018 está recuperando sua melhor forma após uma grave lesão no ligamento do joelho e terminou entre as 10 primeiras duas vezes nas últimas três corridas da Copa do Mundo.