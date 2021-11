Diogo Marreiros troca rodas pelo gelo para levar patinação portuguesa aos Jogos de Inverno

A única vez em que Portugal foi representado nos Jogos Olímpicos de Inverno na patinação de velocidade foi em Nagano 1998, com Fausto Marreiros, que terminou em 31º na prova dos 5.000m. Para Beijing 2022, que acontece de 4 a 20 de fevereiro de 2022, a esperança de classificação está em outro português, com o mesmo sobrenome e origens parecidas.

Diogo Marreiros, do Algarve, prestes a completar 30 anos, é um dos grandes nomes da patinação sobre rodas. Vice-campeão mundial em 2018 e campeão de quatro provas no Campeonato Europeu deste ano, o português está em busca de um desafio novo: tornar-se um atleta Olímpico.

“O sonho de qualquer atleta é participar dos Jogos Olímpicos. Não foi meu objetivo inicial nessa modalidade [patinação de velocidade], mas como a minha modalidade original não entrou ainda nos Jogos, pensei, por que não tentar?”, afirmou Marreiros ao Olympics.com.

De Marreiros para Marreiros

Fausto e Diogo têm mais em comum do que o sobrenome. O primeiro representante de Portugal nos Jogos de Inverno na patinação de velocidade também praticava a patinação sobre rodas. Ao ver uma entrevista de Diogo comentando que gostaria de tentar o esporte de inverno, Fausto o convidou para passar uma temporada com ele nos Países Baixos para treinar com uma equipe local em 2019.

Inicialmente, Marreiros se impressionou com as diferenças entre as duas modalidades. “Foi um choque. A técnica é diferente, foi como aprender tudo do zero praticamente. Por outro lado, o fato de eu ter bastante sucesso nas rodas faz com que eu seja extremamente competitivo. Sei que quando se trabalha muito, os objetivos chegam”.

Aos poucos, o gelo se tornou uma nova paixão. “Fui gostando mais da modalidade, fui evoluindo e as oportunidades surgiram. Assim que fiz os índices para participar da Copa do Mundo de patinação de velocidade [no início de 2020], a Federação Portuguesa me deu bastante apoio. Então as coisas ficaram bem mais fáceis. É um esporte caro, então sem essa ajuda eu não poderia estar aqui tentando a classificação Olímpica”, contou.

A entrada da prova de saída em massa ao programa Olímpico em PyeongChang 2018 também motivou Marreiros, já que se trata do evento da patinação de velocidade mais parecido com o esporte sobre rodas.

“No roller [rodas], nós corremos em pelotão, e a saída em massa no gelo é assim. As outras provas são individuais e o atleta corre contra o tempo. Então eu me sinto mais confortável e mais próximo dos melhores atletas nessa prova”, disse Marreiros, que se inspira no medalhista Olímpico de prata Bart Swings (Bélgica), também originário da patinação sobre rodas.

Diogo Marreiros (centro) compete na saída em massa na patinação de velocidade. Foto: FDI Portugal

O caminho para Pequim

Para se classificar para a prova de saída em massa em Beijing 2022, Marreiros precisa ficar entre os 24 melhores do mundo após as etapas da Copa do Mundo de patinação de velocidade até dezembro de 2021.

O português estreia em Tomaszow Mazowiecki, na Polônia, entre 12 de 14 de novembro. Sua segunda etapa será em Salt Lake City, nos EUA, de 3 a 5 de dezembro, e a final em Calgary, no Canadá, de 10 a 12 de dezembro.

“Meus tempos têm melhorando, estou evoluindo na modalidade. Estou cada vez mais perto dos atletas que já participaram de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, e isso me deixa confiante para a qualificação”, afirmou.

Um companheiro nessa jornada no gelo é cão Hendricks, que Marreiros e sua namorada adotaram neste ano. “Temos viajado para todo lado com ele, porque ele é muito pequeno. Eu não era tão ligado a animais, mas tem sido uma grande paixão e alegria. Espero que ele consiga ir aos Jogos Olímpicos”.