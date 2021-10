Portugal já tem três representantes nos Jogos de Inverno Beijing 2022

Portugal participou pela primeira vez dos Jogos de Inverno na edição de Oslo, em 1952, com Duarte Espírito Santo, no esqui alpino. Beijing 2022 bate à porta e será a nona edição em que o país estará presente. Com menos de 100 dias para o início do evento, em 4 de fevereiro, os portugueses trabalham forte em busca de vagas.

Três delas já estão garantidas: Duas no esqui alpino (uma no feminino e outra no masculino) e outra no esqui cross-country. Há chances de classificação ainda no snowboard e na patinação de velocidade.

Essas vagas estarão em disputa nos próximos meses, e os atletas lusos, portanto, estarão com a agenda cheia. O Olympics.com traz um panorama da Equipa Portugal no caminho rumo aos Jogos Olímpicos de Inverno.

Vanina Guerillot (POR) em ação durante a Copa do Mundo FIS de Esqui Alpino de 2019, em Flachau, na Áustria. Foto: 2019 Getty Images

Esqui alpino

Portugal tem direito a uma vaga na modalidade, com três esquiadores no masculino com índice de classificação, ou seja, com menos de 160 pontos da Federação Internacional de Esqui (sigla FIS em francês). São eles: Baptiste Araújo, Manuel Ramos e Ricardo Brancal.

No feminino, o país também terá uma competidora em Beijing 2022, em vaga obtida por Vanina Guerillot. No entanto, a depender dos seus resultados nas provas internacionais que estão por vir até o fim da fase de apuramento (meados de janeiro de 2022), é possível ter mais uma esquiadora portuguesa. Ariana Haben Ribeiro e Alessandra Cicalese são as mais cotadas caso isso aconteça.

José Cabeça (POR) durante o Campeonato Mundial da FIS em fevereiro de 2021, na Alemanha. Foto: 2021 Getty Images

Esqui cross-country

Assim como no esqui alpino, Portugal também tem direito a uma vaga no esqui cross-country em Beijing 2022. O eborense José Cabeça foi quem garantiu um lugar para o país na modalidade nos Jogos, quando obteve o 48º lugar nos 10km do Campeonato do Mundo FIS de Esqui Nórdico, realizado em fevereiro passado, na Alemanha.

Também triatleta, Cabeça dedica-se a esta disciplina há menos de dois anos, a fim de poder realizar o sonho de estar nos Jogos Olímpicos. Em pouco mais de um ano, obteve o que muitos pensavam ser inalcançável: a vaga Olímpica para Portugal.

"Se num ano consegui isto, no próximo ano conseguirei muito mais. O 'Zé' que estará nos Jogos Olímpicos não é o mesmo 'Zé' que está nos mundiais."

- José Cabeça para a agência "Lusa", após a conquista da vaga para Portugal

Atualmente são dois os esquiadores desta disciplina que podem obter o apuramento, uma vez que eles estão dentro do critério de classificação, que é ter menos que 300 pontos FIS. Além de Cabeça, Filipe Cabrita também está em busca de lugar nos Jogos.

Patinação de velocidade

Tetracampeão da Europa em patins sobre rodas, Diogo Marreiros obteve o tempo mínimo e poderá participar de três etapas da Copa do Mundo de patinação de velocidade, a serem disputadas na Polônia (Tomaszów Mazowiecki) entre 12 e 14 de novembro, nos Estados Unidos (Salt Lake City) entre 3 e 5 de dezembro e, no fim-de-semana seguinte, entre 10 e 12, no Canadá (Calgary).

O período de classificação termina na metade do mês de janeiro e o objetivo é classificar-se para o evento da saída em massa.

Snowboard

A Equipa Portugal também tem um lugar no snowboard de Beijing 2022, conquistado por Christian de Oliveira. O luso-australiano agora precisa estar entre os 30 melhores em alguma etapa da Copa do Mundo para garantir a sua presença nos Jogos de Inverno.

Atualmente em período de treinamentos na Áustria, Christian se prepara para o primeiro compromisso: A etapa da Copa do Mundo de Bannoye, na Rússia, em dezembro. Até o fim do período de classificação (16 de janeiro de 2022), a Copa do Mundo de Snowboard terá provas na Itália (Carezza e Cortina d'Ampezzo), Suíça (Scuol) e Áustria (Bas Gastein e Simonhöhe).

Ir aos Jogos Olímpicos é um sonho...sei que se trabalhar e empenhar-me, vai acontecer. Quanto mais trabalhar, mais perto estarei do sonho."

-Christian de Oliveira, para o site da Federação de Desportos de Inverno de Portugal