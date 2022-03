Dia Internacional da Mulher 2022 – Conheça Sini Pyy, a atleta Paralímpica de Beijing 2022 mudando a cara da sustentabilidade em duas frentes

Para a esquiadora nórdica paralímpica de Beijing 2022, Sini Pyy, a defesa da mudança nunca para.

Direitos da deficiência, igualdade de gênero e mudanças climáticas são causas que a finlandesa de 29 anos usa sua plataforma como Para atleta para lançar luz na busca por um mundo melhor e mais igualitário.

De acordo com o tema do Dia Internacional da Mulher (DIM) deste ano, “igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável”, descubra a mulher notável que lidera a luta pelo clima para garantir um futuro mais sustentável para todos.

Sini Pyy recebe o prêmio Whang Youn Dai Achievement na Cerimônia Paralímpica de Encerramento de PyeongChang 2018 Foto: 2018 Getty Images

Crescendo em Rovaniemi, uma cidade no norte da Finlândia, o mundo fora da janela de Pyy a partir de outubro sempre parecia um país das maravilhas do inverno.

A jovem finlandesa estava em esquis perto o suficiente na época em que conseguia andar, e mesmo depois de seu acidente de carro que a deixou com uma lesão na medula espinhal, o amor da três vezes Paralímpica pelo ar livre nunca diminuiu, mesmo que isso significasse mudar o caminho:

“Quando você cresce caçando com seu pai e fazendo viagens de esqui, basicamente vivendo fora o tempo todo, é algo que faz parte de você e é algo que você precisa”, disse Pyy em entrevista ao Paralympic.org.

“Eu esquiei toda a minha vida. Adoro estar ao ar livre e isso é uma das coisas que também senti falta quando acabei em uma cadeira de rodas. É mais difícil sair com uma cadeira de rodas, especialmente na natureza, e quando fiz meu primeiro esqui sentada, percebi que isso é possível novamente. ”

Uma vez que Pyy começou a praticar o Para esqui nórdico, em 2012, ela se viu capaz de se reconectar com o ambiente ao seu redor e sua alegria por estar de volta às florestas nevadas que ela cresceu amando logo se refletiu em seus resultados esportivos.

Ela fez sua estreia internacional representando a Finlândia no mesmo ano antes de chegar aos Jogos Paralímpicos de Sochi 2014 dois anos depois.

Mas com o passar das estações, a finlandesa começou a notar mudanças em seu ambiente. Os invernos antes ricos em neve eram poucos e distantes entre si. E quando seu diploma de ciência política na Universidade da Lapônia abriu seus olhos para as realidades daqueles que vivem na região do Ártico e a importância do meio ambiente para as populações indígenas, Pyy entendeu que ela e as pessoas de sua comunidade estavam vivendo as realidades da mudança do clima:

“Tivemos invernos com pouca neve e este ano, não esquiamos adequadamente até dezembro”, continuou Pyy para Paralympic.org

“Tivemos as primeiras pistas de neve abertas, mas a neve natural veio muito tarde e isso é uma loucura, porque me lembro dos invernos que tivemos quando eu era criança, e eram tão longos. Já estamos vendo essa mudança e, é claro, é mais drástica quanto mais ao sul você vai. ”

Como uma Para atleta que viaja o mundo para competir, Pyy se viu desafiada em seu estilo de vida e como ela pessoalmente estava contribuindo para os danos ao clima.

“Para um atleta de inverno, a mudança climática já é uma coisa concreta: se não houver neve, as corridas terão que ser canceladas ou adiadas”, compartilhou a finlandesa à Lapland Student Magazine. “No entanto, existem formas de praticar esportes que respeitam o meio ambiente.

“As roupas podem ser usadas por mais tempo e recicladas”, explicou Pyy. “Também exploramos o uso de materiais reciclados na fabricação de um novo trenó. Procuro viajar de trem sempre que possível e aproveito a tecnologia: por exemplo, muitas reuniões hoje são realizadas convenientemente via Skype.”

Pyy dobrou seus compromissos para ajudar a combater as mudanças climáticas juntando-se ao Protect Our Winters (POW). A caridade de ação climática ao ar livre capacita as pessoas a se tornarem defensores efetivos do clima que podem ajudar a alcançar soluções sistêmicas para as mudanças climáticas.

Ela se juntou à instituição de caridade como embaixadora e espera combinar sua plataforma paralímpica com seu trabalho para a POW para incentivar outras pessoas a se educarem em um dos problemas mais urgentes que nosso mundo enfrenta.

E ela já está sendo ouvida.

Recentemente, Pyy foi um dos cinco Paralímpicos que competirão em Beijing 2022 recebendo uma doação cortesia do programa ‘Athletes for Good’ – uma iniciativa conjunta com a P&G, o IPC e o Comitê Olímpico Internacional.

A esquiadora recebeu uma parte de US$ 400.000, que será usada para ajudar a aumentar a programação educacional da POW.

Sini Pyy em ação nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi 2014 Foto: 2014 Getty Images

A luta de Pyy por um mundo sustentável está ligada a grande parte do trabalho anterior de advocacia feito pela esquiadora Paralímpica.

Além de ser uma ativista das mudanças climáticas, a finlandesa também está fortemente envolvida na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, e particularmente os das mulheres.

No PyeongChang 2018, Pyy foi uma das duas atletas a receber o Whang Youn Dai Achievement Award. O prêmio reconhece um atleta de ambos os sexos que melhor representa o espírito dos Jogos e os valores Paralímpicos.

A esquiadora foi premiada por seu papel na criação do primeiro conselho de atletas do Comitê Paralímpico Nacional da Finlândia. Por causa da Pyy, atletas Paralímpicos finlandeses – homens e mulheres – podem dar voz ao movimento Paralímpico e moldar seu futuro.

Além de servir na comissão de atletas, Pyy também é membra do Comitê de Mulheres no Esporte do IPC.

O comitê foi criado para assessorar o IPC em questões de equidade de gênero no esporte Paralímpico após repetidas preocupações com a baixa participação das mulheres no Movimento Paralímpico.

Seis membros eleitos, incluindo Pyy, se reúnem uma vez por ano para discutir uma série de questões específicas de gênero, incluindo barreiras à entrada de atletas Paralímpicas femininas em políticas e iniciativas para aumentar a participação geral.

Entre treinar e competir, mantém a finlandesa ocupada, mas ela não faria de outra maneira:

“A realização de oportunidades para mulheres com deficiência é importante para mim”, continuou ela para a Lapland Student Magazine. “Para mim, o esporte é a maneira de fazer a diferença e fazer minha voz ser ouvida.”