P&G apresenta o "Athletes for Good" para Beijing 2022

Uma seleção de atletas globais competindo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 foram premiados com bolsas, sendo cortesia do programa "Athletes for Good", uma iniciativa conjunta estabelecida pela Parceira Olímpica Mundial, a P&G, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e o Comitê Paralímpico Internacional (sigla IPC em inglês).

Um total de 16 atletas, 11 Olímpicos e cinco Paralímpicos, de nove diferentes países, foram premiados com parte de USD 400.000 (dólares americanos) para ser usada no apoio a instituições de caridade próximas do cotidiano de cada um.

As causas variam desde ajudar na luta contra a mudança climática, até aumentar a conscientização à comunidade LGBTQ+ e muito, muito mais.

Os premiados do programa "Athltes for Good" e as instituições são:

Cynthia Appiah (Bobsled) e Fast and Female

Justine Dufour-Lapointe (Esqui estilo livre) e FitSpirit

Sini Pyy (Para Esqui cross-country) e Protect Our Winters Finland

Gus Kenworthy (Esqui estilo livre) e Worthy Foundation

Brendan Doyle (Skeleton) e MyMind

Ella Cox (Luge) e Cystic Fibrosis Association of New Zealand

Simidele Adeagbo (Bobsled) e LeadMinds Africa

Sara Hurtado (Patinação artística) e Fundación Ecomar

Brittney Arndt (Luge) e Protect Our Winters

Dan Cnossen (Para Biathlon) e Classroom Champions

Arlene Cohen (Para Snowboard) e Adaptive Action Sports

Kendalll Coyne Schofield (Hóquei no gelo) e Schofield Family Foundation

Christopher Mazdzer (Luge) e Classroom Champions

Danielle Umstead (Para Esqui alpino) e Sisters in Sports Foundation

Oksana Masters (Para Esqui cross-country) e Kindness Wins

Katie Tannenbaum (Skeleton) e My Brother’s Workshop, Inc.

Saiba mais abaixo sobre os atletas e as causas que eles estão apoiando com esta bolsa.

Chris Mazdzer é padrinho do "Classroom Champions" Foto: 2018 Getty Images

Atletas e instituições celebram serem premiados pelo programa "Athletes for Good"

O quatro vezes atleta Olímpico do luge Chris Mazdzer ficou feliz ao descobrir que ele e sua instituição indicada foram escolhidos pelo fundo do programa "Athletes for Good": "Foi absolutamente incrível, e eu sei que o Classroom Champions estará em êxtase!"

O Classroom Champions, que é uma causa também apoiada pelo atleta Paralímpico Dan Cnossen, é uma organização que fornece programas de currículo e mentoria para crianças em aprendizagem socio-emocional (SEL), a fim de aumentar o envolvimento e inspirar uma cultura positiva dentro da sala de aula.

Apaixonado em apoiar essas causas em comunidades vulneráveis, Mazdzer tem se dedicado nos últimos seis em conectar centenas de estudantes de maneira remota, servindo como modelo e transmitindo as lições de suas próprias experiências Olímpicas.

A bolsa do "Athletes for Good" será capaz de fazer com que mais 32000 crianças a mais participem no programa, levando o Classroom Champions bem perto do seu objetivo de fazer a mentoria de um milhão de estudantes por semana em 2025.

Oksana Masters vai doar o seu prêmio para o "Kindness Wins" Foto: 2018 Getty Images

Dupla referência Paralímpica Oksana Masters e sua instituição indicada Kindness Wins também foram escolhidos para receberem a bolsa.

Ansioso para destacar os heróis desconhecidos cujos trabalhos comunitários possuem um enorme impacto nas vidas dos demais, Kindness Wins encontra e premia pessoas com medalhas de bondade. Essas medalhas reconhecem aqueles que vão mais alto e além para espalhar as importantes mensagens de inclusão e bons exemplos.

A ideia é baseada na própria experiência de Masters no Louisville Adaptive Rowing Club, que foi chave na sua jornada para se tornar uma campeã Paralímpica. O financiamento com a bolsa vai permitir à instituição de continuar distribuindo medalhas de bondade e ajudas subsequentes a indivíduos e comunidades por todo o país.

O atleta do esqui estilo livre e premiado com a bolsa Gus Kenworthy vai usar os recursos para continuar ajudando o crescimento da Worthy Foundation, uma causa que ele próprio lançou em julho de 2021 após sua própria experiência em ser o primeiro nos esportes de ação a tornar público ser homoafetivo.

A fim de continuar o empoderamento da comunidade queer de sentir-se aceita, Kenworthy usará o fundo para fornecer espaços seguros à juventude LGBTQ+ e recursos para ajudar a combater sentimentos de alienação.

Simidele Adeagbo auxilia a LeadMinds Africa Foto: 2018 Getty Images

Como pioneira, a primeira atleta Olímpica de inverno da Nigéria, Simidele Adeagbo, sabe muito bem como é não ter alguém para admirar.

É por isso que ela já trabalhou para usar sua plataforma para inspirar jovens mulheres e homens por meio de suas próprias aulas construídas em torno do desenvolvimento de habilidades de liderança através do esporte.

Agora, a africana mais premiada de sempre no bobsled e no skeleton, se uniu à LeadMinds Africa para continuar seu trabalho no desenvolvimento da próxima geração de líderes. Seus programas visam jovens adultos na educação e os ajudam a encontrar seu propósito para que possam contribuir melhor para suas comunidades.

Adeagbo usará o subsídio do "Athlete for Good" para garantir o crescimento de seu trabalho e apoiar o programa anual de mentoria e desenvolvimento de lideranças da Minds2Lead.