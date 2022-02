Cinco atletas que garantiram ao seu país a única medalha em Beijing 2022 

Cada edição dos Jogos Olímpicos sempre volta muito de suas atenções para os cinco ou dez primeiros países no quadro de medalhas - e com toda razão. Porém, para aqueles de nações acostumadas a ocupar os três lugares mais altos do pódio por diversas vezes, talvez seja fácil esquecer o quanto é especial vencer uma simples medalha.

Estes cinco países tiveram apenas uma cerimônia de premiação para comemorar.

Abaixo você conhece os atletas que obtiveram as únicas medalhas para suas nações nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022:

Queralt Castellet na final do halfpipe em Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Queralt Castellet - Espanha

Castellet fez toda a Espanha celebrar. A atleta de 32 anos fez uma segunda descida sensacional e conquistou a prata no snowboard halfpipe feminino, atrás apenas da norte-americana Chloe Kim, e mal conseguiu conter as emoções. Ela conseguiu duas manobras 900 consecutivas e conquistou sua primeira medalha em cinco edições dos Jogos.

"Todas as emoções simplesmente explodiram no fim," disse ela ao Olympics.com em Pequim. "E hoje foi maravilhoso mesmo sem eu ter começado com o pé direito, soltei tudo na segunda descida, o nervosismo, a pressão, os pensamentos do quanto isso é importante e, de alguma forma, a força também veio."

"Consegui me recompor de alguma forma na segunda descida e consegui fazer acontecer."

Ela atingiu diversas marcas históricas com sua performance: não foi apenas a única medalha da Espanha nos Jogos, mas a melhor colocação de uma atleta da Espanha já tinha terminado em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Castellet, que foi a porta-bandeira da Espanha na Cerimônia de Abertura em Vancouver 2010, é, sem sombra de dúvida, a snowboarder e atleta de inverno mais premiada na história do esporte espanhol.

Medalhista de prata, Oleksandr Abramenko é recebido no aeroporto de Kiev, Ucrânia Foto: 2022 Getty Images

Oleksandr Abramenko - Ucrânia

A medalha da Ucrânia veio de um lugar já esperado, já que Abramenko também tinha sido o único medalhista do seu país em PyeongChang 2018. Em sua quinta participação consecutiva em Jogos de Inverno, ele tinha conseguido o mesmo salto que Qi Guangpu, que viria a ser ouro, mas foi mal na aterrissagem e chegou a dar um leve toque na neve com uma das mãos. Com isso, ele acabou ficando com a prata e uma impressionante nota de 116,5.

"Foi uma competição maravilhosa hoje," disse então Abramenko. "Estou muito feliz por esta prata e realmente orgulhoso de mim por ter conseguido obter a primeira medalha para a Ucrânia nestes Jogos."

Com sua performance, ele se tornou o atleta mais velho a ganhar uma medalha no aerials masculino do esqui estilo livre e também de seu país em Jogos de Inverno, aos 33 anos e 288 dias.

Kelly Sildaru - Estônia

Kelly Sildaru trouxe à Estônia uma felicidade que estava reprimida há tempos. Sua medalha de bronze no slopestyle feminino do esqui estilo livre foi a primeira do país em Jogos de Inverno desde Vancouver 2010, quando a esquiadora do cross-country Kristina Šmigun-Vähi somou uma prata aos dois ouros conquistados em Torino 2006.

Sildaru, que completou 20 anos durante Beijing 2022 e é de um país praticamente sem montanhas, terminou a rodada inicial na primeira posição após uma descida impressionante, fechada com uma manobra de 900, que resultou em uma nota de 82,06 - a única a ultrapassar a barreira dos 80 pontos.

Ela acabou com o bronze e, de quebra, ganhou a primeira medalha de seu país no esqui estilo livre.

"Não consigo explicar o quanto estou feliz neste momento," disse a esquiadora, que perdeu a última edição dos Jogos de Inverno por conta de uma lesão. "A experiência tem sido maravilhosa, e terminar com o bronze é realmente muito incrível."

Eliza Tiruma (esquerda), Kristers Aparjods (segundo à esquerda), Martins Bots (segundo à direita) e Roberts Plume (direita), da equipe da Letônia, depois de ganhar o bronze no revezamento por equipes do luge Foto: 2022 Getty Images

Revezamento por equipes do luge - Letônia

A Letônia ama esportes em que é preciso deslizar: na verdade, todas as suas dez medalhas na história dos Jogos de Inverno vieram de modalidades como essa. Assim como Janis Strenga e Oskars Melbardis foram bronze no 2-man do bobsled em PyeongChang 2018, dessa vez coube ao luge dar a única medalha do país em Beijing 2022.

O revezamento por equipes inclui três trenós de um Comitê Olímpico Nacional (NOC): simples feminino e masculino, e o de dupla masculina. As mulheres vão primeiro e, na chegada, batem em um sensor no fim da pista que abre um portal e permite ao próximo veículo (o masculino) começar sua descida. A dupla é a última a entrar na pista. O vencedor é o time com o menor tempo somadas as performances de todos os três representantes ao cruzar a linha de chegada.

A Letônia terminou com o terceiro melhor tempo em Pequim, impressionantes 3min04s354, graças a Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Martins Bots e Roberts Plume.

Medalhista de bronze, o polonês Dawid Kubacki comemora a conquista no salto de esqui pista normal individual Foto: GETTY IMAGES

Dawid Kubacki - Polônia

Fã de cachorros, Kubacki deu à Polônia motivos para comemorar com sua performance no evento do salto de esqui pista normal individual masculino.

Com três participações nos Jogos de Inverno e agora duas medalhas de bronze - foi também terceiro na pista longa por equipes em PyeongChang 2018 -, espera que seu feito em Pequim traga alegria à nação.

"Espero que eles estejam sorrindo por minha causa. Desejo que todos eles tenham um dia muito bom," comentou Kubacki no dia da vitória.

O polonês certamente fez seus compatriotas sorrirem naquele dia. Seu nome estará para sempre no livro dos recordes de seu país em Beijing 2022, assim como para Castellet, Abramenko, Sildaru e a equipe de luge da Letônia.