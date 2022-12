A Argentina tornou-se tricampeã mundial de futebol, depois da vitória no domingo (18 de dezembro) sobre a França nas penalidades máximas, após emocionante 3 a 3 em 120 minutos. Foi uma das maiores finais da história da Copa do Mundo masculina da FIFA. Os argentinos já tinham sido campeões em 1978 e 1986.

O Olympics.com conta a história da grande final da 22ª edição da Copa do Mundo masculina da FIFA, entre Argentina e França.

Domínio argentino e dois empates da França no fim

Um jogo cheio de histórias. Até os 30 do segundo tempo, a Argentina dominou, com o goleiro sul-americano sendo muito pouco acionado. Tudo começou aos 22 minutos, quando Di María depois de belo corte no zagueiro francês, foi derrubado dentro da área. Pênalti. Messi, na cobrança, fez o seu 12º gol em Copas. Aos 35, a mesma dupla formada nos arquirrivais Newell's Old Boys e Rosario Central foi protagonista do segundo gol alvi-celeste. Lionel Messi serviu com um exímio passe o seu colega Di María, que colocou na saída do goleiro Lloris. Um primeiro tempo bastante disputado (21 faltas no total), que terminou com 2 a 0 para a Argentina.

Na etapa derradeira, a França conseguiu neutralizar as ações ofensivas da Argentina, mas não soube criar grandes chances, parando diante de uma sólida defesa sul-americana. Aos 19 minutos, Acuña entra no lugar de Di María. Isso mudaria muito a história do jogo.

Aos 33, lançamento pela esquerda para Kolo Muani, que dominou, entrou na área e foi derrubado. Outro pênalti. Mbappé foi para a cobrança e diminuiu, 2 a 1. Um minuto e meio depois, bola recuperada pelos franceses chegou até Mbappé que, de novo - e de primeira -, mandou para o fundo do gol e decretou o empate: 2 a 2. Um golaço que o recolocou na artilharia do torneio, com sete no total.

Durante a prorrogação a França manteve a superioridade do final do tempo regulamentar, mas foi a Argentina que criou as duas melhores chances da primeira parte do tempo extra. Era o começo de outra história na partida, em que os sul-americanos voltaram para o jogo. Aos quatro minutos da etapa derradeira da prorrogação, bela troca de passes deixou Messi na cara do gol, para marcar o terceiro.

Uma alegria que durou pouco.

Minutos mais tarde, em uma das poucas chances da França no tempo extra, bola na mão do jogador argentino dentro da própria área. Outro pênalti. Mbappé, com estilo, fez o seu terceiro no jogo e oitavo na competição (terminou como artilheiro), um hat-trick que sacramentou outro empate no fim. Um 3 a 3emocionante, de encher os olhos. Emiliano Martínez ainda evitou um gol francês no último lance. Placar inalterado que levou o jogo para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, melhor para a Argentina, que acertou suas cobranças com Messi, Dybala, Paredes e a última, de Gonzalo Montiel. O goleiro argentino ainda defendeu um.

Argentina tricampeã do mundo em uma das maiores finais da história do futebol.

Campeões Olímpicos em Beijing 2008, Messi e Di María entram para um restrito grupo de futebolistas medalhistas de ouro em Jogos e campeões do mundo.