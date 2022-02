Alerta de medalha: Jakara Anthony domina o moguls feminino em Beijing 2022

Soberana em toda a competição, a australiana Jakara Anthony, 23, conquistou o título Olímpico do moguls feminino do esqui estilo livre em Beijing 2022 neste domingo, 6 de fevereiro, no Parque de Neve de Genting,

Esta é a primeira medalha Olímpica da Austrália no evento entre as mulheres e terceira no geral, após a prata de Matt Graham em PyeongChang 2018 e de Dale Begg-Smith, campeão em Turim 2006 e prata em Vancouver 2010.

Em PyoengChang 2018, Anthony havia batido na trave no pódio, terminando em quarto. Desta vez, ela não deu chances às adversárias, liderando as quatro as descidas da competição. Sua nota na final foi 83.09.

As outras ocupantes do pódio foram mais surpreendentes. A americana Jaelin Kauf foi prata, com 80.28 na final 3. Aos 25 anos, ela tinha no currículo anteriormente uma prata no dual moguls (evento que não é Olímpico) no Campeonato Mundial de 2019. Em PyeongChang 2018, havia sido sétima.

Já o bronze ficou com uma atleta de 19 anos, Anastasiia Smirnova do ROC, com nota 77.72. A jovem já tinha um título no dual moguls e um bronze no moguls no Campeonato Mundial de 2021.

Campeã em PyeongChang 2018 e dona de quatro títulos do circuito da Copa do Mundo consecutivos (2018 a 2021) a francesa Perrine Laffont terminou na quarta colocação. Atual líder do ranking, a japonesa Kawamura Anri também ficou fora do pódio, em quinto.

A brasileira Sabrina Cass parou na segunda descida de classificação, com a vigésima sexta posição geral.