Alerta de medalha: Finlândia vence o bronze no hóquei no gelo feminino em Beijing 2022 

Só um evento com a dimensão dos Jogos Olímpicos pode transformar uma derrota em uma potencial vitória. A disputa da medalha de bronze é isso mesmo, premiar o percurso dos atletas ao longo de uma competição e não apenas os vencedores, também aqueles que foram ficando pelo caminho.

O jogo pela medalha de bronze no hóquei no gelo feminino em Beijing 2022 juntou duas nações que na primeira fase terminaram com uma vitória e três derrotas, antes de caírem nas semifinais. A Suíça (derrotada por 10-3 pelo Canadá) e a Finlândia (derrotada por 4-1 pelos EUA) tiveram pela frente uma segunda oportunidade de sair dos Jogos Olímpicos de Inverno por cima, como a terceira melhor equipe do mundo!

A Finlândia dominou completamente e venceu por 4-0, conquistando a medalha de bronze nos Jogos de Inverno pela quarta vez:

Em PyeongChang 2018 derrotou a equipa OAR

Em Vancouver 2010 bateu a Suécia

Em Nagano 1998, logo na primeira edição do evento feminino de hóquei no gelo,derrotaram a República Popular da China.

A Suíça, bronze em Sochi 2014, não conseguiu regressar ao pódio Olímpico, mas fecha a prova com vitórias sobre Suécia (grupos) e ROC (quartas de final).

Falta agora decidir quem fica com a medalha de ouro: EUA ou Canadá? Em PyeongChang 2018 os EUA recuperaram a medalha de ouro 20 anos depois da última vitória no torneio Olímpico feminino, em Nagano 1998. A seleção derrotada em ambas as ocasiões foram as vizinhas canadenses, que há quatro anos vinham de uma sequência de quatro títulos consecutivos.

Confira a prévia da final feminina de hóquei no gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.