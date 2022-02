Ailing (Eileen) Gu começa busca por segundo ouro em Beijing 2022 no esqui slopestyle

Após a estreia do big air do esqui estilo livre em Beijing 2022, chegou a hora de acompanhar muitas das mesmas competidoras no slopestyle, que realiza as classificatórias do feminino neste domingo, 13 de fevereiro, às 10:00 locais (23:00 do dia 12, sábado, em Brasília).

Os olhos certamente estarão em Ailing (Eileen) Gu, 18, da República Popular da China, que foi campeã no big air, mas preste atenção também na estoniana Kelly Sildaru, 19, que tem sua melhor chance de medalha no slopestyle.

Rivais de longa data, ambas competiram e ganharam ouros nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020.

Gu e Sildaru têm mais em comum do que a idade próxima. Saiba mais sobre essa rivalidade.

Orgulho de suas nações

Uma característica que Gu e Sildaru compartilham é a posição de maior estrela em ascensão de seus países.

Sildaru é a atleta mais popular da Estônia no Instagram, com mais de 98 mil seguidores. "É realmente legal ter o país te apoiando, mas às vezes pode ser difícil se as pessoas te conhecem bem e te reconhecem na rua", disse a esquiadora em 2020.

A principal diferença é que Gu, que nasceu e cresceu nos EUA, lida com expectativas de duas nações. "Eu me sinto tão americana quanto chinesa. Eu cresci passando de 25 a 30 por cento do meu tempo na China todos os anos. Na verdade, da torre aqui eu posso ver da minha casa em Pequim", disse Gu. "Minha missão é usar o esporte como uma força de união", acrescentou.

"A oportunidade de inspirar milhões de jovens onde minha mãe nasceu, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, é uma oportunidade única na vida de ajudar a promover o esporte que amo. Através do esqui, espero unir as pessoas, promover o entendimento comum, criar comunicação e forjar amizades entre as nações. Se eu puder ajudar a inspirar uma jovem a quebrar um limite, meus desejos se tornarão realidade", complementou Gu.

As duas atletas também curtem a vida fora da neve. Ambas também são modelos além de atletas e têm presença forte nas redes sociais.

Despontando no esqui

Sildaru foi a primeira a estourar, ganhando seu primeiro ouro nos X Games aos 13 anos, a mais nova da história e a primeira da Estônia. Ela também foi a primeira mulher a acertar um Switch 1260° Mute e um 1440° in competition.

Considerada a favorita antes de PyeongChang 2018, Sildaru sofreu uma lesão de ligamento que a tirou do evento, algo que dá mais motivação à estoniana em Pequim.

"Ganhar uma medalha aqui nos Jogos Olímpicos significaria tanto, tanto para mim. Perdi os últimos Jogos por lesão, então é muito bom estar de volta e estou muito empolgada para competir", comentou Sildaru.

Sildaru foi campeã no slopestyle nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausane 2020, é hexacampeã dos X Games, tetracampeã do Dew Tour e campeã mundial em 2019 no halfpipe.

Gu, por sua vez, se tornou especialista em ganhar três medalhas por evento, fazendo isso em Lausanne 2020, X Games 2021 e Mundial de 2021. Em Beijing 2022, ela já começou bem, com o ouro no big air.

Sildaru tem a vantagem no slopestyle

Gu dominou o halfpipe nesta temporada, ganhando todos os eventos da Copa do Mundo e conquistando seu primeiro Globo de Ouro. Já Sildaru lidera a busca pelo globo no slopestyle.

"Quando outras pessoas veem o estilo livre, como o slopestyle, além de ter o big air como prova Olímpica, isso com certeza deixa as pessoas mais interessadas no esqui estilo livre. É ótimo para o esporte", comentou Sildaru.

No X Games de Aspen em janeiro, Gu não competiu e Sildaru foi campeã no halfpipe, mas sofreu uma queda no slopestyle.

Parece claro quem tem a vantagem em cada evento, mas uma coisa é clara: elas não vão facilitar a vida da outra.

Rivalidade com respeito

Desde a época dos Jogos Olímpicos da Juventude, Gu e Sildaru têm mostrado que o aspecto mais importante de uma rivalidade é admiração mútua.

"Antes da minha última apresentação, estava muito nervosa", disse Gu em Lausanne 2020. "Kelly veio atrás de mim e disse 'ei, quero que você acerte essa'. Essa é a camaradagem que temos. Ela é tão boa pessoa quanto é esquiadora. Eu me espelho nela desde os oito anos. Estar apenas a meio ponto dela foi incrível".

O sentimento ainda permanece até os dias atuais. "Honestamente, hoje foi sobre diversão, dar o máximo, elevar o esporte", disse Gu depois do Dew Tour em dezembro de 2021. "Ser uma pequena parte disso é meu grande objetivo. Estar aqui com a Kelly e com Cassie [Sharpe] especialmente, é sempre muito inspirador".