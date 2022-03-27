【サッカー】ドバイ杯U23第2戦：日本は斉藤光毅と山本理仁のゴールでカタールに勝利

23歳以下の男子サッカー国際大会「ドバイカップ U-23」（アラブ首長国連邦）は、現地時間3月26日に第2試合を行った。パリ2024オリンピック出場を目指すU-21世代で臨む日本代表はU-23カタール代表と対戦。MF斉藤光毅とMF山本理仁の得点により、2-0で勝利を収めている。
日本は23日のU-23クロアチア代表戦に続き連勝。29日の順位決定戦は、U-23サウジアラビア代表と対戦する。
GK
- 1 小久保 玲央ブライアン（SLベンフィカ／ポルトガル）
- 23 佐々木 雅士（柏レイソル）
- 12 鈴木 彩艶（浦和レッズ）
DF
- 17 成瀬 竣平（名古屋グランパス）
- 18 内野 貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ／ドイツ）
- 21 大畑 歩夢（浦和レッズ）※3/20負傷のため不参加が発表
- 2 西尾 隆矢（セレッソ大阪）
- 16 木村 誠二（モンテディオ山形）
- 14 加藤 聖（V・ファーレン長崎）
- 3 馬場 晴也（東京ヴェルディ）
- 4 半田 陸（モンテディオ山形）
- 25 鈴木 海音（栃木SC）
- 27 チェイス アンリ（尚志高）
MF
- 24 松村 優太（鹿島アントラーズ）
- 15 川﨑 颯太（京都サンガF.C.）
- 10 斉藤 光毅（ロンメルSK／ベルギー）
- 26 鮎川 峻（サンフレッチェ広島）※3/20負傷のため不参加が発表
- 7 山本 理仁（東京ヴェルディ）
- 6 藤田 譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
- 5 田中 聡（湘南ベルマーレ）
- 13 松木 玖生（FC東京）
- 20 甲田 英將（名古屋グランパス）
FW
- 22 藤尾 翔太（徳島ヴォルティス）
- 19 小田 裕太郎（ヴィッセル神戸）※3/26 負傷のため離脱
- 11 細谷 真大（柏レイソル）
- 9 鈴木 唯人（清水エスパルス）
- 8 荒木 遼太郎（鹿島アントラーズ）
スタッフ
- 監督 大岩 剛（JFAナショナルコーチングスタッフ）
- コーチ 羽田 憲司（JFAナショナルコーチングスタッフ）
- GKコーチ 浜野 征哉（JFAナショナルコーチングスタッフ）
- フィジカルコーチ 矢野 由治（JFAナショナルコーチングスタッフ）
- テクニカルスタッフ 越智 滋之（JFAテクニカルハウス）
- テクニカルスタッフ 菅原 大介（JFAテクニカルハウス）