【サッカー】パリ五輪世代の松岡大起、鈴木唯人がウズベキスタン戦に向けた日本代表に追加招集

文： オリンピックチャンネル編集部
サッカー
写真： Getty Images

日本サッカー協会（JFA）は1月5日、キリンチャレンジカップ2022ウズベキスタン代表戦（1月21日／埼玉スタジアム2002）に向けた日本男子代表・SAMURAI BLUEのメンバーについて、不参加選手と追加招集選手を発表。2021年12月31日にセルティックFCへの移籍が発表された前田大然、旗手怜央に代わり、清水エスパルスの松岡大起、鈴木唯人が追加招集されている。

追加招集された2人は23歳以下でパリオリンピックを迎える「パリ五輪世代」。今回の日本代表は全22選手が国内組で構成され、荒木遼太郎（鹿島アントラーズ）、西尾隆矢（セレッソ大阪）を含め、計4人のパリ五輪世代が招集されている。

■日本代表メンバー

GK

  • 権田 修一（清水エスパルス）
  • 谷 晃生（湘南ベルマーレ）

DF

  • 長友 佑都（FC東京）
  • 佐々木 翔（サンフレッチェ広島）
  • 酒井 宏樹（浦和レッズ）
  • 谷口 彰悟（川崎フロンターレ）
  • 山根 視来（川崎フロンターレ）
  • 中谷 進之介（名古屋グランパス）
  • 瀬古 歩夢（セレッソ大阪）※初選出
  • 西尾 隆矢（セレッソ大阪）※初選出

MF/FW

  • 大迫 勇也（ヴィッセル神戸）
  • 稲垣 祥（名古屋グランパス）
  • 江坂 任（浦和レッズ）
  • 武藤 嘉紀（ヴィッセル神戸）
  • 脇坂 泰斗（川崎フロンターレ）
  • 相馬 勇紀（名古屋グランパス）
  • 前田 大然（横浜F・マリノス）※海外移籍のため不参加（1月5日）
  • 旗手 怜央（川崎フロンターレ）※海外移籍のため不参加（1月5日）
  • 小柏 剛（北海道コンサドーレ札幌）※初選出
  • 上田 綺世（鹿島アントラーズ）
  • 渡辺 皓太（横浜F・マリノス）
  • 荒木 遼太郎（鹿島アントラーズ）※初選出
  • 松岡 大起（清水エスパルス）※初選出、追加招集（1月5日）
  • 鈴木 唯人（清水エスパルス）※初選出、追加招集（1月5日）

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