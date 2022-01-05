【サッカー】パリ五輪世代の松岡大起、鈴木唯人がウズベキスタン戦に向けた日本代表に追加招集

日本サッカー協会（JFA）は1月5日、キリンチャレンジカップ2022ウズベキスタン代表戦（1月21日／埼玉スタジアム2002）に向けた日本男子代表・SAMURAI BLUEのメンバーについて、不参加選手と追加招集選手を発表。2021年12月31日にセルティックFCへの移籍が発表された前田大然、旗手怜央に代わり、清水エスパルスの松岡大起、鈴木唯人が追加招集されている。

追加招集された2人は23歳以下でパリオリンピックを迎える「パリ五輪世代」。今回の日本代表は全22選手が国内組で構成され、荒木遼太郎（鹿島アントラーズ）、西尾隆矢（セレッソ大阪）を含め、計4人のパリ五輪世代が招集されている。

■日本代表メンバー

GK

権田 修一（清水エスパルス）

谷 晃生（湘南ベルマーレ）

DF

長友 佑都（FC東京）

佐々木 翔（サンフレッチェ広島）

酒井 宏樹（浦和レッズ）

谷口 彰悟（川崎フロンターレ）

山根 視来（川崎フロンターレ）

中谷 進之介（名古屋グランパス）

瀬古 歩夢（セレッソ大阪）※初選出

西尾 隆矢（セレッソ大阪）※初選出

MF/FW