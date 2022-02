La Svezia è bronzo Olimpico nel curling femminile a Beijing 2022

Il duello tra i campioni Olimpici in carica, la Svezia, e i Campioni del Mondo in carica, la Svizzera, avrebbe potuto essere la finale di curling femminile. Entrambe le squadre si sono invece sfidate per prendere la medaglia di bronzo.

Sono state le scandinave ad avere la meglio al National Aquatics Centre, battendo le avversarie per 9-7 in una partita tesa che ha visto le elvetiche rientrare dal 6-2 nel settimo end per portarla al decimo. Al termine del nono end, il punteggio era di 8-7 in favore delle gialloblù.

Alla fine, ci è voluta una spazzolata molto deciso sull'ultima stone nel decimo end per guidare la pietra all'interno della casa e consegnare il successo alla Svezia.

Il sorriso in casa svedese è quindi duplice, con questa medaglia che arriva poche ore dopo l'oro conquistato dagli uomini nella finale contro la Gran Bretagna. Titoli che si aggiungono al bronzo messo in bacheca nel doppio misto.

LEGGI ANCHE: Alla Svezia l'oro del curling maschile di Beijing 2022, nello scontro tra titani deciso all'extra-end. Gran Bretagna è argento.

Il cammino verso il bronzo

Le svizzere avevano perso in semifinale contro il Giappone dopo aver perso un solo match nel round robin.

Le svedesi avevano invece preso contro la Gran Bretagna al termine di una gara dalle mille emozioni.

Archiviata la finale per il bronzo, saranno ora giapponesi e britanniche a giocarsi il tutto per tutto domenica 20 febbraio alle 9.05 ora cinese (ore 2.05 italiane).

LEGGI ANCHE: Momento Olimpico dell'8 febbraio: l'Italia è medaglia d'oro nel doppio misto di curling!