Momento Olimpico dell'8 febbraio: l'Italia è medaglia d'oro nel doppio misto di curling!

Finale curling: l'Italia scrive la storia con l'oro nel doppio misto

Amos Mosaner e Stefania Constantini scrivono la storia.

I due atleti, classe 1995 e 1999, concludono il loro cammino Olimpico perfetto battendo in finale la Norvegia e aggiudicandosi un'incredibile medaglia d'oro nel doppio misto.

Un percorso netto, in cui i due atleti hanno mostrato una sintonia perfetta, dimostrandosi del tutto complementari sia come qualità tecniche che come alchimia di squadra, con una comunicazione sempre impeccabile.

Per Stefania si trattava della prima partecipazione Olimpica in assoluto, mentre per Amos la seconda. Il 26enne trentino proseguirà ora il torneo nella competizione maschile insieme a Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin.

A condividere con loro l'impresa i due coach: Claudio Pescia e Violetta Caldart.

In Italia ci sono circa 400 praticanti di questo sport. Un dato che, alla luce all'impresa sportiva firmata dal tuo tricolore, fa davvero impressione.

Il bronzo va alla Svezia, che in precedenza aveva superato la Gran Bretagna nella finalina.

LEGGI ANCHE: Chi è Stefania Constantini? Conosciamo meglio la protagonista Olimpica del curling italiano.

Le parole degli azzurri al termine della finale Olimpica di curling - doppio misto

Stefania Constantini:

"È un sogno che diventa realtà. Abbiamo dato il nostro meglio, abbiamo combattuto fino alla fine, questa medaglia ce la siamo meritata.Non si può spiegare, è bella pesante. È una bella medaglia, alla Prima Olimpiade medaglia d'oro. Anni fa ho sognato questo momento, ora che l'ho realizzato è incredibileSono molto fiera di me stessa, però c'è da sottolineare che tutti i tiri si fanno in due. Il lavoro di squadra fatto è stato eccezionale, c'è stato tanto equilibrio. La mia esperienza nei Giochi Olimpici Giovanili è stata incredibile e non siamo andati così bene. Penso che ci abbia preparato molto bene come atleti".

Amos Mosaner:

"Undici vittorie, zero sconfitte. Ce la siamo meritata, siamo stati la squadra migliore, non abbiamo rubato niente a nessuno.Sicuramente ci sarà festa a Cembra, è un piccolo paese di 2000 abitanti ma se qualcuno fa qualcosa di importante nello sport è sempre una festa. Ho giocato a Innsbruck 2012 e penso che i Giochi Olimpici Giovanili siano davvero molto belli. Ho vinto una medaglia d'argento [nella squadra mista] lì e oggi una medaglia d'oro. Dopo 10 anni è davvero bello. Non mi aspettavo di vincere l'oro oggi".

LEGGI ANCHE: Come seguire il curling ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Curling, Olimpiadi Pechino 2022: il percorso da record nel round robin

Nove vittorie su nove. Questo l'impressionante score del doppio misto italiano di curling nel corso del round robin.

Amos Mosaner, classe 1999, e Stefania Constantini, classe 1995, hanno saputo nell'occasione mettere in fila avversari sulla carta più quotati.

Dopo il combattuto incontro con i maestri canadesi, vinto all'extra end per 8-7, la corazzata tricolore ha terminato la prima fase a punteggio pieno eliminando dalla contesa proprio i favoriti nordamericani.

Contro Svezia e Norvegia sono poi arrivate le vittorie numero 10 e 11.

LEGGI ANCHE: Il programma del curling alle Olimpiadi di Beijing 2022.

Curling, doppio misto Olimpico: un cammino da sogno per l'Italia

Nessuno si sarebbe potuto immaginare un'Italia così forte. Una squadra affiatata, sempre in grado di trovare una soluzione anche nei momenti apparentemente più critici e contro rivali più esperti. Per la nazionale azzurra si tratta infatti della prima partecipazione Olimpica assoluta nel doppio misto.

Gli azzurri hanno quindi ottenuto almeno una vittoria contro tutte le squadre partecipanti al torneo: Canada, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Repubblica Ceca, Australia, Gran Bretagna, Repubblica Popolare Cinese e Svezia.

LEGGI ANCHE: Curling Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.