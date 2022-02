Beijing 2022, ecco i record più scintillanti

Beijing 2022 è costellato da strabilianti prestazioni in termini di velocità, audacia, malizia e abilità, ma alcuni atleti si sono davvero spinti dove nessun altro essere umano è riuscito prima, stabilendo punteggi, record mondiali e Olimpici non ancora visti.

Dal pattinatore di figura Nathan Chen (USA) a quello di velocità Nils van der Poel (SWE), scoprite quali record sono stati battuti ai Giochi Olimpici Invernali a pochi giorni dalla chiusura.

Record del mondo

Nils van der Poel, pattinaggio di velocità - 10.000 metri

Il pattinatore di velocità svedese, Nils van der Poel, aveva già vinto l'oro dei 5.000m con anche annesso record Olimpico quando è tornato sul ghiaccio per la finale dei 10.000m, l'11 febbraio. In una gara elettrizzante, il 25enne ha stabilito un crono incredibile di 12:30.74, utile per demolire il suo stesso record mondiale dei 10.000m stabilito nel febbraio 2021.

"Sono molto soddisfatto", ha detto dopo la gara. "Questo era l'obiettivo principale quando ho iniziato tre anni fa. Si è rivelato molto meglio di quanto avrei mai potuto immaginare".

Suzanne Schulting, short track - 1.000 metri

L'olandese volante Suzanne Schulting ha letteralmente preso d'assalto i Giochi Olimpici Invernali cinesi, stabilendo tre record Olimpici, con anche il crono dei 1.000m che è anche il migliore al mondo mai pattinato. L'11 febbraio, in gara nei quarti di finale dei 1.000m, la campionessa orange ha chiuso la gara in 1:26.514, facendo registrare un nuovo record mondiale e deliziando il pubblico all'interno dello Stadio indoor della Capitale.

"Dopo aver fissato il record del mondo nel quarto di finale, ero davvero su di giri," ha detto dopo aver vinto l'oro nella finale più tardi. "E mi sono detta, 'Oh c__o, devo ancora fare le semifinali e poi c'è la finale: dovevo fare altre due gare. Ma dopo aver stabilito il record del mondo ero super fiduciosa e davvero carica".

"Mi stavo concentrando su quello che dovevo fare, sulla mia tecnica e su tutto. È pazzesco".

Nils van der Poel Foto di GETTY IMAGES

Record Olimpici

Se siete a caccia dei record Olimpici di Beijing 2022, basta guardare le discipline del ghiaccio, con le star del pattinaggio di velocità e short track che sono state capace di riscrivere i libri di storia sportiva.

Ecco tutti i record Olimpici stabiliti a Pechino 2022.

Pattinaggio di velocità

Ireen Wust, Olanda, pattinaggio di velocità femminile - 1.500m, 1:53.28

Irene Schouten, Olanda, pattinaggio di velocità femminile - 3.000m, 3:56.93

Irene Schouten, Olanda, pattinaggio di velocità femminile - 5.000m, 6:43.51

Giappone, pattinaggio di velocità femminile inseguimento a squadre, 2:53.61

Gao Tingyu, Cina, pattinaggio di velocità - 500m uomini, 34.32

Kjeld Nuis, Olanda, pattinaggio di velocità maschile - 1.500m, 1:43.21

Nils van der Poel, Svezia, pattinaggio di velocità - 10.000m uomini: 12:30.74

ROC, pattinaggio di velocità maschile inseguimento a squadre: 3:36.62

Short track

Suzanne Schulting, Olanda, 500m donne, 42.379

Suzanne Schulting, Olanda, 1.000m donne, 1:26.514

Daeheon Hwang, Corea del Sud, 1.000m uomini, 1:23.042

Liu Shaolin Sandor, Ungheria, 1.500m uomini, 2:09.213

Olanda, staffetta a squadre miste, 2:36.437

Olanda, staffetta 3.000m donne, 4:03.409

Gao Tingyu (CHN) dopo la vittoria nei 500m a Beijing 2022. Foto di 2022 Getty Images

Top score

Nathan Chen, USA, pattinaggio di figura, programma corto individuale maschile

Sebbene l'ISU utilizzi i termini "high score" invece di "world record", il punteggio di 113.97 del pattinatore di figura Nathan Chen nel programma corto dell'evento individuale maschile non è mai stato raggiunto prima.

Il 22enne, che è andato a vincere la medaglia d'oro dopo il programma libero, era davvero felice della sua performance - anche per il fatto che non era riuscito a segnare un grande punteggio nel programma omologo a PyeongChang 2018.

Sui Wenjing/Han Cong, Cina, pattinaggio di figura, programma corto a coppie

La coppia cinese Sui Wenjing/Han Cong, campione del mondo e argento Olimpico, ha dato vita a un inizio ideale nella loro avventura Olimpica casalinga e hanno battuto il record nel programma breve, registrando 82,83 punti.

Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, Francia, pattinaggio di figura, Ice dance

I quattro volte Campioni del mondo francesi, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, hanno dimostrato perché sono tra i migliori nella disciplina registrando il punteggio più alto nella storia con 90,83 punti nel programma di danza ritmica-Ice dance.