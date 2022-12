Sofia Goggia non si ferma.

Campionessa Olimpica nella discesa libera femminile di sci alpino a PyeongChang 2018 e argento a Beijing 2022, la 30enne ha deciso di debuttare scatenata all'appuntamento di venerdì 2 dicembre, il primo della della Coppa del Mondo FIS, nella tappa a Lake Louise, in Canada.

Col pettorale numero 9, Goggia ha firmato un 1:47.81 che le ha permesso di assicurarsi la sua 13esima vittoria in Coppa del Mondo di discesa e la 18esima assoluta. Il suo trionfo è stato il secondo consecutivo sull'iconica Men's Olympic Downhill canadese, avendo vinto su questa pista entrambe le gare di discesa libera un anno fa, così come il Super-G.

In una gara tutt'altro che facile, la sfida è stata vinta da Goggia con una supremazia risicatissima: ha battuto la stella Corinne Suter (che a Beijing le ha soffiato l'oro per un nonnulla), per soli 0.04 secondi (1:47.85 il tempo della svizzera). L'austriaca Cornelia Huetter le ha raggiunte sul podio con soli 0.02 secondi di ritardo (1:47.87).

Un'altra austriaca, Mirjam Puchner, è rimasta ai piedi del podio, quarta, con il crono di 1:48.16, mentre la slovena Ilka Stuhec ha completato la top 5 con il tempo di 1:48.23.

La veterana Lara Gut-Behrami, campionessa Olimpica del SuperG di Pechino, è arrivata 18esima, mentre l'austriaca Nina Ortlieb, che aveva fatto segnare la prova più veloce, è arrivata sesta.

"Sono molto contenta della gara di oggi, del risultato", ha detto Goggia dopo la grande prestazione.

"Partire con una vittoria è top, come si è visto in pista ci sono alcuni punti dove è certamente possibile migliorare, sono stata sporca in alcuni tratti ed è chiaro che ci sono margini per crescere ulteriormente, anche se sappiamo che la perfezione non esiste. Del resto eravamo alla prima gara e c’era tanta voglia di cominciare. L’obiettivo per la discesa di sabato è certamente di migliorare ma va detto che ogni giorno ha una storia a sè. Rispetto alle tre vittorie della scorsa stagione è stato un successo più risicato sulla concorrenza, penso sia dovuto al fatto che, con tre giorni di prove ufficiali, ci sia stata la possibilità da parte di tutte di capire meglio i punti più importanti della pista e scegliere le linee più adatte. In vista di sabato cercherò di studiare ancora di più al video per essere più pastosa e sciare meglio”.

La statunitense Mikaela Shiffrin è in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo, con 265 punti. Quinta la scorsa settimana a Killington, nel Vermont, nello slalom gigante, aveva annunciato che non si sarebbe diretta a Lake Louise per gli eventi di discesa libera, optando per concentrarsi sulle discipline dello slalom.

