La velocista ha anche fatto ricorso a una metafora accattivante per descrivere le sue nuove ambizioni: “In passato sono stata continua tutta la prima parte di stagione, poi la seconda non così bene. E questo è anche anche un lato caratteriale, quindi si tratta di prendersi un impegno e portarlo a termine, come la goccia che scava la roccia. Perché io la roccia la scavo, ma la scavo come un torrente in piena, invece voglio diventare quella goccia li".

A braccetto con i successi, gli infortuni hanno segnato il suo percorso recente, sicchè la trentenne, alla soglia della nuova e ultima fase della sua carriera, si è posta una nuova sfida: “Trovare il coraggio e la forza di perseguire con continuità il percorso giusto, avere quella continuità che magari mi sono prefissata di avere negli anni scorsi, ma che non sono mai riuscita ad avere fino in fondo”, così il manifesto che Goggia raccontato a Olympics.com.

Sofia Goggia: non ho paura di mostrarmi per quello che sono

A Beijing 2022, Goggia si è resa protagonista di un clamoroso e insperato recupero dopo la brutta caduta di Cortina, di gennaio scorso.

Per rifarsi del tutto da quell'incidente le ci è voluta l'estate intera:

"La scorsa stagione, credo che sia stata una delle più logoranti a livello mentale, perché l'ho conclusa essendo esaurita", ha ricordato.sottolineato

"Quando ho ripreso a fare fisioterapia, ho capito quanto io avessi concluso la stagione da "disabile", perché non riuscivo ancora a camminare bene, fare le scale nemmeno... Quando il fisioterapista mi diceva 'Prova a saltellare sulla gamba' lo guardavo come per dire 'Ma cosa stai dicendo? Io non sono in grado di poter sopportare questo sforzo.' E ho dovuto per forza di cose fare tutto un'analisi, se operarmi, se non operarmi... Alla fine sono partita con una terapia conservativa e quindi ho fatto un mese di fisioterapia, poi un pochino di vacanze, e poi ho iniziato con la preparazione atletica."

Sui social, Goggia ha condiviso quasi passo dopo passo la sua corsa contro il tempo per raggiungere Pechino.

"Spesso, comunque, anch'io ho parlato di mie debolezze, di mie insicurezze e anzi forse lo faccio di più nelle interviste", ha rivelato la medaglia d'oro di PyeongChang 2018.

“Sono una che posta un po' a piacimento, senza troppo una strategia, ma posto quello che più mi piace quando voglio perché anche perché altrimenti perderei un po di autenticità se invece avessi un social impostato. Detto ciò, non ho mai nascosto le mie debolezze. Anzi, chi mi conosce lo sa. Sono una ragazza estremamente forte da un lato, ma estremamente fragile dall'altro".

“Dipende sempre da quanto vuoi fare...da ciò che vuoi far trasparire di te. E soprattutto, se te la senti di farlo. C'è chi usa il social giusto per postare due cose, e c'è chi invece lo fa in maniera più approfondita. Dipende sempre dalla predisposizione di ognuno di noi di lasciarsi vedere. È comunque una parte di propria intimità che viene "data in pasto" ad altri. Però io non ho paura di mostrarmi per quello che sono, nelle mie fragilità e nei miei punti di forza."

”.