Colturi, il baby fenomeno dello sci alpino: "Shiffrin il mio idolo, ma no a paragoni"

Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami e Janica Kostelic sono tutte campionesse Olimpiche di sci alpino e vincitrici del globo di cristallo.

Ma questo terzetto ha un'altra cosa in comune: tutte hanno debuttato in Coppa del mondo in piena adolescenza.

Sabato 22 ottobre, Lara Colturi si appresta a fare meglio di loro - almeno in termini di età - facendo il suo esordio nella competizione più importante di questo sport all'età di 15 anni, 11 mesi e 9 giorni.

"Ho seguito la Coppa del mondo per un po' di tempo perché lo sci è una cosa importante nella mia famiglia", ha dichiarato la quindicenne a Olympics.com in vista dell'apertura della stagione 2022/23 a Sölden, in Austria.

Colturi è figlia della medaglia d'oro nel Super-G di Salt Lake City 2002, l'italiana Daniela Ceccarelli, che è anche la sua allenatrice. Suo padre Alessandro è un maestro di sci.

"Il mio debutto è molto vicino, è vero, ma mi sono allenata molto per questo e spero solo di divertirmi".

Nel 1998, la sedicenne Kostelic, che gareggiava solo per la quarta volta nella serie d'élite dell'alpino, si è classificata dodicesima al suo debutto nello slalom gigante sulle piste del ghiacciaio di Rettenbach.

"La gara di Sölden è speciale per me", ammette Colturi, che ha avuto una carriera impressionante nelle categorie U14 e U16, vincendo diversi titoli italiani.

"Ci sono stata altre volte [a Sölden] ed ho anche sciato in riscaldamento con alcuni atleti. Penso che sarò emozionata, certo, ma non ho aspettative particolari di risultato. Bisogna essere realisti".

LEGGI ANCHE: Cenerentole Olimpiche: il sogno americano di Daniela Ceccarelli

Lara Colturi and Daniela Ceccarelli

Sulle orme di Mikaela Shiffrin

Colturi sarà la più giovane debuttante in Coppa del Mondo degli ultimi 47 anni.

Il record appartiene alla tedesca Regine Mösenlechner, che aveva 14 anni, 9 mesi e 3 giorni per la sua prima gara, il 4 gennaio 1975, quando si classificò settima nello slalom di casa, a Garmisch-Partenkirchen.

La due volte medaglia d'oro Olimpica Shiffrin ha debuttato l'11 marzo 2011 a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, solo due giorni prima di compiere 16 anni e non è riuscita a qualificarsi per la seconda manche.

"Non penso troppo all’età, né mi confronto con la sua carriera o quella di altre campionesse", ha detto Colturi.

"Ognuno ha il suo percorso, e debuttare giovane in Coppa del mondo penso sia un’ottima opportunità di fare esperienza ".

Tuttavia l'adolescente, che fino a 13 anni si è destreggiata tra sci e pattinaggio artistico, rivela di avere un debole per la statunitense:

"Da quando ero bambina ho sempre ammirato Mickaela Shiffrin. Penso sia arrivata alla quasi perfezione, e dico quasi solo perché penso la perfezione sia irraggiungibile. Posso dire che lei è sempre stata il mio idolo. Ho molto ammirato anche Lindsey Vonn, e tra i maschi, Marcel Hirscher".

"Ha una sciata davvero solida, uno stile davvero solido, molta velocità e quel tipo di istinto che le permette di trovare il fondo della montagna" - Mikaela Shiffrin su Lara Colturi all'emittente tedesca Sport 1.

Lara Colturi Foto di Lara Colturi

Pioniera dello sci per l'Albania

Il suo precoce debutto in Coppa del mondo non è l'unico argomento di discussione intorno alla talentuosa Colturi.

A maggio, l'adolescente nata in Italia, ha fatto parlare di sè quando ha deciso di prendere la nazionalità albanese e di rappresentare la Federazione con sede a Tirana.

A Sölden, sarà la prima sciatrice a rappresentare la nazione balcanica in una competizione di sci alpino di alto livello (il quattro volte Olimpionico invernale Erjon Tola ha raggiunto questo traguardo per gli uomini nel 2013).

"Penso che lo sci sia uno sport individuale, non uno sport di squadra come la Nazionale di calcio. Lì vedo maggiormente il rappre-

sentare la bandiera", ha spiegato Colturi.

Sotto la bandiera albanese ha vinto 6 gare durante la Coppa Sudamericana di quest'anno in Cile e Argentina, conquistando il titolo assoluto e raccogliendo i punti necessari per accedere al circuito della Coppa del mondo FIS.

"Per me è fantastico poter essere seguita dalla mia famiglia, mamma e papà, che continuano ad allenarmi e seguire il mio percorso, e siamo molto felici di questo".

"Siamo stati accolti molto bene, con inizialmente un ruolo nei quadri tecnici per mamma, e quindi l’opportunità di affiliarci a questa

Federazione, che sta crescendo negli sport invernali".

"Mia madre è la mia allenatrice e la mia migliore amica"

Una "Speed Girl", "amante dell'avventura": così Lara si presenta ai suoi oltre 42 mila follower sui social media.

Ma com'è fuori dalle piste?

"Mi descriverei come una persona sempre solare e sorridente", ha detto la 15enne, che sugli sci può trasformarsi in una concorrente "molto determinata".

Ha anche aggiunto che la "calma" è un altro dei suoi (molti) punti di forza, insieme a mamma Daniela, il cui ruolo è fondamentale per la sua crescita:

"Posso dire che la mamma è la mia allenatrice e la mia migliore amica. Stiamo molto tempo insieme, tra viaggi e allenamenti. Mi consiglia per la parte tecnica della sciata, ed anche di vivere quest’attività con divertimento".

Nata nel 2006, Colturi potrà anche prendere parte ai Giochi Olimpici giovanili invernali del 2024 a Gangwon, in Corea del Sud, che si svolgeranno dal 19 gennaio al 1° febbraio 2024.