Natale a Rovaniemi: gli atleti Olimpici finlandesi si allenano con Santa Claus

‘Don’t stop believing’ è l'inno che risuona dagli altoparlanti del FC Santa Claus. Una squadra che gioca a Rovaniemi, in Finlandia, nella città ufficiale del barbuto donatore di regali. I giocatori indossano ovviamente una divisa rossa e bianca, mentre quella da trasferta è verde e bianca.

La leggenda narra che il club sia stato fondato quando gli elfi di Babbo Natale stavano calciando un pallone di cuoio nella neve durante una pausa dal confezionamento dei regali di Natale. Forse non sorprende che i piccoletti dai piedi alati siano stati incoraggiati a fare delle pause allenamento regolari, dato che la missione di Santa Claus nella vita è quella di migliorare il benessere dei bambini. L'allegro omone in rosso e bianco incoraggia anche la gentilezza degli adulti, che guida con l'esempio, mentre diffonde il messaggio d'amore e buona volontà e lo spirito natalizio in tutto il mondo.

In uno di questi viaggi, nel 2017, l'FC Santa Claus si è recato a Pechino per giocare una partita amichevole la vigilia di Natale contro una squadra cinese all-star. I biancorossi, guidati dal tedesco Ralf Wunderlich e dal loro omonimo che gli fa da vice, hanno vinto la partita per 5-1. L'anno seguente sono tornati per un'altra esibizione, dove hanno giocato con l'ex calciatore italiano Alessandro Del Piero e l'inglese Michael Owen. Babbo Natale si è assicurato una foto con le due stelle.

Babbo Natale assiste sempre alla prima partita della stagione del club. Il discorso alla squadra si concentra senza dubbio sulla fiducia, soprattutto perché il club gioca nella sesta divisione del campionato di calcio finlandese, che comprende più di 200 squadre. Senza dubbio, dovrà usare tutto il suo spirito motivazionale per incoraggiare i giocatori e far loro credere che riusciranno a salire di categoria.

Il paese invernale delle meraviglie

Quando Babbo Natale ha bisogno di fare allenamento, non esiste altro posto dove può andare se non il Santasport. L'istituto sportivo locale è uno degli 11 in Finlandia e l'Olympic Training Centre Rovaniemi è uno dei 6 centri di allenamento Olimpico del Paese. Tutti giocano un ruolo importante nello sviluppo dello sport e dell'esercizio fisico in città.

Il centro offre strutture per il benessere, lo sport e l'istruzione e, mentre viaggia sulla sua slitta, Babbo Natale è stato anche visto spalla a spalla con atleti Olimpici come la fondista finlandese Johanna Matintalo.

La 25enne si è trasferita a Rovaniemi nel 2015 dalla città di Pöytyä, situata più a sud, per le fantastiche condizioni di neve presenti tutto l'anno. Il trasferimento ha funzionato. Nel 2018 ha gareggiato ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang, a soli 21 anni, ed è sul punto di qualificarsi per Beijing 2022, che inizia il 4 febbraio.

Johanna Matintalo Finland cross country Foto di 2018 Getty Images

Matintalo è abituata a vedere facce nuove in palestra in questo periodo dell'anno, con chi vuole mettersi in forma mentre si avvicina il nuovo anno, ma Babbo Natale rappresentava una novità anche per lei quando Olympics.com le ha parlato all'inizio di dicembre.

"Ero in palestra ieri mattina mentre facevo una sessione di forza e Babbo Natale stava visitando i dipendenti e allenandosi con macchine e pesi. Era abbastanza divertente da guardare mentre mi allenavo".

Un importante periodo dell'anno per Matintalo, con eventi di Coppa del Mondo e punti di qualificazione Olimpica da conquistare in varie competizioni in tutto il pianeta. Il periodo natalizio è fatto di sensazioni contrastanti.

"È un periodo di allenamento importante per me ora, quindi forse sono un po' gelosa di vedere tutte le persone che si godono l'inverno e il Natale divertendosi. Naturalmente, pure l'allenamento è divertente e amo quello che faccio per vivere, ma a volte vorrei solo poter saltare l'allenamento e divertirmi anche solo con la neve".

Sfrecciando nella neve

Matintalo è consapevole della bellezza del paesaggio in cui si allena, sciando su piste piatte per chilometri attraverso una schiera di alberi di Natale cosparsi di fiocchi di neve e ghiaccio in modo naturale.

In questo periodo dell'anno, a causa della latitudine del luogo, si allena nel buio quasi 24 ore su 24, partendo per la sua prima sessione di allenamento con una torcia in modo da illuminare la strada. Con l'oscurità arriva il magico spettacolo naturale dell'aurora boreale. La rarità degli avvistamenti, anche per chi vive qui, trasforma le luci un'aura magica sotto la quale allenarsi.

"Quando c'è l'aurora boreale è davvero bello perché è buio. Davvero buio", dice Matintalo. "Non lo capisci nemmeno se non vieni qui in questo periodo dell'anno".

Un altro fan dell'aurora boreale è il nostro Babbo Natale. Durante il suo tempo libero dice gli piace camminare nella foresta, fare un falò e guardare le stelle. Si è anche preso delle ferie per assistere ai Giochi Paralimpici di PyeongChang 2018.

"Sono venuto qui perché volevo davvero incontrare persone da tutto il mondo e augurare loro tutto il meglio mentre danno il massimo mostrando le loro abilità e cercando il successo", ha detto. "Solo uno può vincere, ma tutti saranno sicuramente felici in questo posto".

Il suo più grande sogno è quello di vedere tutti nel mondo "giocare tra di loro e non avere paura di nulla, proprio come gli atleti Paralimpici". Questo è un desiderio di Natale a cui tutti possiamo aspirare.