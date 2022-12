How 🇮🇹Italians enter the medal podium ceremony 😂 #FINAMelbourne22 @FINOfficial_ pic.twitter.com/Nav7ypJe9D

Giornata 4 con partenza a suon di record: la staffetta maschile 4x50 misti sul tetto del mondo della vasca corta di Melbourne 2022

L'Italia comincia alla grande con la 4x50 misti maschile, con cui scende addirittura sotto il muro dell'1:30, frantumando il proprio record mondiale (1:30.14) siglato al torneo continentale di Kazan 2021: 1:29.72.

Lorenzo Mora (dorso, 22.65), Nicolò Martinenghi (rana, 24.95), Matteo Rivolta (farfalla, 21.60) e Leonardo Deplano (stile libero, 20.52 - al secondo record mondiale in questa edizione), hanno firmato una gara storica, lasciando dietro gli USA, che comunque nuotano da record americano (1:30:37). I padroni di casa dell'Australia, chiudono il podio con 1:30.81, anche loro con record oceanico.

"Niente è scontato soprattutto in gare di questo livello. Eravamo gasati ed uniti e alla fine sono arrivati oro e record del mondo. Tra di noi non esistono mai invidie, ma solo spirito di squadra", così Martinenghi a fine gara. Dello stesso spirito, Mora: "Mi ha gasato parecchio questa staffetta. Siamo scesi in acqua per migliorare il record del mondo e così è stato. Adesso fiducia per i 200 dorso".

Deplano: "Torno a casa con due record del mondo. Meglio di così non poteva proprio andare. Peccato solo per la prova individuale, ma va benissimo lo stesso. Sono molto felice di essere riuscito a raddrizzare un Campionato del mondo iniziato male. Sapevo di star bene e finalmente si sta vedendo. Ho nuotato in maniera molto coinvolgente: prima è arrivato un oro con il record del mondo e poi la finale dei 100 farfalla". (Federnuoto.it).