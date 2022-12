Gregorio Paltrinieri: un 2022 che vale doppio. Dopo l'oro mondiale nei 1500 stile di Budapest 2022 arriva anche quello in vasca corta!

Cambia l'emisfero ma la storia l'ha scritta ancora lui: al Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia, Gregorio Paltrinieri indossa nuovamente la corona e riacciuffa lo scettro per salire sul trono mondiale dei 1500m stile anche della vasca piccola (come era già successo a Doha 2014), con il crono di 14:16.88.

In una finale caratterizzata dall'assenza del tedesco Florian Wellbrock, dell'egiziano Ahmed Hafnaoui, e dell'ucraino Mykhailo Romanchuk, i titolati (rispettivamente, oro, argento e bronzo) dell'ultima edizione di Abud Dabi, Paltrinieri è stato bravo a gestirsi e a mantenersi saldamente al comando della gara. Sin da subito ha consumato il distacco necessario che gli ha permesso di allungare, inizialmente sul giapponese Shogo Takeda, per poi rilanciarsi nei 300 metri finali. Termineranno alle sue spalle sia il francese Damien Joly, argento con 14:19.62, che il norvegese Henrik Christiansen, terzo in 14:24.08.

Non tempi strabilianti (nella finale 2021 Wellbrock aveva siglato il nuovo record del mondo di 14:06.88), ma per il carpigiano tanto è bastato a migliorare il tempo che l'anno scorso (14:21.00) lo aveva lasciato ai piedi del podio, in quarta posizione.

“Sono soddisfatto della prestazione. Era importante vincere perché era molto tempo che non mi imponevo su questa distanza in vasca corta”, ha dichiarato Greg Palt a fine gara, ai microfoni della RAI.