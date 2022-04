Le ginnaste e i ginnasti ucraini e il potere dello sport

Potrebbe essere facile dimenticare le circostanze in cui il ginnasta ucraino Illia Kovtun continua a competere e allenarsi.

Il 18enne è una delle stelle nascenti nella ginnastica maschile. Ha raggiunto l’11° posto nell'all-around ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e conquistato una medaglia di bronzo nell'all-around ai Campionati del mondo 2021.

Nelle ultime sei settimane, Kovtun ha sbaragliato la concorrenza nelle parallele simmetriche in ciascuno dei quattro eventi di Coppa del mondo della Federazione Internazionale di Ginnastica, prendendo l'oro a Cottbus, Doha, Cairo e Baku.

Il tutto mentre a casa, i suoi cari e i suoi connazionali stanno lottando per la vita: "Tutti sanno qual è la situazione nella nostra terra," ha scritto Kovtun su Instagram il 2 marzo, mentre gareggiava alla Coppa del mondo di Doha. "In Ucraina, la guerra va avanti già da sette giorni.

"Siamo tutti preoccupati per i nostri parenti e amici, e per il nostro paese", continua il post. "Combatteremo nella nostra arena! E dimostreremo che l'Ucraina non si arrende".

Kovtun è solo uno dei tanti esempi di perseveranza in una situazione di guerra. Sta cercando di usare ciò che sta accadendo come motivazione per far brillare una luce positiva sul suo paese e sul suo sport.

Oltre alle sfide emotive che le circostanze comportano, Kovtun e il resto della delegazione ucraina hanno affrontato anche quelle logistiche. Dovevano tornare a casa all'inizio di marzo, dopo aver gareggiato in due eventi. Ma sono dovuti rimanere a Doha più a lungo del previsto, allenandosi lì a spese degli organizzatori.

"Non abbiamo dovuto chiedere aiuto a nessuno. Un sacco di paesi del mondo, federazioni, allenatori, atleti e gente comune ci hanno offerto aiuto. Ci contattano attraverso i social media, attraverso i conoscenti", ha detto Irina Nadiuk, una allenatrice di Kovtun, in un'intervista tradotta da Gymnovosti. "Ci è stata offerta la possibilità di allenarci all'estero, avere un tetto sopra la testa, allenarci e anche occuparci delle famiglie degli atleti".

L'assistenza è arrivata anche dal Comitato Olimpico Internazionale con più di 2 milioni di dollari già assegnati al fondo di solidarietà istituito all'inizio di quest'anno per il Comitato Olimpico e il movimento sportivo ucraino. Questo fondo era composto da una donazione iniziale di 1 milione di dollari del CIO e di Olympic Solidarity, e da un'ulteriore donazione di 500.000 dollari dei Comitati Olimpici Europei. In seguito, sono state ricevute anche altre donazioni da parte di stakeholder del Movimento Olimpico.

"In queste difficili circostanze, è fondamentale sentire i grandi progressi che la task force sta facendo per sostenere gli atleti e la comunità olimpica dell'Ucraina", ha detto il presidente del CIO Thomas Bach sulla creazione di una task force per il processo di assegnazione e la distribuzione di questo Fondo di solidarietà. "È anche impressionante assistere a queste espressioni di solidarietà all'interno del movimento Olimpico, unendosi per fornire questo sostegno tanto necessario".

Altrove, la comunità della ginnastica si è fatta avanti per aiutare le ginnaste ucraine che non fanno parte delle delegazioni di Coppa del Mondo come Anastasia Bachynska, la medaglia di bronzo dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 all-around e del corpo libero, che ha trovato rifugio in Francia.

Bachynska e la sua famiglia hanno lasciato l'Ucraina per Beaucaire, in Francia, grazie alla proposta di supporto da parte del club Gym Flip per cui aveva precedentemente gareggiato.

"Siamo molto ben accolti qui a Beaucaire", ha detto Natalia Bachynska, la madre di Anastasia in un'intervista con Midi Libre. "Non potevamo sperare di ricevere una tale accoglienza, un tale calore umano".

Mentre il conflitto si estende, Kovtun stesso ha mostrato la stessa umanità: "Sono per la pace sulla Terra", ha detto in un'intervista a International Gymnast. "Chiedo a tutti noi di rispettarci e sostenerci a vicenda, di dare vita ai nostri pensieri positivi. Un profondo inchino al mondo intero e a ciascuno separatamente, che sostenga il mio paese, la nostra Ucraina. Il bene e la giustizia vinceranno sicuramente sul male e la follia".”