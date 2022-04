Luol Deng, la star dell'NBA e il suo impegno per la pace in Sudan del Sud

La maggior parte delle persone conosce Luol Deng in quanto leggenda della pallacanestro, icona dei Chicago Bulls, con partecipazioni a due All-Star Game della NBA.

Ma il cestista è anche un rifugiato dal Sudan del Sud, paese che Deng oggi sta aiutando a ricostruire fornendo case, favorendo la pace, guidando lo sviluppo della comunità attraverso il potere dello sport e ricoprendo il ruolo di Presidente della Federazione Pallacanestro del Sudan del Sud.

Il lavoro di Deng è stato insignito di diversi riconoscimenti, tra cui il premio umanitario dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 2008. A guidare l'apprezzamento del suo impegno è stato uno dei suoi più grandi fan, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

"In un mondo pieno di conflitti", disse l'allora presidente, "uno dei nostri obblighi più importanti è prendersi cura delle vittime innocenti - e pochi lo capiscono meglio di Luol Deng. La sua dedizione a portare speranza a milioni di persone è fonte d'ispirazione, così come la vita stessa di Luol. Sia dentro che fuori dal campo, rappresenta uno standard di eccellenza e servizio a cui tutti gli americani possono ispirarsi".

Nella Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, conosciamo meglio il viaggio ispiratore della star del basket e il modo in cui sta usando lo sport per costruire un mondo migliore.

Luol Deng (sulla destra) difende contro LeBron James durante la sua esperienza ai Chicago Bulls. Foto di 2011 Getty Images

Deng nacque in Sudan del Sud, ma non vi rimase a lungo. A causa della guerra civile, suo padre, quando Luol aveva appena tre anni, portò il piccolo e i suoi otto fratelli in un minuscolo appartamento in Egitto.

Fu qui che il giovane incontrò la star dell'NBA Manute Bol, che divenne il suo mentore e gli insegnò a giocare a basket.

“Manute rappresentava le cose giuste. Era famoso, giocava a basket, tutti parlavano della sua altezza, ma Manute tornava sempre a casa e restituiva ciò che gli era stato dato. Ecco chi era, e il basket non lo ha mai cambiato ", ha detto Deng in una diretta Instagram delle Olimpiadi in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 30 giugno dell'anno scorso.

“Sono entrato nel mondo della pallacanestro perché Manute si è preso una vacanza per aiutare la comunità sud-sudanese in loco. Quindi, se non fosse stato per qualcuno che stava cercando di aiutare le persone del proprio paese d'origine, non avrei mai avuto le opportunità che ho avuto".

Il viaggio di Luol Deng fino all'NBA

Il padre di Deng fu imprigionato e infine rilasciato nel 1993. Quando si riunì alla famiglia, fuggirono tutti per iniziare una nuova vita a Londra, in Inghilterra.

Non passò molto tempo prima che le abilità di Deng Junior venissero notate da un osservatore di basket americano, che offrì al quattordicenne una borsa di studio per un'accademia nel New Jersey, negli Stati Uniti. Il giovane prodigio fece di nuovo le valigie, per iniziare un'altra vita negli Stati Uniti.

La scelta si è rivelata vincente. Ha frequentato la Duke University per un anno ed è stato ingaggiato dai Chicago Bulls come settima scelta assoluta nel Draft NBA del 2004.

Nel 2006, Deng è diventato cittadino britannico e ha rappresentato il suo Paese d'adozione alle Olimpiadi di Londra 2012.

Nel corso dei suoi 15 anni di carriera nella NBA, l'ala di 206 cm ha partecipato a due All-Star ed è stata nominata nell'All-Defensive Team 2011-12 .

Nonostante fosse una superstar internazionale che aveva trascorso la maggior parte della vita in Europa e negli Stati Uniti, Deng non ha mai dimenticato le sue radici.

Durante la sua carriera, ha sempre cercato di proteggere e migliorare la vita dei rifugiati in tutti i modi possibili.

Nel 2005, Deng ha fondato la Luol Deng Foundation in Sudan del Sud, un'organizzazione senza scopo di lucro che crea opportunità nel mondo del basket per i giovani giocatori. Successivamente è stato creato il "Deng Camp", un campo estivo annuale di basket per identificare i giocatori più dotati del Regno Unito. Il programma è stato poi esteso al Sudan del Sud e ai giocatori sudanesi negli Stati Uniti.

Durante le estati del 2006 e del 2007, Deng ha anche viaggiato in Africa, Asia ed Europa con la NBA per il programma di sensibilizzazione della comunità Basketball Without Borders, ed è stato ambasciatore per diversi enti di beneficenza come l'organizzazione benefica per bambini del Regno Unito School Home Support, i Lost Boys del Sudan per i rifugiati e il Programma alimentare mondiale.

"Ho portato lezioni dalla mia famiglia agli spogliatoi e viceversa. E' qui che sport e vita privata spesso si imitano” - Luol Deng a Olympics.com

Al centro delle convinzioni filantropiche di Deng, c'è la certezza che un comportamento positivo fuori dal campo si traduca in buone prestazioni in campo, che a sua volta portano a comportamenti ancora migliori fuori.

“Gli sport connettono le persone. Che si tratti di sport di squadra o individuali, sei insieme a chi condivide il tuo stesso obiettivo. È molto simile al concetto di una famiglia, in cui si lavora insieme per diventare sempre migliori", ha detto a Olympics.com.

“Proprio come nella vita, hai grandi stagioni e battute d'arresto, ma riparti, lavori più che puoi e spingi avanti. Anche nei giorni in cui sei giù, compagni di squadra e allenatori saranno lì per te e ti faranno ripartire. Ho portato lezioni dalla mia famiglia agli spogliatoi e viceversa. È qui che sport e vita privata spesso si imitano".

Fornire più opportunità nel Sudan del Sud

Dopo le Olimpiadi di Londra 2012, i fondi riservati al basket britannico hanno subito dei tagli.

Rendendosi conto che ciò avrebbe ridotto notevolmente le opportunità per i bambini di praticare lo sport a livello di base, ha fondato la DENG Academy nel 2014.

L'ha lanciata nel suo primo luogo d'accoglienza di Brixton, Londra, con la missione di ispirare i giovani e offrire loro un percorso per realizzare il loro potenziale e possibilmente seguire le sue orme fino ai vertici dello sport.

È straordinario pensare che Deng abbia trovato il tempo per aiutare così tante persone durante la sua carriera da giocatore. Ma non si è accontentato di mantenere semplicemente quei progetti dopo il ritiro, voleva aumentarne drasticamente la portata.

Nel novembre 2019 è stato nominato per quattro anni presidente della Federazione Basket del Sudan del Sud.

Nel febbraio 2022, la fondazione di Deng ha collaborato con l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), per creare il South Sudan Youth Activity Camp. L'obiettivo è quello di migliorare il tenore di vita nelle comunità della nazione africana attraverso l'insegnamento del basket, insieme ad altre abilità fondamentali, come la prevenzione dei conflitti.

I servizi di Deng al basket sono stati riconosciuti nel 2021 con la nomina a Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico (OBE).

Fedele al suo stile, ha scelto di non farsi intimidire da tale onore, spiegando a Olympics.com che si trattava semplicemente di un altra faccia dell'ambizione di aiutare gli altri in circostanze meno fortunate delle sue.

“Un rifugiato è un sopravvissuto. Un rifugiato è chi non ha altra scelta rispetto a quella di prendere una decisione estremamente difficile. Tutti amiamo da dove veniamo, ma a causa delle circostanze abbiamo dovuto prendere decisioni difficili per avere una vita migliore e un'opportunità.

“Sono famoso perché sono arrivato nella NBA e la gente mi riconosce, ma ci sono molte persone fantastiche, grandi rifugiati che hanno bisogno di un possibilità per sfruttare le loro capacità. Questo è l'obiettivo e dobbiamo continuare a seguirlo. Questa è la nostra cultura e dobbiamo continuare così".