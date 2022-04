Zainab Hussaini: l'ex rifugiata che cambia la storia con lo sport e uno skateboard

Nata come rifugiata nella Repubblica Islamica dell'Iran, Zainab Hussaini sa come ci si sente quando mancano le opportunità. Tuttavia, non ha mai lasciato che le circostanze le impedissero di praticare e godersi lo sport. Con determinazione e perseveranza si è distinta come maratoneta.

Attraverso le sue battaglie si è impegnata ad aiutare altre donne e rifugiati a praticare lo sport, attività che l'ha portata a diventare la Country Manager di Skateistan in Afghanistan.

Skateistan è un'organizzazione no-profit che aiuta i bambini attraverso lo skateboard e l'educazione nelle comunità più svantaggiate di tutto il mondo. Il ruolo di Hussaini è quello di aiutare la prossima generazione di ragazzi e ragazze afghane a non abbandonare la scuola, sfruttando la popolarità inarrestabile di questo sport.

In occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, diamo un'occhiata più da vicino a come Hussaini sta lavorando per accrescere le opportunità delle persone meno fortunate, cercando di rendere migliori le loro condizioni attraverso lo sport.

Skateistan offre opportunità ai bambini svantaggiati nel mondo.

Nonostante sia nata da rifugiata in Iran, Hussaini è riuscita a trovare una sua dimensione nello sport nella squadra di basket della sua scuola.

Da adolescente è stata costretta ad abbandonare il basket perché la squadra non aveva i documenti necessari per essere registrata in un club agonistico.

Alla fine è tornata in patria, in Afghanistan, ma la situazione non è migliorata. La sua famiglia non aveva acqua nè elettricità e dopo aver iniziato a praticare il taekwondo è stata nuovamente costretta a smettere dopo che la polizia ha chiuso l'associazione per aver organizzato sessioni di allenamento per ragazze.

“La polizia ha detto che non era appropriato per le ragazze praticare sport, farlo nello stesso luogo in cui lo praticavano gli uomini e utilizzare le stesse attrezzature", Hussaini ha detto a Olympics.com nel marzo 2021.

Ma Hussaini sarebbe comunque riuscita a realizzarsi attraverso lo sport, giocando nella squadra di basket del suo liceo che offriva maggiori opportunità alle donne.

"Anche se non avevamo abbastanza attrezzature e nemmeno un campo in cemento su cui giocare, ci allenavamo duramente e potevamo partecipare a qualche competizione. Volevo provare più sport possibili per trovare la mia strada e ora sono una maratoneta!" ha continuato.

Nel 2015, la giovane atleta è diventata la prima donna afghana a correre la maratona dell'Afghanistan e, successivamente, la prima afghana a completare un'ultramaratona. Ha raggiunto questo risultato nonostante non fosse sicuro per lei allenarsi per le strade di Mazar-e-Sharif.

Aiutare gli altri, per Hussaini, è sempre stato importante quanto praticare sport.

Ha iniziato a lavorare con Women for Women International in Afghanistan, ma una volta terminato il contratto, non sapeva come proseguire. È stato allora che Skateistan è entrato nella sua vita.

"Stavo cercando sui siti di lavoro e ho visto che Skateistan aveva bisogno di un coordinatore sportivo. Ho fatto domanda e, grazie il mio background sportivo, sono stata selezionata. Dopo due o tre anni, un'organizzazione chiamata Free to Run ha chiesto a Skateistan di presentare alcune candidate per partecipare a un'ultramaratona.

"Quello è stato l'inizio di un nuovo viaggio. Ci siamo allenate e abbiamo affrontato molte sfide per trovare uno spazio in cui correre; c'erano problemi di sicurezza e non potevamo correre per strada come le atlete di altri paesi. Abbiamo dovuto correre nei giardini delle nostre case. Abbiamo provato a tornare in strada per allenarci, ma era troppo pericoloso. Ci siamo rese conto che l'Afghanistan non è ancora pronto ad accettare che le donne pratichino lo sport in pubblico, quindi le nostre case erano il posto più sicuro per noi.

"Alla fine, abbiamo portato a termine l'ultramaratona insieme ad altri partecipanti di molti paesi diversi e l'Afghanistan è entrato nella lista dei paesi che hanno completato un'ultramaratona".

Nel 2020, Skateistan ha deciso di aprire una nuova scuola nella città natale di Hussaini, Bamyan, nell'Afghanistan centrale, una città molto segnata durante il cambio di regime. Più di 300 bambini hanno partecipato all'evento di apertura.

Più tardi, quell'anno il lavoro di Skateistan è stato riconosciuto con il premio World Winner ai Women and Sport Awards del CIO.

"Il nostro obiettivo è quello di dare potere alle persone del posto e di creare futuri leader", Hussaini ha detto a Skateism.

"In ogni classe di Skate and Create, gli studenti hanno la possibilità di candidarsi per essere responsabili della sicurezza o membri del consiglio studentesco".

Gli studenti eletti hanno l'opportunità di unirsi al programma Youth Leadership e dopo sei mesi di formazione possono trasmettere le loro conoscenze come educatori: skate o istruzione.

Attraverso lo sport e l'istruzione, Hussaini sta contribuendo a rendere migliore la vita di molti giovani.

Ma il suo obiettivo è quello di allargare ulteriormente i confini e ha in mente un traguardo ambizioso.

"Voglio che un giorno non ci siano più bambini non scolarizzati in Afghanistan", ha detto a Olympics.com.

"Ci sono bambini sfollati che sono stati costretti a fuggire dalle loro province e non possono andare a scuola perché hanno superato l'età per frequentare la prima elementare o non hanno i documenti per essere registrati nelle scuole pubbliche. È qui che entra in gioco il sostegno e il contributo di Skateistan; gli studenti possono venire qui e imparare per un anno, e noi poi provvediamo alle procedure legali per farli entrare di nuovo a scuola".

"Lo skateboard è un premio per tutti i nostri studenti. Noi facciamo lezione... e poi chiediamo loro di partecipare a un'ora di skateboard dopo ogni sessione. Lo skateboard è diventato lo sport più popolare tra le ragazze in Afghanistan ed è successo grazie all'opportunità che con Skateistan i bambini - e le ragazze in particolare - possono praticare lo sport in uno spazio sicuro".