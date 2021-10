Fontana è argento e record, sul podio anche la staffetta maschile: nello short track a Pechino, gioia e punti preziosi

Dal 21 al 24 ottobre scorso, si è svolto il primo grande appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di short track, valido anche come torneo di avvincinamento Olimpico, proprio negli impianti che ospiteranno gli eventi dei velocisti del pattinaggio su ghiaccio di Beijing 2022.

La quattro giorni pechinese del circuito internazionale di short track ISU è la prima di quattro tappe con cui si definiranno le qualificazioni ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, che andranno in scena dal 4 al 20 febbraio 2022.

Al primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo ISU, Arianna Fontana ha giocato ancora da protagonista, ma la squadra femminile può contare su nomi promettenti, come Martina Valcepina e Cynthia Mascitto, grandi specialiste dei 500 metri, con Mascitto campionessa italiana in carica.

Per gli uomini, Pietro Sighel è il medagliato di punta, reduce dell'argento agli scorsi Europei e con tre Mondiali di bronzo in bacheca – mentre un occhio di riguardo va ai grandi talenti in crescita, Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser, al solido Tommaso Dotti e al veterano Yuri Confortola.

Infine le staffette, entrambe ai vertici internazionali e sul podio nel 2021, nonchè la specialità con cui l'Italia ha molte chance di fare bene, specialmente nella mista.

Ecco i risultati degli atleti e delle atlete italiane nelle distanze, individuali e a squadre, che vedremo in programma a Pechino per lo short track.

Arianna Fontana infinita centra il 37º podio in carriera

Nell'opening stagionale e qualifier di Pechino, l'azzura ha conquistato uno splendido secondo posto, piazzandosi alle spalle della polacca Natalia Maliszweska, regalando così la prima gioia all'Italia, nella terza giornata di gare.

La campionessa dei 500m di PyeongChang 2018 ha aggiunto così un altro tassello al già incredibile palmarès personale - un oro, due argenti e cinque bronzi Olimpici, una Coppa del Mondo sempre nei 500m, nel 2012, e 7 titoli europei in bacheca.

Le sensazioni sono ottime, dato che Fontana stava inizialmente conducendo la gara fin quando una caduta dell'altra azzurra, Martina Valcepina, ha fatto ripetere la partenza. Nonostante la caviglia dolorante, la stessa Valcepina ha concluso la gara, terminando quinta.

Nei 1500m femminili, Cynthia Mascitto, nonostante sia uscita in seminfinale, chiude seconda in Finale B, entrando quindi nella top 10, con un ottimo 8º posto generale nella distanza.

Nella gara a squadre, grazie al 2º posto in semifinale dietro l'Olanda, il quartetto femminile composto da Fontana, Mascitto, Arianna Sighel e Arianna Valcepina ha centrato la finale A, ma una caduta negli ultimi giri ha penalizzato le azzurre, che terminano la finalissima appena fuori dal podio, con un quarto posto che promette grandi margini di miglioramento.

Grande staffetta per gli azzurri

Dalla staffetta maschile l'altra festa per il contingente italiano, alla prima apparizione internazionale stagionale: dopo una gara caratterizzata da squalifiche (Corea del Sud) e cadute, gli azzurri acciuffano il terzo posto e punti fondamentali in vista del pass per Beijing 2022.

L'Italia ha schierato Andrea Cassinelli, Pietro Sighel, Tommaso Dotti eYuri Confortola (con Luca Spechenhauser, che ha gareggiato nei quarti di finale), un quartetto che, nonostante la prova travagliata, ha sempre condotto una gara di vertice, culminata con l'assegnazione dei giudici agli azzurri dell'ultimo spot disponibile sul podio.

Prossimo appuntamento della Coppa del Mondo ISU, con lo short track: a Nagoya, in Giappone, dal 28 al 31 Ottobre.

Coppa del Mondo ISU di Pechino / Testing event Beijing 2022: i record italiani

Arianna Fontana , con il 37º podio in carriera, conquistato grazie all'argento nei 500m femminili, è l'atleta più anziana a salire sul podio della Coppa del Mondo di short track ISU

, con il 37º podio in carriera, conquistato grazie all'argento nei 500m femminili, è l'atleta più anziana a salire sul podio della Coppa del Mondo di short track ISU Staffetta mista: in semifinale il quartetto formato da Cassinelli, Fontana, Sighel e Martina Valcepina timbra il nuovo record italiano: 2:37.238