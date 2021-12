Film, serie TV e documentari sugli sport invernali da guardare durante le vacanze di Natale

In molte parti del pianeta, le festività natalizie sono dietro l'angolo, piene di buon cibo, regali e riunioni di famiglia. Per farti entrare nell'atmosfera, olympics.com ha pensato a 10 film e documentari di Olympic Channel sugli sport invernali capaci di combinare lo spirito delle feste natalizie con quello delle Olimpiadi.

Film sugli sport invernali

Cool Runnings - Quattro sottozero

Classico senza tempo degli sport invernali, "Cool Runnings" significa credere nei propri sogni contro ogni previsione. Ispirato alla vera storia dell'iconica squadra giamaicana di bob a 4 che arrivò ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary 1998, questo film del 1993 è stato inizialmente concepito come drammatico, per poi assumere la forma finale di una commedia. Esplora le disavventure degli atleti giamaicani che cominciarono a gareggiare in questo sport a pochi mesi dalla più grande competizione del pianeta.

Miracle

Imperdibile per gli appassionati di hockey su ghiaccio, questo film del 2004 racconta la storia vera del "Miracolo sul ghiaccio", ovvero quando la squadra maschile USA lasciò di sasso l'Unione Sovietica durante l'ultimo round dei Giochi Olimpici Invernali, vincendo così la seconda medaglia d'oro per gli Stati Uniti, a Lake Placid 1980. Interpretato da Kurt Russell nei panni dell'allenatore Brooks, il film è diventato famoso per i veri giocatori di hockey presenti nel cast, che hanno reso le scene sul rink estremamente realistiche.

Castelli di ghiaccio

Nominato all'Oscar per la migliore canzone originale nel 1980, questo film sul pattinaggio di figura su ghiaccio non è basato su una storia vera ma ha catturato il cuore del pubblico di tutto il mondo. Racconta la storia di Lexie, una promettente pattinatrice che subisce una lesione cerebrale a causa di una caduta e perde la vista. Il suo ex fidanzato, Nick, la convince a tornare sul ghiaccio e a continuare a inseguire i suoi sogni. Inutile aggiungere che è il film perfetto per un momento romantico delle vostre vacanze.

'Eddie the Eagle' circondato dai giornalisti alle Olimpiadi Invernali di Calgary 1988

Eddie the EagleEagle – Il coraggio della follia

Un'altra incredibile storia di Cenerentola ai Giochi Olimpici Invernali, con protagonista iI carismatico Michael Edwards, che ha ispirato questo biopic del 2016. Edwards, un imbianchino del Regno Unito, è stato il primo saltatore britannico con gli sci a partecipare alle Olimpiadi.

Con i suoi occhiali spessi e le sue storiche battute, tipo "Vorrei dire che ho volato come un'aquila, ma probabilmente ero più vicino a uno struzzo", Eddie the Eagle è diventato uno degli atleti Olimpici invernali più popolari, nonostante sia arrivato ultimo in entrambi gli eventi in cui ha gareggiato.

Eddie Edwards (center), alongside actors Hugh Jackman (left) and Taron Egerton (right) at the European premiere of 'Eddie The Eagle' in London. Foto di 2016 Getty Images

Film documentari e serie di Olympic Channel

The Nagano Tapes

La storica medaglia d'oro della squadra maschile di hockey su ghiaccio della Repubblica Ceca, a Nagano 1998, è ricordata in questo documentario del 2018, che include momenti esclusivi di quella spedizione e interviste ai giocatori cechi.

Cirque Blanc

Se la tua passione è lo sci alpino, non puoi farti scappare la miniserie Cirque Blanc. Gli episodi seguono la difficile situazione della squadra Olimpica francese - con Tessa Worley, Tiffany Gauthier e Romane Miradoli - all'inizio di una nuova stagione.

We Are One – Siamo una cosa sola

Un documentario che racconta la storia di una squadra che ha avuto il sostegno di un intero pianeta: lo straordinario Korean Unified Team che ha gareggiato nell'hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018, simbolo di un vero momento Olimpico.

Halfpipe Hype

Gli appassionati di snowboard non vorranno perdersi questa serie, che segue alcuni dei più grandi atleti di questo sport, come Ayumu Hirano, Chase Josey, Maddie Mastro, Leilani Ettel, Dylan Marineau tra gli altri, analizzando gli elementi che rendono lo snowboard così intrigante e unico.

On Edge

Una serie di pattinaggio di figura da guardare durante le vacanze? Sì grazie! Guarda alcuni dei più grandi atleti e squadre di cinque paesi, come la coppia francese Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, mentre si allenano all'Accademia del ghiaccio di Montreal, in Canada.

Winter Tracks

Se invece subisci il fascino delle storie motivazionali, questa serie sarà la scelta perfetta. Sei atleti provenienti da ogni angolo del mondo dimostrano che nulla è impossibile. I primi due episodi presentano il sopravvissuto al cancro William Flaherty, di Porto Rico, e la giocatrice di hockey su ghiaccio finlandese Jenni Hiirikoski, che quando ha iniziato la sua carriera lavorava in una fattoria.